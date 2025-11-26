México Deportes

Mikel Arriola recluta a atletas mexicanos para impulsar al Tri rumbo al Mundial 2026

12 deportistas nacioanales, entre ellos Isaac del Toro y Paola Longoria, se suman para apoyar al Tri

Mikel Arriola presenta “Hecho en
Mikel Arriola presenta “Hecho en México” con 12 atletas como embajadores del la Selección Nacional. (Captura de pantalla / IG: @mikelarriolap)

A menos de un año de que México sea sede de la Copa del Mundo FIFA 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) inició una estrategia para fortalecer la relación entre la Selección Nacional y la afición.

Bajo este contexto, Mikel Arriola, presidente de la FMF, presentó la campaña “Hecho en México”, que busca integrar a destacados atletas del país como embajadores del Tricolor, reforzando la visibilidad del combinado nacional y motivando el apoyo del público.

12 embajadores como vínculo con la afición

(Captura de pantalla / IG:
(Captura de pantalla / IG: @mikelarriolap)

Durante la ceremonia de los premios Victory Prize México 2025, llevada a cabo este 25 de noviembre, Arriola convocó a deportistas, entrenadores y aficionados a unirse al proyecto, destacando la importancia de que los atletas mexicanos se conviertan en un vínculo directo con la afición.

La campaña incluyó la presentación de 12 embajadores, quienes representan distintas disciplinas y niveles de competencia, desde jóvenes promesas hasta medallistas olímpicos y paralímpicos. Entre ellos sobresalen Isaac del Toro, ciclista emergente, la multicampeona mundial de raquetbol Paola Longoria, el multimedallista paralímpico Arnulfo Castorena y el medallista olímpico en clavados Juan Celaya.

Arriola entregó simbólicamente la nueva camiseta verde de la Selección a cada uno de los atletas, destacando el valor de su participación.

“Tenemos un gran compromiso para demostrar que lo hecho en México está bien hecho y estos 12 atletas son una prueba de ello”, aseguró.

El dirigente subrayó que la campaña busca reforzar la identidad del futbol mexicano y la cercanía con los aficionados, así como transmitir el mensaje de que la preparación para el Mundial está enfocada en la excelencia tanto deportiva como organizativa.

Reconocimientos a entrenadores y figuras del deporte mexicano

Antonio Mohamed. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Antonio Mohamed. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La ceremonia Victory Prize México 2025 también distinguió a los mejores exponentes del deporte nacional, tanto en el ámbito profesional como amateur.

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, recibió el premio al Mejor Entrenador por su desempeño en el Clausura 2025 y la posibilidad de lograr un bicampeonato.

La ceremonia incluyó nominaciones de figuras como Gilberto Mora y Marcel Ruiz, así como del Toluca en la categoría de Mejor Equipo del Año, premio que finalmente fue otorgado a los Diablos Rojos de la Liga Mexicana de Béisbol.

