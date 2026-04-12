Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 12 de abril de 2026

Aunque muchos de los sismos tienen su origen en zonas costeras , sus efectos se perciben con fuerza en la Ciudad de México debido a las características de su suelo. La capital fue construida sobre el antiguo lago de Texcoco , lo que hace que las ondas sísmicas se amplifiquen y los movimientos se sientan con mayor intensidad. Por esta razón, incluso temblores lejanos pueden causar una fuerte percepción en la ciudad.

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación sobre varias placas tectónicas, entre ellas la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica. En la costa del Pacífico , la primera se introduce por debajo de la segunda en un proceso llamado subducción, lo que genera acumulación de energía que, al liberarse, provoca sismos. Este fenómeno ocurre constantemente, por lo que los temblores son relativamente frecuentes en distintas regiones del país.

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