Aitana Bonmatí anuncia que formará parte de las transmisión de TUDN en México para el mundial 2026

Aitana Bonmatí, estrella del FC Barcelona Femenil y ganadora de tres Balones de Oro consecutivos, llegará a México en verano de 2026 para unirse oficialmente al equipo de transmisiones de TUDN durante el Mundial 2026 y comentar los partidos de La Roja.

La mediocampista española confirmó formará parte del elenco de comentaristas que la cadena mexicana tiene programado de cara a la justa veraniega del próximo año.

La mediocampista del Barcelona se prepara para encarar este viernes 27 de noviembre a las 14:00 (tiempo del Centro de México), el encuentro de la final de ida en la UEFA Nations League frente a Alemania, donde buscará un nuevo campeonato con su selección.

Fichaje de lujo para Televisa

La jugadora española declaró sentirse contenta y feliz con este nuevo reto al salir de su zona de confort. (REUTERS/Albert Gea)

Este fichaje refuerza la estrategia de Televisa para dominar la audiencia del torneo, atrayendo tanto a seguidores del fútbol varonil como femenil con la visión experta de Bonmatí, quien debutará como comentarista en un evento deportivo.

Aitana Bonmatí confesó sentirse sorprendida cuando le propusieron ser comentarista: “Cuando me lo dijeron, al principio pensé ‘¿Y por qué yo?’. Soy futbolista en activo, así que fue inesperado. Sin embargo, lo vi como una oportunidad para salir de mi zona de confort, porque mi verdadero espacio siempre ha sido el campo y los entrenamientos.”

Además, la jugadora española comentó que esto representa una buena oportunidad para comenzar a pensar en su futuro cuando se retire del futbol profesional.

“Tengo 27 años, es cierto que todavía me queda mucho para retirarme, pero es una forma también de prepararme para el futuro. No sé si en el futuro me va a gustar transmitir los partidos de quien sea”, declaró.

Aitana Bonmatí expresó su entusiasmo por el reto: “Me hace ilusión salir de mi zona de confort y verme en un nuevo escenario hablando de fútbol. Me enfocaré en aprender de los mejores antes de que salga el grupo de España, estudiando a fondo a los jugadores rivales”.​

Con 27 años y aún en plenitud, la triple Balón de Oro busca crecer más allá del campo, explorando el análisis y la comunicación como preparación para su futuro.

Trayectoria de Aitana Bonmatí

La futbolista española ha sido reconocida como la mejor del mundo en tres ocasiones. (REUTERS/Matthew Childs)

Aitana Bonmatí nació el 18 de enero de 1998 en Sant Pere de Ribes, Barcelona, y comenzó su carrera futbolística en las categorías inferiores del FC Barcelona.

La jugadora debutó con el primer equipo en 2016 y desde entonces se ha consolidado como una pieza clave del conjunto blaugrana, contribuyendo decisivamente a sus éxitos nacionales e internacionales.

Hasta la fecha, ha ganado cinco Ligas españolas, cinco Copas de la Reina, cuatro Supercopas y tres UEFA Women’s Champions League, incluidos un triplete en la temporada 2020-21 y un cuadruplete en 2023-24.

Con la selección española, Aitana ha tenido un impacto notable, alcanzando la gloria en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, donde fue elegida como la mejor jugadora del torneo y se erigió como máxima goleadora junto a su compañera Jenni Hermoso.

En materia individual, sus actuaciones la han llevado a ser ganadora del Balón de Oro en tres ocasiones consecutivas (2023, 2024 y 2025).