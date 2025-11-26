México Deportes

Cruz Azul y los cuatro títulos que puede disputar en diciembre de 2025

La Máquina podría disputar nueve encuentros en menos de un mes, con un calendario condicionado por su avance en ambos torneos

El plantel celeste se prepara
El plantel celeste se prepara para un diciembre con competencia local e internacional. (EFE)

Cruz Azul afronta el cierre de 2025 con un escenario poco común: en menos de un mes podría disputar cuatro títulos oficiales.

La Máquina compite simultáneamente en la Liguilla del Apertura 2025 y en la fase final de la Copa Intercontinental de la FIFA, lo que abre la posibilidad de jugar hasta nueve partidos decisivos antes de concluir el año.

Por qué Cruz Azul puede competir por cuatro trofeos en nueve partidos

El conjunto cementero busca el título del Apertura 2025 tras finalizar en el tercer lugar de la tabla con 35 puntos, posición que lo clasificó directamente a la Liguilla. Para conquistar el torneo, debe superar tres series de ida y vuelta: cuartos de final, semifinales y final.

En el plano internacional, el cuadro celeste accedió a la Copa Intercontinental tras coronarse en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, luego de vencer al Vancouver Whitecaps. En ese certamen, cada ronda se juega a partido único y cada una entrega un título distinto: el Derbi de las Américas, la Copa Challenger y la Copa Intercontinental.

Primer objetivo: el título del Apertura 2025

El equipo de La Noria enfrentará a Chivas en los cuartos de final. La ida se jugará el 27 de noviembre en el Estadio Akron (20:07 h) y la vuelta ocurrirá el 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario (19:00 h).

La directiva y el cuerpo técnico del conjunto capitalino han delineado dos rutas dependiendo del resultado. Si queda eliminado en cuartos, el viaje a Qatar se realizaría entre el 2 y 3 de diciembre. Si avanza, buscará disputar la semifinal entre el 3 y el 6 de diciembre para viajar el día 7 hacia Doha.

Derbi de las Américas: el segundo trofeo en la lista

El segundo campeonato posible es el Derbi de las Américas, duelo organizado por FIFA en sede neutral. La Máquina debutará el 10 de diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores, que se definirá entre Palmeiras y Flamengo el 29 de noviembre.

La victoria no solo significaría levantar el trofeo, también permitiría avanzar a la siguiente ronda del torneo intercontinental.

Copa Challenger: el tercer posible título

Si el cuadro celeste supera al monarca sudamericano, jugará la Copa Challenger el 13 de diciembre frente a Pyramids FC, campeón africano ya clasificado a esa fase. El ganador obtendrá el trofeo y el boleto a la final de la Copa Intercontinental.

Esta instancia funciona como un filtro clave rumbo al partido decisivo. Para llegar a la final, los de La Noria deben encadenar dos victorias consecutivas en Qatar en menos de una semana.

Copa Intercontinental: el cuarto objetivo del calendario

La final de la Copa Intercontinental está programada para el 17 de diciembre. El rival ya está definido: Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League. El cuadro capitalino solo llegará a ese encuentro si supera el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Calendario del debut internacional y posibles fechas de la Final de Liga MX

El equipo cementero debutará en el torneo de FIFA el 10 de diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores. El ganador se conocerá el 29 de noviembre después del duelo entre Palmeiras y Flamengo.

Por otro lado, si Cruz Azul llega a la final del Apertura 2025, la serie se disputará el 25 de diciembre (ida) y el 28 de diciembre (vuelta), debido a su participación en Qatar. Si queda eliminado antes, la final se jugará el 11 y 14 de diciembre.

Transmisiones de los posibles nueve partidos

La ida de cuartos ante Chivas se transmitirá por Amazon Prime Video y la vuelta por Canal 5, TUDN y ViX. En caso de avanzar a semifinales, los canales dependerán del equipo rival, aunque el duelo de local del cuadro celeste se emitirá por TUDN y ViX+.

Para la Copa Intercontinental, se prevé que FIFA+ transmita los

