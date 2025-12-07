Jesús Orozco Chiquete manda mensaje tras su escalofriante lesión en el Tigres vs Cruz Azul

Jesús Orozco Chiquete mandó un mensaje tras su escalofriante lesión en el Tigres vs Cruz Azul (REUTERS/Daniel Becerril)

Cruz Azul fue eliminado del Apertura 2025 de la Liga MX tras empatar 2 - 2 en el global con Tigres, pero no solo eso, sino que en el partido Jesús Orozco Chiquete salió lesionado y abandonó el campo en una camilla. Al minuto 63 del partido, Chiquete disputó un balón pero el tobillo se le dobló por completo y provocó alarmas en el cuerpo médico del club, una lesión escalofriante que conmocionó tanto a sus compañeros como al equipo rival.

Una vez que Jesús Orozco fue atendido, el defensa se animó a dedicar un mensaje a quienes se preocuparon por él. La tarde de este domingo 7 de diciembre, Chiquete lanzó un mensaje de agradecimiento a todos sus fans, así como a la afición de Tigres, quienes le regalaron un aplauso cuando vieron la gravedad de la lesión.

A través de sus redes sociales oficiales, Jesús Orozco compartió un mensaje en el que reconoció a su afición, así como a los rivales, pues durante el tiempo que estuvo tendido en el césped, ambos equipos mostraron una preocupación por el jugador.

Jesús Orozco reaparece y manda mensaje tras su lesión en el Tigres vs Cruz Azul (REUTERS/Daniel Becerril)

El futbolista de 23 años expresó agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por él por la fuerte lesión que vivió en la semifinal de vuelta. Reconoció la labor del cuerpo técnico así como de sus compañeros. Pero, enalteció el gesto que tuvo la afición de Tigres cuando abandonó la cancha.

"Gracias de corazón por cada mensaje, por cada muestra de cariño y por todo el apoyo que he recibido en estas horas tan complicadas. A mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gente de Cruz Azul, gracias por arroparme desde el primer momento. También quiero reconocer y agradecer a la afición de Tigres, que se comportó a la altura y me regaló un aplauso que nunca voy a olvidar cuando salí del campo. Ese gesto habla de la grandeza del futbol y de su gente“, publicó en sus redes.

Jesús Orozco dedicó un mensaje a la afición tras la lesión que sufrió (X/ @el_chiquete4)

En cuanto a la gravedad de su lesión, no compartió mayores detalles. No reveló el diagnóstico médico, pero aseguró que tiene una institución que lo respalda, también aclaró que será un proceso de recuperación lento, pero prometió regresar más fuerte.

“El camino no será fácil, pero sé que junto a esta gran institución que me respalda, el proceso será más ligero y saldré aún más fuerte. Nos vemos pronto“, finalizó en su comunicado.

Nicolas Larcamón recuerda la lesión de Kevin Mier tras ser eliminado en semifinales

La eliminación de Cruz Azul en las semifinales de la Liga MX, tras empatar en el marcador global y quedar fuera por el criterio de posición en la tabla, ha dejado secuelas que trascienden lo deportivo. En la conferencia posterior al partido, Nicolás Larcamón subrayó la repercusión de la lesión de Kevin Mier, portero titular, ocurrida en la fecha diecisiete tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas. El entrenador de Cruz Azul expresó:

“Yo no me olvido de la fecha 17, a nosotros nos fracturan a Kevin (Mier) y esa acción termina con el jugador amonestado. Kevin obviamente quedó fuera de las canchas por cinco meses y ese mismo partido perdimos el superliderato. Hoy este resultado nos clasificaría a la final”, sentenció.

De este modo, Larcamón vinculó la ausencia prolongada de su arquero y la pérdida del liderato con la eliminación reciente, ya que el empate global habría sido suficiente para avanzar si el equipo hubiera terminado en la primera posición de la tabla.El técnico también se refirió a la situación médica de Jesús Orozco, quien sufrió una lesión durante el encuentro ante Tigres. Larcamón evitó emitir un diagnóstico prematuro, pero reconoció la gravedad del caso:

“Estamos a la espera de los resultados, pero el panorama no pinta nada bien. No quiero anticipar un diagnóstico sin antes tener el informe médico completo. Seguramente en las próximas horas tendremos una conclusión mucho más clara”, declaró en rueda de prensa.