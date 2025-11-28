Tijuana venció a los Tigres 3 por 0 en la ida de los Cuartos de Final (@Xolos)

Tijuana tomó ventaja en la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 al vencer ampliamente 3-0 a Tigres en el Estadio Caliente, resultado que deja a los Xolos con una posición favorable para el partido de vuelta. El encuentro, disputado durante la madrugada del jueves, tuvo como protagonistas a Kevin Castañeda, Mourad El Ghezouan y Gilberto Mora, autores de los goles que sellaron la victoria fronteriza.

Una plantilla dominada por jugadores experimentados y respaldada por un gran presupuesto como la de Tigres se encontró ante unos Xolos de Tijuana que hacen de la juventud mexicana su sello principal, destacando la figura de Gilberto Mora como líder del equipo.

Tigres French forward #10 Andre-Pierre Gignac reacts to a missed chance during the first leg of the Liga MX Clausura quarterfinal match between Tijuana and Tigres at Caliente Stadium in Tijuana, Baja California State, Mexico, on November 26, 2025. (Photo by Guillermo Arias / AFP)

David Faitelson se rinde ante Sebastián Abreu tras la victoria contundente de Tijuana sobre Tigres

La sorpresiva victoria del cuadro fronterizo sobre los felinos causó diferentes reacciones en el público y expertos del balompié nacional. David Faitelson, uno de los periodistas más polémicos del medio, se manifestó al respecto y se rindió ante el trabajo hecho por Sebastián “Loco” Abreu. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el analista de TUDN señaló que el entrenador y su equipo han sido la revelación del torneo y destacó la actuación de todos los jugadores, incluido Gilberto Mora, la joven promesa del futbol mexicano.

“Xolos salió a jugar hoy con 8 mexicanos, entre ellos, el ‘niño maravilla’, Gilberto Mora.Gran, pero gran trabajo de Sebastián Abreu. Es la gran revelación del torneo como entrenador", escribió.

David Faitelson reaccionó a la victoria de Tijuana sobre Tigres en los Cuartos de Final (captura de pantalla)

¿Cuándo es el la vuelta de los Cuartos de Final entre Tijuana y Tigres?

La vuelta de los Cuartos de Final entre Tigres y Xolos está programada para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Universitario. En este partido se definirá cuál de los dos clubes obtendrá el pase a la siguiente ronda. La cita está pactada para las 21:10 (hora de la Ciudad de México).

¿Qué necesitan Tijuana y Tigres para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025?

En cuanto a las condiciones para clasificar, la ventaja en el marcador global será clave: el equipo regiomontano se encuentra obligado a superar a su rival con una diferencia de tres goles o más si desea asegurar su presencia en la siguiente etapa.

En contraste, el equipo de Xolos tiene a su favor un margen mayor, ya que avanzarían con una victoria, un empate o incluso una derrota, siempre y cuando esta última no supere los dos goles. Un empate en el agregado beneficiaría al equipo de Tigres, pues la posición en la tabla general se convierte en el criterio de desempate.

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con escenarios bien definidos, en los que cada movimiento estratégico influirá directamente en el destino del torneo.