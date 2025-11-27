Así quedó Lucas Ocampos tras accidentarse en un scooter; se perderá la liguilla del Apertura 2025

Así quedó Lucas Ocampos tras accidentarse en un scooter (REUTERS/Mike Blake)

Lucas Ocampos, mediocampista argentino y figura clave de Rayados de Monterrey, quedó fuera de la convocatoria para el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 frente al América tras sufrir un accidente en scooter eléctrico que le provocó una fractura de radio en la muñeca derecha y lesiones en el rostro.

La baja, confirmada por el club en un comunicado oficial, se produjo menos de 24 horas antes del crucial encuentro, lo que alteró los planes del equipo en plena fase decisiva del torneo, pues la liguilla está por comenzar.

De acuerdo con el comunicado de Rayados, el accidente ocurrió fuera de la concentración del equipo, mientras Ocampos atendía una emergencia familiar. El parte médico del club detalló que el jugador fue sometido a cirugía y que su regreso a las canchas dependerá de la evolución de la lesión, sin que exista una fecha definida para su reincorporación.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Necaxa - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - August 23, 2025 Monterrey's Lucas Ocampos in action REUTERS/Cristian De Marchena

Así quedó el rostro de Lucas Ocampos tras accidentarse en scooter eléctrico

Multimedios Deportes informó que el futbolista sufrió el percance mientras conducía un scooter eléctrico y, además de la fractura en la muñeca, presentó un fuerte golpe en la parte superior de la mejilla derecha, con presencia de sangre, como se evidenció en un video exclusivo difundido por el medio.

El contexto familiar que motivó el desplazamiento de Ocampos fue precisado por el reportero Willie González, según los primeros reportes, la hija del jugador sufrió una caída durante una clase de equitación en el Club Hípico La Silla, lo que llevó al mediocampista a trasladarse rápidamente al lugar en scooter. Durante el trayecto, Ocampos perdió el control del vehículo y sufrió el accidente que le provocó las lesiones. También añadió que el futbolista habría perdido el conocimiento de forma breve y fue auxiliado por tres personas en el sitio.

Así quedó Lucas Ocampos tras lesionarse (Captura pantalla Multimedios Deportes)

En los días posteriores al accidente, surgieron especulaciones sobre el origen de la lesión, señalando que Ocampos se habría lastimado jugando padel. Sin embargo, Multimedios Deportes desmintió esta versión y presentó un video exclusivo en el que se observa al jugador relatando lo sucedido a su esposa y mostrando las heridas en el rostro, lo que confirmó que el accidente ocurrió mientras conducía el scooter eléctrico.

Así quedó Lucas Ocampos tras lesionarse (Captura pantalla Multimedios Deportes)

La ausencia de Ocampos representa un desafío considerable para el entrenador Domenec Torrent y el cuerpo técnico de Rayados. El argentino se había consolidado como el tercer máximo goleador del equipo en la fase regular, con cinco goles y seis asistencias, solo por detrás de Sergio Canales y Germán Berterame.

Su aporte ofensivo resultó determinante en el rendimiento de Monterrey, a pesar de no haber participado en todos los encuentros del semestre, según el comunicado de Rayados.