México Deportes

Stephanie Vaquer, luchadora de WWE reaviva denuncia de intento de feminicidio por parte de Cuatrero, su expareja

La luchadora chilena contó que su ex pareja trató de matarla y criticó la indiferencia ante su caso, justo en una fecha clave contra la violencia de género

Guardar
El mensaje de la gladiadora
El mensaje de la gladiadora generó conmoción y puso de nuevo sobre la mesa la historia de agresiones que vivió en México.

Este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la luchadora de la WWE, Stephanie Vaquer, volvió a exponer un episodio traumático que sufrió durante su paso por México, compartiendo un mensaje contundente en sus redes sociales contra su expareja, el también luchador identificado como Cuatrero.

Mediante una historia en Instagram, la campeona mundial femenina de la WWE, en un escrito volvió de denunciar como su expareja intentó matarla por celos, un mensaje que ha generado asombro y consternación entre sus seguidores, justo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La publicación en sus historias
La publicación en sus historias de Instagram despertó reacciones de apoyo e indignación entre seguidores de la lucha libre.
“Que él siga libre a pesar de haber intentado matarte por celos, y que encima te digan que deberías ‘estar agradecida’ por seguir viva. También es violencia. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.
Vaquer muestra las marcas de
Vaquer muestra las marcas de violencia que le dejo el luchador, Cuatrero.
Vaquer muestra las marcas de
Vaquer muestra las marcas de violencia que le dejo el luchador, Cuatrero.

Este testimonio generó consternación y recogió múltiples muestras de solidaridad de fans y de quienes conocen su caso. La denuncia de la luchadora revive un proceso iniciado en marzo de 2023, cuando presentó cargos formales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por tentativa de feminicidio y violencia familiar.

Según el expediente, el agresor fue detenido en Aguascalientes y trasladado al Reclusorio Oriente, luego de que Stephanie declarara que él la intentó estrangular. El caso levantó alta atención pública no solo por la gravedad de la denuncia, sino por lo simbólico de que una figura del deporte —y particularmente de la lucha libre— alzara la voz sobre violencia de género.

El luchador fue detenido en
El luchador fue detenido en 2023.

Hoy, al compartir su historia nuevamente en redes, Vaquer cuestiona que su agresor “siga libre” y apunta a la minimización social del sufrimiento que vivió, enfatizando que la supervivencia no debe ser motivo de “gratitud”, sino de exigencia de justicia.

El caso ha reavivado el debate sobre la protección real a mujeres víctimas, el combate a la impunidad en agresiones de género y la necesidad de que las instituciones judiciales actúen con perspectiva de equidad. Organismos de lucha libre como Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y empresas afines habían condenado en 2023 cualquier forma de violencia contra las mujeres tras la denuncia original.

Comunicado del CMLL apoyando a
Comunicado del CMLL apoyando a Stephanie Vaquer, en ese entonces su luchadora.

Para muchos seguidores y activistas, el testimonio de Stephanie Vaquer no solo representa el reclamo de una víctima, sino un recordatorio de que el silencio solo perpetúa el abuso, y de que usar el altavoz mediático puede ser un acto de valentía y visibilización.

Temas Relacionados

Stephanie VaquerCuatreroWWELucha LibrefeminicidioDía Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujermexico-deportes

Más Noticias

Green Bay Packers vs Detroit Lions: horario y dónde ver el juego en México

Ambos equipos buscan una victoria para alcanzar a los Osos de Chicago en el liderato de la División Norte de la NFC

Green Bay Packers vs Detroit

Henry Martín podría reaparecer en la Liguilla con América: Jardine confirma avance en su recuperación

El técnico del América reveló que el delantero ya entrena con normalidad y podría regresar ante Rayados

Henry Martín podría reaparecer en

Cruz Azul vs Chivas: estos son los tres antecedentes de ambos equipos en liguilla

El encuentro más recordado entre ambos equipos se dio en la final de la temporada 86-87, donde el Guadalajara consiguió su novena estrella

Cruz Azul vs Chivas: estos

Martinoli lanza nueva advertencia a Faitelson tras llamarlo ‘vulgar’: “Basta que un día me caliente de más”

El conflicto entre los cronistas se avivó desde los ataques del integrante de TUDN contra el histórico José Ramón Fernández y ha seguido de manera continua

Martinoli lanza nueva advertencia a

Leyenda de Pumas arremete contra Efraín Juárez y cuestiona su papel como director técnico: “Dice puras tonterías”

El histórico exjugador criticó que el técnico universitario acapare reflectores que, asegura, deberían pertenecer a los futbolistas

Leyenda de Pumas arremete contra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles son las presuntas empresas

Cuáles son las presuntas empresas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, vinculadas al narco

Guardia Nacional y Marina liberan a cinco víctimas de explotación sexual tras cateos en Quintana Roo

“La única paz es para los delincuentes”: despiden entre reclamos a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz

DEA detiene a mexicano con 50 mil pastillas de fentanilo ocultas dentro juguete infantil en EEUU

Sheinbaum pide no salpicar a Fátima Bosch en vinculación de Raúl Rocha Cantú al narco: “Quieren quitarle mérito”

ENTRETENIMIENTO

¿Fátima Bosch podría ser la

¿Fátima Bosch podría ser la segunda Miss Universo a la que le revocan la corona? Corte en NY sería clave en su futuro

Aseguran que mansión de Juan Gabriel en Acapulco donde escribió “Amor eterno” fue incautada por las autoridades

Músico de Peso Pluma asegura que rockeros buscan entrar a los corridos tumbados: “Antes nos llamaban indígenas”

El emotivo gesto de Mauricio Ochmann a Aislinn Derbez tras la muerte de Gabriela Michel

Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas en el 2026 y enciende la nostalgia del público

DEPORTES

Los partidos de la NFL

Los partidos de la NFL de la Semana 13 que prometen mucha acción

Green Bay Packers vs Detroit Lions: horario y dónde ver el juego en México

Henry Martín podría reaparecer en la Liguilla con América: Jardine confirma avance en su recuperación

Cruz Azul vs Chivas: estos son los tres antecedentes de ambos equipos en liguilla

Martinoli lanza nueva advertencia a Faitelson tras llamarlo ‘vulgar’: “Basta que un día me caliente de más”