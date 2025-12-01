Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas tras el penal fallado ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Chivas concluyó su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX tras ser eliminados por Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, con ello, el equipo de Gabriel Milito iniciará una reestructuración en su proyecto, a pesar de que tuvieron una gran temporada, un penal fallado de Javier Chicharito Hernández les quitó toda posibilidad de seguir en la pelea por el campeonato.

Y una de las primeras bajas que tendría el Club Deportivo Guadalajara sería la de Chicharito Hernández. Este año termina su contrato, pero la directiva no estaría en la disposición de renovar al histórico delantero, por lo que esta segunda etapa en Verde Valle estaría por concluir.

Luego de la eliminación de Chivas se dio a conocer que Chicharito Hernández no renovará su contrato con Chivas para el Clausura 2026 y dejará al club tras culminar su segunda etapa según información de ESPN. El delantero mexicano, que regresó al Guadalajara en 2024 tras su paso por Europa y la MLS, cerrará así un ciclo marcado por expectativas y momentos decisivos.

Sergio Dipp, conductor de ESPN, confirmó que Hernández Balcázar no seguirá en el Guadalajara (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Confirmación de la salida y fin de contrato de Chicharito con Chivas

Sergio Dipp, conductor de ESPN, confirmó que Hernández Balcázar no seguirá en el Guadalajara. El periodista añadió que el atacante ya analiza propuestas para continuar su carrera, por lo que descartó un retiro inmediato, pues a sus 37 años se habló que el goleador de la Selección Mexicana estaría más cerca de colgar los botines que de seguir en las canchas.

“Javier Chicharito Hernández sale de Chivas, se va del Guadalajara, abandona al Rebaño. Termina su contrato, no seguirá con el Guadalajara, pero eso no quiere decir que el ‘Chicharito’ se retira. Los planes de Javier Hernández Balcázar son seguir jugando al futbol, tiene ofertas y las estará analizando, pero es un hecho, ‘Chicharito’ sale de Chivas”, declaró Dipp en ESPN.

Durante su segunda etapa en Chivas, que se extendió por dos años, Hernández disputó 40 partidos, anotó 4 goles y registró una asistencia en 1.655 minutos jugados, considerando tanto la Liga MX como la Concacaf Champions Cup. Estos números reflejan un rendimiento discreto en comparación con las expectativas generadas por su regreso al club.

La última imagen de Chicharito Hernández con la camiseta rojiblanca quedó marcada por el penal fallado en los cuartos de final del Apertura 2025 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Respecto al futuro inmediato del delantero, Sergio Dipp de ESPN informó que Hernández cuenta con ofertas para regresar al fútbol de Estados Unidos, donde ya jugó entre 2020 y 2023 con Los Angeles Galaxy. El periodista enfatizó que el atacante no contempla el retiro y que analizará las propuestas recibidas antes de tomar una decisión sobre su próximo destino profesional.

El penal fallado de Chicharito selló la eliminación de Chivas

La última imagen de Chicharito Hernández con la camiseta rojiblanca quedó marcada por el penal fallado en los cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul. En el minuto 85, con el marcador empatado 2-2 en el Olímpico Universitario, el delantero ejecutó un penal que terminó por encima del arco, lo que eliminó las esperanzas de Chivas de avanzar a semifinales. Finalmente, Cruz Azul se impuso 3-2 en la serie y avanzó a la siguiente ronda, mientras que el error de Hernández selló la eliminación del equipo tapatío.