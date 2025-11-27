México Deportes

Domenec Torrent: para Rayados “la serie no se ha acabado” y anticipa un planteamiento ofensivo contra el América

El estratega español destacó que su equipo deberá sostener el ritmo mostrado en la ida para evitar que América recupere terreno en el global

El estratega elogió la actuación
El estratega elogió la actuación de Cárdenas y explicó que su perfil encajaba con el plan diseñado para la ida. (Reuters/Brett Davis)

El miércoles por la noche, Monterrey tomó ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 al ganar por dos goles y mantener su arco en cero frente al América.

Aunque el resultado los coloca en una posición favorable, el técnico Domenec Torrent aseguró que la serie continúa abierta y que su equipo no se limitará a defender en el duelo de vuelta.

“Hemos dado un pasito nada más”: Torrent analiza la ida

(REUTERS/Cristian De Marchena)
(REUTERS/Cristian De Marchena)

Torrent reconoció que el plan táctico de Rayados se ejecutó como esperaban en el partido de ida. Sin embargo, enfatizó que no consideran la eliminatoria resuelta.

“Hoy hemos hecho lo que queríamos hacer tácticamente y a partir de ahí, se podía dar un resultado más abultado o no. Sabemos la dimensión de este equipo y hemos dado un pasito nada más, la serie no se ha acabado ni mucho menos”, señaló en conferencia de prensa.

El entrenador añadió que deberán revisar algunos detalles pese al triunfo, pues considera que el enfrentamiento todavía está abierto para ambos clubes.

Monterrey no piensa refugiarse en la vuelta

(Facebook / Club América )
(Facebook / Club América )

De cara al partido decisivo, el técnico español afirmó que anticipan un América ofensivo, pero dejó claro que Rayados no adoptará un planteamiento únicamente defensivo.

“A ver si podemos sobrevivir al acoso que haya del América porque tengo claro que van a atacar, atacar, atacar y nosotros no nos podemos solo defender”, comentó.

El estratega destacó que buscarán sostener un plan de juego inteligente que les permita controlar el ritmo del encuentro.

Por qué eligió a Cárdenas sobre Mele

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Torrent también detalló la decisión de alinear a Luis “Mochis” Cárdenas en lugar de Santiago Mele. Aseguró que ambos porteros tienen cualidades diferentes y que la elección respondió al tipo de partido que pretendían jugar.

“La decisión de Cárdenas, por encima de Santiago Mele, es porque tenemos dos porteros muy buenos, pero diferentes. Quería tener un poco más el balón, un poco más de tranquilidad, Cárdenas es un jugador que conoce muy bien al América, la casa, el playoof de aquí. La suerte es que tenemos dos porteros muy buenos y los podemos utilizar en distintos escenarios”, explicó.

El partido de vuelta está programado para el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas (Centro de México) en el Estadio Azulcrema, casa del América. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

