Martinoli y el Doctor García acusan de “capricho” el horario del América vs Rayados para los cuartos de final

Ambos comentaristas deportivos cuestionaron a la FMF por la manera en la que programaron los partidos de liguilla

Martinoli y el Doctor García
Martinoli y el Doctor García acusan de “capricho” el horario del América vs Rayados para los cuartos de final (REUTERS/Henry Romero)

La decisión de la Liga MX de programar tres partidos de cuartos de final en un solo día, a pesar de que el reglamento lo impide, ha generado inquietud entre los aficionados, pero no solo eso, sino que algunos analistas deportivos y periodistas cuestionaron los criterios para definir los horarios.

Y es que, uno de los clubes que se habrían visto favorecidos por su horario sería el club América, pues lograron mantener su localía el día sábado 29 de noviembre pese a que dos otros juegos ya estaban programados para esa fecha. Ante los ajustes que realizó la liga, Christian Martinoli y Luis el Doctor García calificaron de “capricho” esta decisión.

En charla para su nuevo podcast Farsantes con Gloria, los comentaristas se lanzaron contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por no cumplir su propio reglamento de juego y darle la preferencia al América de escoger horario pese a su posición en la tabla.

¿Qué dijo Martinoli y el Doctor García de los horarios del América en liguilla?

Martinoli y el Docto García tacharon de "capricho" el horario que pidió América para el juego de vuelta contra Rayados en el Estadio Ciudad de los Deportes. Crédito: X/ @FarsantesG

Cuando ambos comentaristas tocaron el tema, Martinoli fue el primero en expresar su desaprobación a los ajustes que realizaron para los partidos de cuartos de final, en especial por el desplazamiento que sufrió Xolos de Tijuana. El fanático del Chorizo Power criticó a Mikel Arriola por su postura en la definición de los horarios.

"A ver, Doctor, no vamos a empezar a encontrar ahora el hilo negro. Pelotari, como cualquier otro presidente de la Liga o de la Federación Mexicana de Fútbol, sigue siendo un empleado de los dueños del balón. En este caso, pues hay varios dueños. Hay algunos que pesan más, hay algunos que pesan menos o que les interesa menos meterse dentro del fútbol", agregó.

Martinoli lamentó que no se respetara la jerarquía en la tabla de posiciones para los horarios de juego. “Le dicen: ‘Güey, yo quiero que el América juegue a esta hora y el miércoles’, cuando no le toca escoger porque no quedó en el primero ni segundo lugar de la tabla y tenía que escoger Toluca, que escogió su horario y escogió Tigres, que los dos se decidieron jugar en sábado, por consecuencia, tienen que jugar el miércoles la ida a hu*vo”, expresó.

Por ello, se molestó con el horario que le dieron a Tijuana por priorizar tres partidos en sábado. “De pronto le dijeron a, a Tijuana: ‘¿Que qué? aguántame las carnes. Espérate’. Y, y, y lo terminaron arrimando y obligando por un capricho de uno de los clubes más poderosos, si no es que el más poderoso del fútbol de México", sentenció.

La Liga MX emitió un
La Liga MX emitió un comunicado oficial declarando los motivos de la reprogramación de los partidos de la Liguilla. Crédito: X/ @LigaBBVAMX

Luis García culpó a la FMF de los horarios para la liguilla del Apertura 2025

A la par, el Doctor García señaló “Pero la culpa es de la Federación, no es del América”, así que lamentó que las autoridades del futbol mexicano no hayan logrado un mejor acuerdo.

“El América tiene la potestad de decir: ‘Yo quiero jugar en la luna’. Cab**n, la Federación le tiene que decir: ‘No juegues en la luna, juegas en tu estadio, juegas el el jueves y a tal hora». Entonces, dejemos de estar acusando al América cuando los que no tienen tonpiates son los, los supuestos jefes", sentenció Luis García.

