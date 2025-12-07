México Deportes

Nicolás Larcamón recuerda la lesión de Kevin Mier tras eliminación ante Tigres

El estratega de Cruz Azul recalcó que la derrota en la última jornada afectó gran parte de las aspiraciones del equipo en la temporada

El portero colombiano se lesionó en la última jornad ante Pumas. (REUTERS)

Cruz Azul quedó eliminado en las semifinales de la Liga MX tras caer frente a Tigres por el criterio de desempate debido a la posición en la tabla general.

En conferencia de prensa, Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, recordó la importante ausencia de su portero Kevin Mier, quien sufrió una lesión grave en el último partido de la temporada tras una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas.

“Yo no me olvido de la fecha 17﻿, a nosotros nos fracturan a Kevin (Mier) y esa acción termina con el jugador amonestado. Kevin obviamente quedó fuera de las canchas por cinco meses y ese mismo partido perdimos el superliderato. Hoy este resultado nos clasificaría a la final﻿”, comentó el entrenador sobre la importancia del haber dejado escapar la victoria en la última jornada, ya que el empate en el resultado global les hubiera dado el pase.

Lesión Chiquete Orozco

Jesús “El Chiquete” Orozco﻿ abandona el campo lesionado durante el partido.(REUTERS/Daniel Becerril)

Sobre la lesión de Jesús “El Chiquete” Orozco, Larcamón no se animó a dar un diagnóstico, pero admitió que la situación aparenta ser seria y preocupante, tal y como se observó en televisión.

“Estamos a la espera de los resultados, pero el panorama no pinta nada bien. No quiero anticipar un diagnóstico sin antes tener el informe médico completo. Seguramente en las próximas horas tendremos una conclusión mucho más clara”, explicó el entrenador.

Por otra parte, Larcamón aclaró por qué decidió no alinear a Carlos Rodríguez y José Paradela desde el inicio del encuentro, argumentando que ambos jugadores llegaban con una carga física acumulada considerable:

“Tuvimos un primer tiempo sólido, creamos múltiples situaciones de peligro y atacamos constantemente el arco rival.

El rendimiento y la energía que mostraron Charly y José al entrar después se debió a que no agotaron sus energías en la primera mitad,” concluyó.

La madrugada de ayer Cruz Azul emprendió el viaje a Doha, Qatar, donde comenzará su participación en la Copa Intercontinental.

El equipo cementero se enfrenta a un desafío de gran calibre al medir fuerzas contra Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores y monarca del Brasileirao.

