México

Marina y personal de Pemex inhabilitan toma clandestina ubicada en Matías Tomero, Oaxaca

La alteración se encontraba sobre el poliducto Minatitlán – Salina Cruz

Guardar
La inhabilitación de la toma fue confirmada por la Marina. Crédito: Marina
La inhabilitación de la toma fue confirmada por la Marina. Crédito: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) le pusieron fin a una toma clandestina localizada en las inmediaciones del poblado Donají, en el municipio de Matías Romero, Oaxaca.

Según los reportes oficiales emitidos por la Marina, todo arrancó por una llamada del personal de Seguridad Física de Pemex, quienes solicitaron apoyo a las fuerzas federales tras notar algo raro en el poliducto Minatitlán – Salina Cruz.

La alerta llevó al personal de refuerzo directo a un un sitio identificado como Rancho Bisurini, donde armaron fue armado perímetro y esperaron a los técnicos de la paraestatal.

La toma se encontraba en una zona llena de maleza. Crédito: Marina
La toma se encontraba en una zona llena de maleza. Crédito: Marina

Parte del equipo técnico de Pemex, se encargó de sellar y tapar la toma. El trabajo quedó concluido el pasado viernes 10 de abril a las 15:49 horas, según la información oficial difundida.

Durante el procedimiento, los técnicos de estuvieron acompañados por personal naval, quienes resguardaron el área y vigilaron que los trabajos se hicieran sin contratiempos ni riesgos adicionales para quienes viven cerca del lugar.

Resguardo coordinado permitió las labores técnicas

La toma clandestina se ubicó en inmediaciones de un rancho. Personal de la Décima Región Naval y de seguridad física de Pemex resguardaron el área durante las maniobras, lo que permitió que los técnicos del Sector Salina Cruz realizaran el sellado y tapado del ducto en condiciones seguras.

La Secretaría de Marina informó tras las acciones que mantuvo acciones conjuntas con los tres niveles de gobierno para prevenir el robo de hidrocarburos, delito que representa un riesgo para la infraestructura energética.

Otros golpes contra el robo de hidrocarburos en el país

La inhabilitación de tomas clandestinas de hidrocarburos se ha repetido en distintos puntos del país. El pasado 11 de febrero de 2026, personal de Pemex y fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno participaron en un operativo similar en el Estado de México, donde localizaron y desactivaron una toma ilegal de Gas LP en un terreno agrícola del municipio de Melchor Ocampo.

En esa ocasión, la movilización inició tras una alerta ciudadana que reportó una fuga de gas en la comunidad San Francisco Tenopalco.

Las autoridades acudieron al sitio tras una denuncia ciudadana. Crédito: SSEM
Las autoridades acudieron al sitio tras una denuncia ciudadana. Crédito: SSEM

Las autoridades acudieron al lugar y, al confirmar la existencia de una toma clandestina, establecieron un perímetro de seguridad para evitar riesgos a quienes transitaban por la zona.

Elementos de seguridad pública restringieron el acceso al área mientras los técnicos llevaban a cabo las maniobras necesarias para anular la conexión irregular.

El procedimiento concluyó con la inhabilitación completa de la toma y el resguardo del sitio para dar seguimiento a las diligencias correspondientes.

Este caso, junto al ocurrido en Oaxaca, refleja la continuidad de operativos conjuntos entre instituciones para combatir el robo de hidrocarburos y proteger la infraestructura energética en distintas regiones del país.

Temas Relacionados

MarinaPemexOaxacaHuachicolToma clandestinaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Tigres vs Chivas EN VIVO: ya lo gana Tigres 4-1 en el segundo tiempo

Chivas visita a Tigres en el duelo correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX

Tigres vs Chivas EN VIVO: ya lo gana Tigres 4-1 en el segundo tiempo

Elma Correa nos habla de su novela ‘Donde termina el verano’: “Yo no podría dormir en la noche si no escribiera de ciertas cosas”

En entrevista con “Infobae México”, la autora nos habló de libro, ganador del Premio Biblioteca Breve 2026

Elma Correa nos habla de su novela ‘Donde termina el verano’: “Yo no podría dormir en la noche si no escribiera de ciertas cosas”

México y Estados Unidos refuerzan seguridad en la frontera, destacan avances en comercialización y prevención de delitos

Se llevó a cabo una reunión del Grupo Binacional México–EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales en el que participaron representantes de estado

México y Estados Unidos refuerzan seguridad en la frontera, destacan avances en comercialización y prevención de delitos

“Más perreo, menos odio”: así fue la noche de reguetón de Cachirula y LOOJAN en Coachella 2026

El dueto de reguetón 100% chilango convirtió el escenario Sonora en una auténtica fiesta tricolor ante cientos de asistentes en California

“Más perreo, menos odio”: así fue la noche de reguetón de Cachirula y LOOJAN en Coachella 2026

Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual

El exjugador de Chivas, Atlas y la Selección Mexicana está vinculado a proceso por abuso de menores

Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Desmantelan a “Los Ingobernables”, banda dedicada al narcomenudeo y robo en Puebla

Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

Una masacre cada día: documentan casi 3 mil matanzas en México en el último sexenio

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

ENTRETENIMIENTO

“Más perreo, menos odio”: así fue la noche de reguetón de Cachirula y LOOJAN en Coachella 2026

“Más perreo, menos odio”: así fue la noche de reguetón de Cachirula y LOOJAN en Coachella 2026

Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal tras el estreno de “Vals”, su más reciente sencillo

¿Falleció Marco Antonio Solís? Esto se sabe

Juez concede suspensión condicional a Alberto del Río tras acusación de violencia familiar en San Luis Potosí

Es oficial, The Amazing Digital Circus llegará a salas de cine en México: fechas y detalles del estreno

DEPORTES

Tigres vence de manera contundente a Chivas que venía de líder y apunta a la liguilla

Tigres vence de manera contundente a Chivas que venía de líder y apunta a la liguilla

Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual

‘Hormiga’ González es comparado con Ronaldo Nazario por histórico de la Selección Mexicana

Raúl Jiménez y el Fulham rinden homenaje a Diogo Jota

América vs Cruz Azul: Cáceres y Ditta protagonizan enfrentamiento en la previa del Clásico Joven