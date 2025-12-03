Antonio Margarito se lanza contra Canelo Álvarez tras perder su campeonato indiscutido: “Escogían rivales”

Antonio Margarito cuestionó la carrera del ex campeón mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, luego de que perdiera su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford (Fotos: Gettyimages)

Antonio Margarito cuestionó la carrera del ex campeón mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, luego de que perdiera su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada.

Aunque el jalisciense llegó como favorito al combate por estar en su categoría natural, el estilo de Crawford se le complicó y tras 12 rounds, fue superado de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor del norteamericano.

Desde ese entonces, los cuestionamientos hacia la trayectoria de Álvarez continúan llegando a pesar de que dominó la división de los supermedianos durante varios años como campeón absoluto con las cuatro fajillas (CMB, OMB, AMB y FIB).

Antonio Margarito se lanza contra Canelo Álvarez tras perder su campeonato indiscutido

En entrevista con FightHub TV, Antonio Margarito se sinceró y aseguró que a Canelo Álvarez le han escogido los rivales a modo para que salga ganador.

“Sí, mira, realmente yo siempre lo he dicho, siempre dije que Canelo este pues aprendió mucho y la verdad digo mis respetos, ¿no? Pero creo yo sinceramente pues que Canelo realmente escogían rivales para poder que se viera ganador él", comentó en la charla el ex campeón del mundo.

Durante la misma charla, el “Tornado de Tijuana” mencionó que Saúl Álvarez realmente no peleó con los mejores, y agregó que Crawford tenía el estilo para vencerlo, además, señaló que en una revancha, el estadounidense ganaría fácilmente.

“Yo sé que arriba del ring no sabemos qué pueda pasar, ¿no?, pero realmente yo creo que no peleó con los mejores para mí“; planteó el tijuanense. Y realmente yo creo que Crawford este, pues tenía el estilo para ganarle y sinceramente me han preguntado y yo pienso realmente que en una revancha le gana más fácil a Canelo, finalizó Margarito.

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras perder su campeonato indiscutido?

Tras varias semanas en las que el destino profesional de Canelo Álvarez había estado rodeado de incertidumbre, se ha anunciado que el boxeador originario de Jalisco está listo para enfrentar una revancha contra Terence Crawford. De acuerdo a lo publicado en las redes sociales de los Prota y Azteca Deportes, la intención de Saúl es pactar un combate inmediato ante el estadounidense, con la mira puesta en recuperar el campeonato indiscutido de las 168 libras.

Aunque la noticia aún no se ha oficializado, las expectativas apuntan a un posible regreso de Álvarez al ring en mayo o septiembre de 2026, dependiendo de su proceso de recuperación, ya que recientemente se sometió a una cirugía en el codo.

¿A qué otros peleadores podría enfrentar Canelo Álvarez?

Además de considerar la revancha contra Terence Crawford, Canelo Álvarez contempla la opción de enfrentar a Hamzah Sheeraz. El peleador británico ha manifestado su interés en combatir con el ex campeón mexicano, a quien describió como uno de los mejores del boxeo. Sheeraz viene de imponerse de manera contundente a Edgar Berlanga el 12 de julio pasado en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York, donde noqueó al boricua en el quinto round y se aseguró el puesto de retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso supermediano.

Por otra parte, el tapatío tiene la alternativa de enfrentar a Christian Mbilli, quien presume un récord invicto de 29 triunfos y un empate, y actualmente se prepara para una revancha ante Lester Martínez (19-0-1), tras el empate alcanzado en la cartelera de Canelo vs Crawford.

Cabe mencionar que el boxeador mexicano mantiene además dos peleas vigentes dentro de su contrato multimillonario con el jeque árabe Turki Al-Alshikh, responsable de organizar varias de las peleas más relevantes del boxeo en tiempos recientes.