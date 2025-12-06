¡Impresionanti! Zague demuestra sus ‘dotes’ de vidente y acierta los rivales de grupo de México para el Mundial 2026

Su análisis previo coincidió totalmente con el destino mundialista del Tricolor.

Luis Roberto Alves “Zague”, exjugador de la Selección Mexicana y analista de TV Azteca, volvió a generar conversación en el entorno futbolístico luego de que se confirmara que su predicción previa al sorteo del Mundial 2026 fue totalmente acertada. El Tricolor conoció este viernes a los equipos que enfrentará en la fase de grupos, incluido el rival del partido inaugural que se disputará en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.

El sorteo se realizó en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, donde las delegaciones participantes descubrieron el acomodo de cada sector del certamen internacional. Entre presentaciones musicales y mensajes oficiales, las selecciones comenzaron formalmente la ruta hacia sus compromisos de la primera ronda del torneo.

GRUPO MEXICO MUNDIAL 2026

México fue colocado como cabeza de serie del Grupo A al fungir como anfitrión y encargado del encuentro inaugural. El sorteo determinó que Sudáfrica será el rival del partido de apertura, mientras que Corea del Sur ocupará otro de los lugares del sector. El último cupo está destinado al equipo que resulte ganador del repechaje de la UEFA, instancia en la que competirán Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.

En la antesala del sorteo, Zague había compartido en transmisión su previsión respecto a los posibles oponentes que acompañarían al representativo mexicano. De manera llamativa, su comentario coincidió por completo con el resultado final.

La llave D del playoff europeo se definirá entre los ganadores de Dinamarca-Macedonia del Norte y República Checa-Irlanda (Jovani Pérez / Infobae México)

“Yo creo que va ser un grupo la verdad bastante ‘papita’ para México, tomando en cuenta que es cabeza de serie, yo iría con Corea del Sur, Sudáfrica, y algún europeo de esos de repechaje que están a punto de clasificar”, expresó el exseleccionado nacional antes de que se diera a conocer la conformación oficial de los grupos.

El exfutbolista previo al sorteo demostró su cualidad de vidente.

El acierto generó reacciones inmediatas entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes retomaron el fragmento de su análisis previo para destacar su coincidencia con el destino mundialista del Tricolor.

“NO ES JUSTO. Zague nos saca una CABEZA de ventaja a todos y cuando se inspira la cosa se pone dura....”; “Impresionanchi su pronóstico”; “Se froto la bola del futuro impresionantiiii”; “ese wey nos lleva ventaja en todo”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en el video de más de un millón de reproducciones.