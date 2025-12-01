México Deportes

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

El conjunto universitario inició con la reestructura interna tras los resultados que obtuvieron en el Apertura 2025

El Club Universidad Nacional dio a conocer cambios en la dirección deportiva de cara al siguiente año deportivo, este lunes 1 de diciembre Pumas confirmó que el doctor Miguel Mejía Barón dejó su cargo de vicepresidente deportivo. A través de un comunicado informaron sobre la salida del Dr. Mejía Barón, además, precisaron que Eduardo Saracho no seguirá más con el equipo.

Mejía Barón llegó a Pumas en 2021 y durante su gestión, los auriazules no lograron coronarse campeones. Dentro de los momentos más destacados de su gestión está la final de la Liga de Campeones Concacaf 2022, así como los fichajes de Dani Alves, Aaron Ramsey y Keylor Navas, como figuras internacionales.

“El Club Universidad Nacional informa que el Dr. Miguel Mejía Barón deja el cargo de vicepresidente deportivo de esta institución, que ocupó desde septiembre de 2021. Mejía Barón presentó, ante el Dr. Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, su renuncia al cargo luego de más de cuatro años de gestión, agradeciendo la confianza brindada durante este tiempo al frente del área deportiva de la institución”.

Pumas reconoció el trabajo de Mejía Barón a lo largo de los cuatros años que estuvo en la institución, por lo que le desearon éxito en sus futuros proyectos. En cuanto a los cambios que se avecinan en el conjunto del Pedregal, la directiva aseguró que en próximos días dará a conocer quién asumirá el cargo de vicepresidente deportivo.

“Con esta salida, el Club Universidad Nacional cierra un ciclo en el área deportiva de la institución e informará en los próximos días el nombre de la persona que asumirá el cargo”, se lee en el comunicado.

Eduardo Saracho sale de Pumas

Otra de las bajas en la gestión deportiva de Pumas se trata de Eduardo Saracho, quien se desempeñó como director de estrategia deportiva con Pumas. La institución explicó que en común acuerdo concluyó la relación laboral.

“El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo con Eduardo Saracho, éste deja el cargo de director de estrategia deportiva de esta institución. El Dr. Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, reconoce y agradece el trabajo y profesionalismo de Eduardo, desde su llegada a la institución en julio de 2023, y le desea éxito en sus futuros proyectos”.

Cabe recordar que durante su etapa en Pumas colaboró en la contratación de los últimos fichajes que tuvo el equipo de Efraín Juárez para el Apertura 2025. Ambas salidas de Pumas van encaminadas a la restructura del equipo, el cual cumple 15 años sin ser campeón de la Primera División, por lo que Pumas inició una limpia de cara al Clausura 2026, torneo que será la antesala de la Copa Mundial 2026 en México.

