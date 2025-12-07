México Deportes

Colombia jugará dos de sus tres partidos del Mundial 2026 en México, cuál es su historial en territorio azteca

La selección cafetera disputará un partido en el Estadio Guadalajara, uno en el Estadio Azteca y el último en Miami

Guardar
La selección colombiana se prepara
La selección colombiana se prepara para disputar dos partidos en México, en Guadalajara y Ciudad de México, escenario donde buscarán su primera victoria histórica en el Estadio Azteca. (Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol)

La FIFA anunció este sábado 6 de diciembre que la selección colombiana jugará dos de sus tres partidos de la fase de grupos en territorio mexicano, específicamente en Guadalajara y Ciudad de México, mientras que el tercer encuentro será en Miami.

Sin embargo, esta no será la primera ocasión que la selección cafetera visita la capital mexicana, ya que anteriormente disputaron un par de amistosos en el Estadio Azteca, inmueble donde no han podido ganar en su historia.

Ambos partidos representan una oportunidad única para la comunidad colombiana residente en México, quienes podrán darse cita para alentar a su selección durante la próxima justa veraniega.

Calendario de Colombia en el Mundial 2026

La selección colombiana tiene programados
La selección colombiana tiene programados tres partidos en la fase de grupos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Miami. (Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol)

Tras revelarse el calendario oficial del Mundial 2026, estos son los partidos que disputará la selección colombiana en la fase de grupos:

  • Uzbekistán vs Colombia: 17 de junio a las 20:00 horas en Ciudad de México.
  • Colombia vs ganador del repechaje intercontinental (Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo): 23 de junio a las 20:00 horas en Guadalajara.
  • Colombia vs Portugal: 27 de junio a las 17:30 horas en Miami.

En caso de avanzar como primer lugar de grupo, jugarían la siguiente fase en Kansas City contra algún tercero.

Sin embargo, si clasifican como segundos del sector, Colombia viajaría a Toronto para disputar la etapa de 16avos de final, donde enfrentarían al segundo lugar del Grupo L conformado por: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Cómo le ha ido a Colombia cuando visita el Estadio Azteca

La selección colombiana ha disputado
La selección colombiana ha disputado dos partidos amistosos en el Estadio Azteca, en 1994 y 2002, donde logró un empate y una derrota ante México. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La primera vez que la selección de Colombia jugó en el Estadio Azteca fue en marzo de 1994, en un partido amistoso de preparación para el Mundial de Estados Unidos.

Bajo la dirección de Francisco ‘Pacho’ Maturana, los cafeteros lograron un empate sin goles frente a México, en un encuentro donde ambos equipos buscaron afinar detalles para la cita mundialista.

Ocho años después, en mayo de 2002, México y Colombia volvieron a enfrentarse en otro partido de fogueo, esta vez previo al Mundial de Corea-Japón 2002, torneo para el cual Colombia no logró clasificarse.

Este encuentro tuvo un significado especial, ya que fue el primero tras la final de la Copa América 2001, en la que Colombia se impuso 1-0 a México con un gol de Iván Ramiro Córdoba en El Campín.

En aquel partido disputado en el Azteca, México se llevó la victoria por 2-1 con anotaciones de Jared Borgetti al minuto 52 y Rafael Márquez al 75. Por su parte, Colombia descontó a través de Óscar ‘El Chico’ Restrepo.

A pesar del resultado adverso, la selección colombiana presentó un equipo alternativo que mostró un buen nivel competitivo y dejó buenas sensaciones en su visita al estadio mexicano.

Temas Relacionados

Selección Colombiana Mundial 2026ColombiaMundial 2026CalendarioEstadio Aztecamexico-deportes

Últimas Noticias

Steelers vs Ravens: a qué hora y dónde ver en México el partido de Pittsburgh para salvar la temporada

La rivalidad entre ambas franquicias suma un nuevo capítulo con impacto directo en la lucha por los playoffs

Steelers vs Ravens: a qué

Así le fue a Pumas la última vez que Antonio Sancho estuvo al mando del club

La llegada del exjugador y exdirectivo responde a la necesidad de renovar el proyecto deportivo, tras años sin títulos y con el objetivo de devolver protagonismo a la institución

Así le fue a Pumas

David Faitelson reacciona sobre las sedes que tendrá México en la primera ronda del Mundial 2026: “Me parece injusto”

El Tricolor disputará dos encuentros en el Coloso de Santa Úrsula y otro más en el Estadio Akron

David Faitelson reacciona sobre las

Jugador que fue señalado como el “villano” de la final de 2013 con Cruz Azul responde a las críticas: “Si alguien quería ganar, éramos nosotros”

Los celestes estaban encaminados rumbo al título, sin embargo, los azulcremas igualaron el marcador en los minutos finales

Jugador que fue señalado como

Los delanteros que Pumas tendría en la mira después de la caída del fichaje del “Chicho” Arango

La dirigencia universitaria, encabezada por Antonio Sancho, buscaría en delanteros colombianos alternativas para reforzar su ataque

Los delanteros que Pumas tendría
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Matthew Lillard respondió a las

Matthew Lillard respondió a las críticas de Quentin Tarantino sobre su trabajo actoral: “Eso duele”

¿Al Pacino se casó por primera vez? El anillo que desató rumores y la respuesta del actor

Matthew Perry y la oración que lo llevó a la gloria de la televisión: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo”

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

INFOBAE AMÉRICA

Al fin se reconoce lo

Al fin se reconoce lo que está pasando: EEUU y su estrategia de seguridad nacional

Revelan el verdadero propósito de los enigmáticos agujeros de Perú

Netanyahu anunció que espera avanzar a la segunda fase de la tregua en Gaza “muy pronto”

Monos azules, kit de maquillaje y un sueño cumplido: la historia de Sally Ride, la mujer que rompió barreras al aventurarse al espacio

A un año de su reapertura, Notre Dame superó en visitantes al Louvre y la torre Eiffel