¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?

El diseño incorpora cruces degradadas y detalles en blanco, rojo y marino, según corresponda a cada versión

Cruz Azul reveló su jersey
Cruz Azul reveló su jersey de edición limitada para la Copa Intercontinental. (Instagram / @cruzazul)

Cruz Azul se alista para disputar la Copa Intercontinental 2025, compromiso internacional que enfrentará en las próximas semanas mientras avanza la Liguilla del futbol mexicano.

Como parte de la preparación para este torneo, el club presentó una edición limitada de jerseys diseñados exclusivamente para esta competencia.

La marca Pirma, encargada de vestir al equipo, reveló los modelos de local y visita, que ya están disponibles para la afición.

Jersey local: diseño celeste con detalles alusivos al escudo

(Instagram / @cruzazul)
(Instagram / @cruzazul)

Pirma dio a conocer en redes sociales el diseño que Cruz Azul utilizará como local, el cual mantiene el tradicional tono azul celeste.

La camiseta presenta un degradado en un azul más oscuro con cruces que hacen referencia al escudo del club; también incorpora detalles en blanco y rojo en el cuello y las mangas.

La marca acompañó la presentación con el mensaje: “Una corona hecha de esfuerzo. Un trono forjado de victorias. El Rey de la Región se hace presente”.

Uniforme de visita: blanco con degradado en tonos grises

(Instagram / @cruzazul)
(Instagram / @cruzazul)

El uniforme de visita también fue mostrado como parte de la colección especial para la Copa Intercontinental.

Esta camiseta es blanca y contiene un degradado con cruces en tonos grises, además de un cuello marino y detalles rojos en las mangas.

Al igual que la indumentaria local, su uso estará reservado únicamente para el torneo internacional que el club disputará en diciembre.

Disponibilidad, precio y puntos de venta

(Instagram / @cruzazul)
(Instagram / @cruzazul)

Los jerseys edición limitada pueden adquirirse a través de la tienda en línea de Cruz Azul, en la tienda física ubicada en La Noria, con distribuidores oficiales y directamente con Pirma.

El precio de cada camiseta es de 1,849 pesos, disponibles desde la talla extra chica hasta XXXL. Sin embargo, de acuerdo con la página web de la marca de ropa deportiva, la edición cuenta con 1,200 piezas.

