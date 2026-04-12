Marina y personal de Pemex inhabilitan toma clandestina ubicada en Matías Tomero, Oaxaca

La inhabilitación de la toma fue confirmada por la Marina. Crédito: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) le pusieron fin a una toma clandestina localizada en las inmediaciones del poblado Donají, en el municipio de Matías Romero, Oaxaca.

Según los reportes oficiales emitidos por la Marina, todo arrancó por una llamada del personal de Seguridad Física de Pemex, quienes solicitaron apoyo a las fuerzas federales tras notar algo raro en el poliducto Minatitlán – Salina Cruz.

La alerta llevó al personal de refuerzo directo a un un sitio identificado como Rancho Bisurini, donde armaron fue armado perímetro y esperaron a los técnicos de la paraestatal.

La toma se encontraba en una zona llena de maleza. Crédito: Marina

Parte del equipo técnico de Pemex, se encargó de sellar y tapar la toma. El trabajo quedó concluido el pasado viernes 10 de abril a las 15:49 horas, según la información oficial difundida.

Durante el procedimiento, los técnicos de estuvieron acompañados por personal naval, quienes resguardaron el área y vigilaron que los trabajos se hicieran sin contratiempos ni riesgos adicionales para quienes viven cerca del lugar.

Resguardo coordinado permitió las labores técnicas

La toma clandestina se ubicó en inmediaciones de un rancho. Personal de la Décima Región Naval y de seguridad física de Pemex resguardaron el área durante las maniobras, lo que permitió que los técnicos del Sector Salina Cruz realizaran el sellado y tapado del ducto en condiciones seguras.

La Secretaría de Marina informó tras las acciones que mantuvo acciones conjuntas con los tres niveles de gobierno para prevenir el robo de hidrocarburos, delito que representa un riesgo para la infraestructura energética.

Otros golpes contra el robo de hidrocarburos en el país

La inhabilitación de tomas clandestinas de hidrocarburos se ha repetido en distintos puntos del país. El pasado 11 de febrero de 2026, personal de Pemex y fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno participaron en un operativo similar en el Estado de México, donde localizaron y desactivaron una toma ilegal de Gas LP en un terreno agrícola del municipio de Melchor Ocampo.

En esa ocasión, la movilización inició tras una alerta ciudadana que reportó una fuga de gas en la comunidad San Francisco Tenopalco.

Las autoridades acudieron al sitio tras una denuncia ciudadana. Crédito: SSEM

Las autoridades acudieron al lugar y, al confirmar la existencia de una toma clandestina, establecieron un perímetro de seguridad para evitar riesgos a quienes transitaban por la zona.

Elementos de seguridad pública restringieron el acceso al área mientras los técnicos llevaban a cabo las maniobras necesarias para anular la conexión irregular.

El procedimiento concluyó con la inhabilitación completa de la toma y el resguardo del sitio para dar seguimiento a las diligencias correspondientes.

Este caso, junto al ocurrido en Oaxaca, refleja la continuidad de operativos conjuntos entre instituciones para combatir el robo de hidrocarburos y proteger la infraestructura energética en distintas regiones del país.