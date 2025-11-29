Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

La edición número 17 de la Leyenda Azul se convirtió en una noche que sacudió la estructura del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Entre sorpresas, desenlaces inesperados y cambios drásticos en el rumbo de la empresa, dos momentos quedaron grabados en la memoria del público: la coronación de Bárbaro Cavernario como ganador del torneo y la consagración del luchador de AEW Claudio Castagnoli como nuevo campeón mundial pesado. Ambos resultados, ocurridos en una misma función, marcaron un antes y un después en la Arena México.

Bárbaro Cavernario conquista la Leyenda Azul en una triple amenaza impredecible

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

El evento principal presentó un duelo entre Místico, Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario, una combinación que prometía espectacularidad y cumplió con creces. Desde el arranque, los tres gladiadores intercambiaron dominio, pero el público centraba su atención principalmente en Místico y Soberano, considerados los favoritos naturales para llevarse el homenaje a Blue Demon.

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Sin embargo, Cavernario sorprendió a todos con una estrategia basada en resistencia y golpes contundentes. El punto de quiebre llegó cuando el rudo aprovechó un instante clave: desde el filo del encordado se lanzó con una super plancha hacia Místico, impactándolo de lleno y dejándolo fuera de la acción. La reacción en la México Catedral fue una mezcla de incredulidad y tensión.

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Mientras Místico intentaba recuperarse, Soberano Jr. trató de capitalizar el momento y buscó ejecutar un martinete que parecía definir la lucha. Pero Cavernario, fiel a su estilo agresivo, revirtió el movimiento y lo atrapó en una cobertura limpia para el conteo de tres, llevándose así la estafeta azul ante un público dividido entre sorpresa y molestia.

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Castagnoli destrona a Gran Guerrero y se convierte en campeón mundial pesado

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

La lucha semifinal también quedó marcada como uno de los capítulos más intensos de la noche. Claudio Castagnoli, representante de AEW y miembro de The Death Riders, enfrentó a Gran Guerrero, quien llevaba tres años defendiendo el campeonato mundial pesado del CMLL con autoridad.

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Desde los primeros minutos, quedó claro que sería un duelo parejo: Castagnoli llegó con técnica, fuerza y ritmo, mientras que Gran Guerrero impuso su estilo rudo con golpes potentes y castigos al cuello. El momento más dramático ocurrió cuando el suizo recibió un martinete, un movimiento que suele terminar las luchas en México. Contra todo pronóstico, Castagnoli logró romper la cuenta en dos y medio, levantando una ovación de incredulidad.

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

El combate continuó con intercambios que desgastaron a ambos hasta que Castagnoli encontró espacio para conectar su temible neutralizador, dejando al Guerrero sin capacidad de reacción. El réferi completó la cuenta y el público estalló entre sorpresa y reconocimiento ante la coronación del nuevo monarca mundial pesado del CMLL.

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

<b>Los Hermanos Chávez retienen los Campeonatos de Parejas ante Wheeler Yuta y Daniel García</b>

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Antes del duelo por el título mundial pesado, los compañeros de Castagnoli en AEW, Wheeler Yuta y Daniel García, intentaron arrebatar los Campeonatos Mundiales de Pareja del CMLL a Ángel de Oro y Niebla Roja. La contienda avanzó con un ritmo dinámico, pero los Chávez demostraron por qué siguen siendo una de las duplas más sólidas de la empresa.

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

La definición llegó cuando Niebla Roja sacó de la jugada a Daniel García, permitiendo que Ángel de Oro encerrara a Yuta con su llave de rendición “La Mecedora”, asegurando otra defensa exitosa.

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

<b>Resultados preliminares completaron la noche</b>

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

El cartel incluyó también un Match Relámpago de Amazonas, donde Olympia superó a La Jarochita mediante una palanca al brazo.

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Además, la dupla técnica de Astral y Fury Boy se impuso a Draego y Troyano en tres caídas; y en la apertura, Shockercito derrotó a Minos usando la llave La Atlántida.

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)