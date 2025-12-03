¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026? Así se arman los 12 grupos y sus reglas ocultas

FIFA detalla límites por confederación y explica el único caso donde sí puede haber dos selecciones de la misma región. (Ilustración: Jovani Pérez)

El sorteo que definirá la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 está cada vez más cerca y, con él, el momento en que las 48 selecciones participantes conocerán el camino que deberán recorrer en la edición más grande en la historia de este torneo. La FIFA ya compartió el procedimiento oficial que se utilizará para organizar a los equipos en los 12 grupos, información que se encuentra detallada en su portal y que marca el punto de partida rumbo a la competencia que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los elementos clave para entender la mecánica del sorteo son los bombos, que se establecen a partir del ranking FIFA más reciente. El Bombo 1 está integrado por las selecciones de mayor jerarquía, además de los tres anfitriones, independientemente de su posición en la clasificación. España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania forman la parte alta, mientras que México, Canadá y Estados Unidos se suman como cabezas de grupo por ser organizadores.

Soccer Football - World Cup Playoff Tournament and European Playoff draws - FIFA Headquarters, Zurich, Switzerland- November 20, 2025 FIFA president Gianni Infantino holds the World Cup trophy after the draw as former France player and 1998 FIFA World Cup winner Christian Karembeu is seen REUTERS/Denis Balibouse

El Bombo 2 incluye a selecciones como Croacia, Marruecos, Colombia y Uruguay, así como Japón, Suiza, Australia y otras escuadras consolidadas. En el Bombo 3 aparecen representantes como Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay y Sudáfrica. Finalmente, el Bombo 4 contiene a países como Jordania, Ghana, Haití, Nueva Zelanda y los ganadores de los repechajes europeos e intercontinentales.

La FIFA detalló que las 48 selecciones se distribuirán en 12 sectores, identificados de la A a la L. Cada grupo estará conformado por cuatro equipos. El orden del sorteo seguirá un patrón fijo: primero se asignarán las bolas del Bombo 1, luego las del Bombo 2, más tarde las del Bombo 3 y finalmente las del Bombo 4. Los anfitriones tendrán un tratamiento particular, pues cada uno ocupará una posición previamente determinada en el calendario del torneo: México será A1, Canadá será B1 y Estados Unidos ocupará la casilla D1, cada uno representado por una bola de color distinto.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Además, para evitar cruces anticipados entre selecciones de la élite mundial, la FIFA anunció que las cuatro primeras clasificadas —España, Argentina, Francia e Inglaterra— serán ubicadas en sectores lejanos entre sí. Con esto, si todas terminan líderes en sus respectivos grupos, no se enfrentarían sino hasta una posible final.

Otro punto importante es la restricción por confederaciones: no podrá haber más de un representante de la misma región en un grupo, con la única excepción de la UEFA, ya que Europa aporta 16 participantes. En ese caso, está permitido que dos selecciones europeas coincidan en el mismo sector, pero nunca tres. Para los equipos de los bombos 2, 3 y 4, la posición dentro del grupo no se sortea; cada selección será ubicada directamente en la casilla que la FIFA asignó de antemano.

Respecto al partido inaugural, ya se adelantó que México será protagonista y se medirá a una selección que provenga del Bombo 3. Sin embargo, ni las fechas específicas ni las sedes definitivas serán anunciadas durante el sorteo. La FIFA indicó que esas decisiones serán tomadas posteriormente, considerando factores climáticos, logística de viaje y necesidades de retransmisión televisiva.

El evento se realizará el viernes 5 de diciembre en Las Vegas, siendo la primera vez que un sorteo mundialista incluye a 48 selecciones, razón por la cual se espera un procedimiento más largo y complejo. La transmisión comenzará a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México), momento en el que las selecciones descubrirán su suerte rumbo al torneo que unirá a Norteamérica en 2026.