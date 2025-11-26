El ciclista mexicano Isaac del Toro es reconocido como Ídolo Deportivo del 2025

Del Toro celebra un año histórico con subcampeonato en el Giro de Italia y victoria en Milano-Torino. (Captura de pantalla / IG: @indebc_oficial)

El ciclista mexicano Isaac del Toro fue destacado como Ídolo Deportivo del 2025 durante la ceremonia de los premios Victory Prize México 2025, celebrada en la Ciudad de México este 25 de noviembre.

Con un año lleno de triunfos internacionales y un subcampeonato en el Giro de Italia, el joven de 21 años consolidó su lugar entre los mejores deportistas del país y recibió reconocimiento por su trayectoria y rendimiento.

Reconocimiento en los Victory Prize México 2025

(Captura de pantalla / IG: @mikelarriolap)

Durante la entrega de los galardones, Del Toro superó a destacados atletas como el clavadista Osmar Olvera, la tenista Renata Zarazúa, el futbolista Santiago Gimenez y la jugadora de flag football Diana Flores, quien fue premiada junto con su equipo en la categoría “Comeback” por mantener su título mundial.

Al recibir el reconocimiento, el ciclista expresó: “Me siento muy privilegiado de compartir esta experiencia con todos ustedes, gracias a mi familia por estar en los momentos duros y a todos aquellos que confiaron en mí, gracias”. La entrega del premio estuvo a cargo de la multicampeona de raquetbol Paola Longoria y del periodista Alberto Lati.

En la misma ceremonia, Lorena Ochoa recibió el premio especial “Leyenda 2025”, agradeciendo a los deportistas actuales por inspirar a las nuevas generaciones a encontrar en el deporte un estilo de vida positivo.

Antonio Mohamed fue distinguido como Mejor Entrenador, mientras que los Diablos Rojos de la Liga Mexicana de Béisbol obtuvieron el trofeo al Mejor Equipo del Año.

Por otro lado, Saúl “Canelo” Álvarez fue acreditado como “Deportista Influencia Digital”. Otros ganadores incluyeron a la ciclista Yareli Acevedo en la categoría “Promesa”, el lanzador de martillo Uziel Muñoz en “Unexpected” y la multimedallista Andrea Becerra en “Undiscovered”.

Los logros deportivos de Isaac del Toro en 2025

(REUTERS/Jean Bizimana)

Del Toro ha marcado historia en el ciclismo mexicano. Durante el Giro de Italia 2025, se convirtió en el primer mexicano en portar la maglia rosa tras quedar segundo en la novena etapa en Siena, con un tiempo de 33:36.45, liderando a su equipo, UAE Team Emirates.

Además, se proclamó campeón de la Milano-Torino 2025, recorriendo 174 kilómetros desde Rho hasta la basílica de Superga en Piamonte. Tras su victoria, Isaac celebró inclinándose y besando su uniforme, mientras los organizadores destacaban que se trataba del primer mexicano en ganar esta prueba y del vencedor más joven en la historia del recorrido.

Con un tiempo de 3:56:49 y una velocidad media de 44.085 km/h, superó a Ben Tulett (Visma-Lease a Bike) por un segundo y a Tobias Johannessen (Uno Xb) por nueve segundos.

Otros triunfos del ciclista incluyen la Clásica Terres de l’Ebre, la Prueba Villafranca-Ordiziako Klasikoa, La Vuelta a Austria y su participación en la Milano-San Remo, donde finalizó en la posición número 13. Estos logros consolidan a Del Toro como una de las promesas más importantes del deporte mexicano.