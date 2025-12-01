¿Quién es Jeremy Márquez?: el joven tapatío que le dio a Cruz Azul el pase a las semifinales

Jeremy Márquez celebra el gol que aseguró el pase de Cruz Azul a las semifinales del Apertura 2025. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Jeremy Márquez se convirtió en la figura decisiva del duelo entre Cruz Azul y Chivas en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025.

El mediocampista tapatío anotó el gol que selló la clasificación cementera a las semifinales, en un encuentro marcado por la intensidad y la presión de ambos equipos.

Su actuación reavivó el interés por su trayectoria, marcada por su formación en Atlas y su reciente llegada a La Máquina.

De las fuerzas básicas de Atlas al bicampeonato rojinegro

(Erik Williams-USA TODAY Sports)

Ángel Jeremy Márquez nació en Guadalajara en el año 2000 y se integró desde temprana edad a las fuerzas básicas de Atlas. Debutó en el Clausura 2020 ante Cruz Azul, partido en el que también marcó su primer gol como profesional.

Su crecimiento le permitió consolidarse en el primer equipo, participando en 40 encuentros durante la temporada 2021-22, etapa en la que el club obtuvo el bicampeonato de Liga MX y el Campeón de Campeones.

Durante las liguillas de ese ciclo fue determinante; dio la asistencia en la final de vuelta del Apertura 2021 ante León y anotó un doblete para eliminar a Chivas en los cuartos de final del Clausura 2022. Su rendimiento lo llevó a debutar con la Selección Mexicana en 2024, en un amistoso ante Inter de Porto Alegre.

Su versatilidad en la cancha y llegada a Cruz Azul

(Instagram / @cruzazul)

Márquez, de 25 años, destaca por su capacidad para desempeñarse en diferentes zonas del campo. Su posición principal es la de mediocentro o pivote, aunque puede jugar como extremo, lateral o mediocentro ofensivo.

En defensa sobresale por su presión, posicionamiento y velocidad, mientras que en ataque aporta conducción, regate y definición.

El mediocampista llegó al plantel capitalino días antes del inicio del Apertura 2025. En conferencia de prensa de presentación, explicó que la decisión también estuvo ligada a la visibilidad que ofrece el club:

“El estar en Cruz Azul, estás ante los ojos de todos, selección y de otros equipos y también fue por ese lado de estar en el Mundial... acá están los reflectores”, expresó.

Su debut profesional en 2020 se dio precisamente ante los cementeros en el Estadio Azteca, donde marcó el primer gol de Atlas en ese torneo al minuto 42.

Posteriormente, en la temporada del bicampeonato rojinegro, volvió a enfrentar a los celestes en la Supercopa de la Liga MX y en la Jornada 3 del torneo, anotando nuevamente.

El gol que selló la clasificación y un cierre cardiaco

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En su segundo partido como jugador celeste, Márquez enfrentó a su exequipo, Atlas, y ahora volvió a tener protagonismo al anotar el tanto que aseguró el pase de Cruz Azul a las semifinales del Apertura 2025.

Tras el triunfo ante el Rebaño Sagrado, el mediocampista describió el duelo como un partido de alta tensión.

“Creo que fue un poco cardíaco, pero así vale mucho más, se siente mucho más la victoria”, declaró para TUDN después del encuentro.

Con su aporte, el conjunto celeste avanzó a las semifinales, donde enfrentará a Tigres.