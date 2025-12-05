Cobi Jones, exjugador de Estados Unidos abre herida y le recuerda a México el 2 a 0 en el Mundial de 2002

El exjugador celebró la organización compartida del Mundial 2026, pero no dejó pasar la oportunidad de recordar su victoria favorita. (Ilustración: Jesús Aviles)

A casi 23 años del histórico enfrentamiento entre México y Estados Unidos en el Mundial Corea–Japón 2002, uno de los protagonistas de aquella tarde, Cobi Jones, volvió a revivir el episodio que marcó un antes y un después en la rivalidad deportiva de la Concacaf.

A unas horas del Sorteo para la Copa del Mundo de 2026, el exmediocampista estadounidense recordó con fuerza el marcador que se quedó grabado para siempre en la memoria de ambas selecciones: el 2 a 0 que dejó fuera al Tricolor en los Octavos de Final.

El estadounidense volvió a subrayar la magnitud del triunfo mundialista ante México, previo a la Copa del Mundo organizada por tres países.

El exfutbolista, quien en aquel duelo recibió un cabezazo de Rafael Márquez que derivó en la expulsión del defensor mexicano, aseguró que aquel encuentro no solo definió un resultado, sino que representó un punto de inflexión para el futbol de su país. Convencido de que ese día quedó demostrado que Estados Unidos podía competir de tú a tú en un escenario mundialista, Jones subrayó que el impacto de aquel encuentro continúa vigente.

En un encuentro con medios internacionales, el histórico jugador destacó el valor de que la próxima edición del torneo sea organizada por tres naciones de Norteamérica.

“Creo que es fantástico que tengamos tres países como sede. Es una buena oportunidad para trabajar en conjunto y hacer un Mundial que funcione de manera coordinada, con equipos cruzando fronteras y con mucha interacción en los medios”, expresó al remarcar la importancia de la colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones.

El histórico mediocampista destacó la relevancia del triunfo de Estados Unidos en los Octavos de Final del 2002.

Jones no dejó pasar la oportunidad de recordar lo que para él fue la victoria más trascendente en la historia del conjunto estadounidense.

“Recuerdo ganar ese dos a cero, el dos a cero más importante”, afirmó sin titubeos. Para el exmediocampista, la relevancia del duelo radica en el contexto en el que ocurrió: un periodo plagado de comparaciones sobre cuál selección era la dominante de la región.

“Durante los noventa había mucho debate sobre quién era el mejor equipo. Desde México se decía que los amistosos no importaban, pero cuando llegas a la Copa del Mundo no puedes decir que no importa. Ese duelo sí contaba y para Estados Unidos fue uno de los momentos más importantes”, explicó.

De cara al Mundial 2026, Jones también fue cuestionado sobre el presente de la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre. El exjugador dijo ver lógica en la elección del técnico, a quien reconoció haber seguido en distintas etapas tanto en clubes como en selecciones.

El entrenador de México, Javier Aguirre sale del campo después del primer tiempo de un partido amistoso ante Uruguay en Torreón, México, el sábado 15 de noviembre del 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

“He visto a Aguirre dirigir a la selección y a clubes. Parece alguien en quien la Federación confía para que las cosas se hagan bien”, apuntó. Si bien admitió comprender las dudas entre la afición mexicana, consideró que su llegada encaja en el proyecto tricolor rumbo a la próxima Copa del Mundo. “Veremos cómo se desarrolla, pero parece una decisión que encaja con lo que busca la Federación”, añadió.

Mientras el sorteo mundialista se aproxima, las palabras de Jones vuelven a encender una rivalidad histórica que, para muchos, sigue teniendo como punto más alto aquel marcador que el propio exfutbolista no se cansa de repetir: 2 a 0, el partido que redefinió a toda una generación.