Colombia jugará dos de sus tres partidos del Mundial 2026 en México, cuál es su historial en territorio azteca

La selección colombiana se prepara para disputar dos partidos en México, en Guadalajara y Ciudad de México, escenario donde buscarán su primera victoria histórica en el Estadio Azteca. (Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol)

La FIFA anunció este sábado 6 de diciembre que la selección colombiana jugará dos de sus tres partidos de la fase de grupos en territorio mexicano, específicamente en Guadalajara y Ciudad de México, mientras que el tercer encuentro será en Miami.

Sin embargo, esta no será la primera ocasión que la selección cafetera visita la capital mexicana, ya que anteriormente disputaron un par de amistosos en el Estadio Azteca, inmueble donde no han podido ganar en su historia.

Ambos partidos representan una oportunidad única para la comunidad colombiana residente en México, quienes podrán darse cita para alentar a su selección durante la próxima justa veraniega.

Calendario de Colombia en el Mundial 2026

La selección colombiana tiene programados tres partidos en la fase de grupos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Miami. (Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol)

Tras revelarse el calendario oficial del Mundial 2026, estos son los partidos que disputará la selección colombiana en la fase de grupos:

Uzbekistán vs Colombia: 17 de junio a las 20:00 horas en Ciudad de México.

Colombia vs ganador del repechaje intercontinental (Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo): 23 de junio a las 20:00 horas en Guadalajara.

Colombia vs Portugal: 27 de junio a las 17:30 horas en Miami.

En caso de avanzar como primer lugar de grupo, jugarían la siguiente fase en Kansas City contra algún tercero.

Sin embargo, si clasifican como segundos del sector, Colombia viajaría a Toronto para disputar la etapa de 16avos de final, donde enfrentarían al segundo lugar del Grupo L conformado por: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Cómo le ha ido a Colombia cuando visita el Estadio Azteca

La selección colombiana ha disputado dos partidos amistosos en el Estadio Azteca, en 1994 y 2002, donde logró un empate y una derrota ante México. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La primera vez que la selección de Colombia jugó en el Estadio Azteca fue en marzo de 1994, en un partido amistoso de preparación para el Mundial de Estados Unidos.

Bajo la dirección de Francisco ‘Pacho’ Maturana, los cafeteros lograron un empate sin goles frente a México, en un encuentro donde ambos equipos buscaron afinar detalles para la cita mundialista.

Ocho años después, en mayo de 2002, México y Colombia volvieron a enfrentarse en otro partido de fogueo, esta vez previo al Mundial de Corea-Japón 2002, torneo para el cual Colombia no logró clasificarse.

Este encuentro tuvo un significado especial, ya que fue el primero tras la final de la Copa América 2001, en la que Colombia se impuso 1-0 a México con un gol de Iván Ramiro Córdoba en El Campín.

En aquel partido disputado en el Azteca, México se llevó la victoria por 2-1 con anotaciones de Jared Borgetti al minuto 52 y Rafael Márquez al 75. Por su parte, Colombia descontó a través de Óscar ‘El Chico’ Restrepo.

A pesar del resultado adverso, la selección colombiana presentó un equipo alternativo que mostró un buen nivel competitivo y dejó buenas sensaciones en su visita al estadio mexicano.