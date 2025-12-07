México Deportes

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez

La derrota que sufrió el tapatío el pasado 13 de septiembre causó cuestionamientos sobre su futuro

Saúl Canelo Álvarez ha sido la cara del boxeo mexicano en los últimos años y una de las grandes figuras del deporte mundial. Con 20 años de carrera en el pugilismo profesional, ha conquistado cinturones mundiales en cuatro divisiones distintas y se había consolidado como el mejor en las 168 libras hasta que fue derrotado por Terence Crawford.

Álvarez sufrió la tercera derrota de su trayectoria el pasado 13 de septiembre luego de que Bud Crawford lo dominara arriba del ring. Tras 12 rounds intensos, los tres jueces en el Allegiant Stadium vieron ganar al estadounidense con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

La caída del tapatío ante el norteamericano no solamente significó la pérdida de su campeonato indiscutido de los supermedianos, sino también cuestionamientos sobre el tiempo que le queda en la élite del boxeo mundial.

Terrible Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo cuando Canelo se retire

En entrevista con el medio Izquierdazo, Erik “Terrible” Morales reveló cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano después de que Canelo Álvarez se retire. De acuerdo con las declaraciones del tijuanense, México siempre ha dado grandes peleadores, así que destacó que hay que tomarlo con calma, pues el próximo referente podría estar aún en el gimnasio entrenando fuerte.

“Yo creo que México siempre ha tenido, tiene y tendrá grandes boxeadores. Hay que tomarlo con un poquito de calma, eventualmente uno va a sobresalir. Y la grandeza del boxeo mexicano es que muchas veces ni siquiera lo ves a la vista, ni siquiera es campeón, está entrenando fuerte en el gimnasio, formándose, esperando una oportunidad", comentó el ex campeón mundial.

Erik Morales se ha convertido en una de las voces autorizadas del boxeo mexicano, ya que fue el primer pugilista azteca que logró conquistar campeonatos mundiales en cuatro divisiones distintas (supergallo, pluma, superpluma y superligero). Además, la gente lo recuerda por su famosa trilogía de peleas contra su compatriota, Marco Antonio Barrera.

¿Qué sigue en la carrera de Canelo Álvarez?

Luego de varias semanas llenas de especulación sobre el futuro de Canelo, el boxeador jalisciense planea acordar de inmediato un combate de revancha ante Terence Crawford. Según lo difundido por los Prota y Azteca Deportes en sus redes sociales, el objetivo de Saúl Álvarez es reconquistar el título indiscutido de las 168 libras frente al estadounidense.

Aunque la confirmación oficial aún está pendiente, se prevé que el regreso de Álvarez al cuadrilátero ocurra en mayo o septiembre de 2026. La fecha dependerá del avance en su recuperación tras la cirugía reciente en su codo.

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez en el boxeo profesional?

A pesar de que Canelo Álvarez ya no ostenta el título absoluto de las 168 libras y su reciente derrota ante Terence Crawford marcó la tercera en su trayectoria profesional tras los reveses frente a Floyd Mayweather en 2013 y Dmitry Bivol en 2022, todavía debe cumplir con varios compromisos en el boxeo.

Al mexicano le restan dos peleas como parte de su contrato millonario con el jeque árabe Turki Al-Alshikh, quien ha estado detrás de la organización de las más recientes veladas de alto perfil en el boxeo internacional.

