New York Giants vs New England Patriots: cuándo y dónde ver en México

Los Patriots (10-2), liderados por Drake Maye, reciben a los Giants (2-10) este lunes 1 de diciembre en Gillette Stadium para el Monday Night Football de la Semana 13, con la noticia del regreso de Jaxson Dart tras superar su conmoción cerebral. (Jovani Pérez Infobae México)

Los New York Giants visitarán a los New England Patriots este lunes 1 de diciembre en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, para protagonizar el tradicional Monday Night Football de la Semana 13 de la NFL.

Los comandados por Drake Maye han sido la gran sorpresa de la temporada 2025 de la NFL, con un récord de 10-2 y una impresionante racha de nueve victorias consecutivas que los posiciona como líderes indiscutibles de la AFC Este.

Los New York Giants llegan al Gillette Stadium con una noticia alentadora, el regreso de su mariscal de campo titular, Jaxson Dart, quien superó el protocolo de conmoción cerebral tras perderse los últimos dos juegos.

Drake Maye, una temporada a ritmo de MVP

La carrera por el MVP 2025 de la NFL toma impulso para Drake Maye (71% pases completados, 3,130 yardas, 21 TD, 6 INT), quien lidera a los Patriots (10-2) en su duelo de este lunes contra los Giants, tras las dos intercepciones de Stafford en la derrota de Rams ante Panthers. (Joseph Maiorana-Imagn Images)

La carrera por el Jugador Más Valioso de la temporada 2025 de la NFL NFL podría dar un giro, dependiendo de lo que el mariscal de campo haga en el juego del lunes por la noche contra los Gigantes de Nueva York.

Al comenzar la semana 13, Matthew Stafford era el gran favorito en las casas de apuestas para llevarse esta designación. Sin embargo, este fin de semana no tuvo la mejor de sus actuaciones al lanzar un par de intercepciones y perder el encuentro frente a las Panteras de Carolina.

Tras ser drafteado en 2024, Maye vive una segunda temporada de consolidación con los Patriotas. El ex mariscal de North Carolina ha completado el 71% de sus pases, la mejor marca de la liga, con 3,130 yardas, 21 touchdowns y seis intercepciones. Además, ha aportado 307 yardas y dos anotaciones por tierra.

En estos momentos, Nueva Inglaterra se ubica en el primer puesto de la División Este de la Conferencia Americana con un récord de 10-2, dos juegos encima de los Buffalo Bills, quienes se encuentran en segunda posición con 8-4.

Las lesiones aquejan al equipo de Nueva York

Tras un mal inicio con Russell Wilson, Jaxson Dart (Ole Miss) y Cam Skattebo formaron un dúo ofensivo clave para los Giants. (Gregory Fisher-Imagn Images)

Después de un mal comienzo de temporada con Russell Wilson, los Gigantes decidieron confiar en Jaxson Dart, proveniente de la Universidad de Ole Miss , para tomar las riendas del equipo.

La versatilidad de Jaxson Dart, capaz de correr con el balón y lanzar con precisión, unida al poder del corredor Cam Skattebo, también drafteado por los Gigantes, permitió a Nueva York descubrir un dúo dinámico en ofensiva.​

Lamentablemente, esta dupla duró poco, ya que el RB sufrió una grave lesión de tobillo contra las Águilas de Filadelfia, que requirió cirugía y lo dejó fuera por el resto de la temporada.​

Poco después, el mariscal de campo se lesionó con una conmoción cerebral ante los Osos de Chicago, dejando a los Gigantes sin sus dos novatos estelares en momentos clave de la campaña.​

Afortunadamente para Nueva York, Dart podrá regresar para enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde los Gigantes buscarán dar la sorpresa en el Monday Night Football.

Cuándo y dónde ver en México

ESPN llevará las acciones del gran encuentro. (Joseph Maiorana-Imagn Images)

El duelo de Monday Night Football entre Gigantes de Nueva York y Patriotas de Nueva Inglaterra podrá seguirse este 1 de diciembre en punto de las 19:15 de la noche a través de ESPN y Disney+.