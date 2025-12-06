México Deportes

Guadalajara Mundial 2026: fechas, horarios y selecciones que jugarán en el Estadio Akron

La ciudad de Guadalajara recibirá juegos clave, entre ellos uno de la Selección Mexicana

FIFA dio a conocer las fechas y horarios de los partidos que se disputarán en el Estadio Akron. Crédito: Agencias

La capital jalisciense ya conoce oficialmente el calendario de duelos que recibirá durante la fase inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este sábado 6 de diciembre se confirmaron los encuentros que tendrán lugar en el Estadio Guadalajara, inmueble que volverá a proyectarse internacionalmente al ser una de las sedes mundialistas más activas del torneo. La afición local podrá presenciar enfrentamientos de alto nivel que prometen llenar por completo la casa de las Chivas.

Entre los compromisos más esperados destaca la presencia de la Selección Mexicana, que hará escala en la llamada Ciudad de las Rosas para medirse a Corea del Sur, escuadra asiática reconocida por su velocidad, orden táctico y figuras consolidadas como Son Heung-min. El delantero del Tottenham, recordado por haber marcado al Tri en una edición previa de la Copa del Mundo, vuelve a colocarse en la mira de la afición mexicana.

El calendario confirmado posiciona a Guadalajara como un punto estratégico para el desarrollo del torneo. La actividad arrancará el jueves 11 de junio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) con el cruce entre Corea del Sur y el equipo que resulte del repechaje intercontinental. Más tarde, el jueves 18 de junio, México saltará a la cancha para protagonizar uno de los duelos más atractivos de la primera fase frente al combinado coreano, en punto de las 19:00 horas.

La jornada continuará el martes 23 de junio, cuando Colombia regrese al mismo estadio para enfrentar al ganador del repechaje entre Jamaica, la República Democrática del Congo o Nueva Caledonia. Finalmente, el viernes 26 de junio, Uruguay y España darán cierre al itinerario tapatío con un partido que podría definir posiciones clave dentro de sus sectores.

El historial entre México y Corea del Sur favorece ligeramente al combinado azteca, que suma victorias en Francia 1998 y Rusia 2018, además de un empate ante Sudáfrica en 2010. Dichos antecedentes alimentan la expectativa de un duelo parejo pero con posibilidades reales de triunfo para el equipo nacional.

La Copa Mundial de 2026 iniciará formalmente el 11 de junio con el choque entre México y Sudáfrica en el Estadio CDMX, convirtiendo al recinto en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas. Además, sedes como Guadalajara y Monterrey recibirán los repechajes intercontinentales, garantizando aún más actividad futbolística de alto calibre en territorio mexicano.

