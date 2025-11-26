México Deportes

Las estrellas que podrían enfrentar al Tri en la inauguración del Mundial 2026: Haaland, Salah o Mahrez

El debut del Tricolor podría ser contra selecciones lideradas por referentes de talla mundial

La Selección Mexicana debutará en
La Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026 en el Estadio Azteca ante un rival del Bombo 3, con figuras internacionales.

La Selección Mexicana abrirá el Mundial 2026 en el Estadio Azteca el próximo 5 de junio, y la expectativa ya comienza a crecer. La FIFA definió que el primer rival del Tricolor saldrá del Bombo 3, un grupo que reúne selecciones con figuras de talla mundial y referentes de distintas ligas.

Esto significa que México podría debutar frente a nombres como Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Mohamed Salah (Liverpool, Egipto) o Riyad Mahrez (Al-Ahli SFC, Argelia), futbolistas que hoy son protagonistas en Europa y Asia. La posibilidad de verlos en el Azteca convierte el partido inaugural en un espectáculo global.

El sorteo oficial se realizará en diciembre, pero desde ahora la afición mexicana imagina un debut histórico: un choque contra estrellas que dominan el futbol internacional y que pondrían al Tricolor bajo los reflectores del mundo. La inauguración no solo será un evento deportivo, sino también un escaparate mediático de primer nivel.

Para México, abrir el torneo contra figuras de este calibre representa un reto deportivo y un atractivo incomparable. El Azteca volverá a ser escenario de un partido inaugural de Copa del Mundo, como en 1970 y 1986, y la expectativa es que el debut tenga un impacto inmediato en la narrativa del torneo.

Figuras del Bombo 3 y sus clubes actuales

Estos son los bombos para
Estos son los bombos para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA. Los 12 grupos serán conformados por cuatro selecciones - crédito FIFA
  • Erling Haaland (Noruega) → delantero del Manchester City, máximo goleador de la Premier League y referente ofensivo.
  • Mohamed Salah (Egipto) → extremo del Liverpool, ídolo africano y estrella global.
  • Riyad Mahrez (Argelia) → capitán de su selección y figura del Al-Ahli SFC en Arabia Saudita.
  • Miguel Almirón (Paraguay) → mediocampista ofensivo del Newcastle United, con experiencia en Premier League.
  • Andrew Robertson (Escocia) → lateral izquierdo del Liverpool, líder defensivo y capitán escocés.
  • Sébastien Haller (Costa de Marfil) → delantero del Borussia Dortmund, con experiencia en Champions League.
  • Akram Afif (Qatar) → extremo del Al-Sadd SC, estrella de la liga catarí y MVP de la Copa Asia.
  • Eldor Shomurodov (Uzbekistán) → atacante del Cagliari, con recorrido en Serie A italiana.
  • Salem Al-Dawsari (Arabia Saudita) → extremo del Al-Hilal, recordado por su gol a Argentina en 2022.
  • Percy Tau (Sudáfrica) → delantero del Al Ahly, referente africano con experiencia en ligas europeas.
  • Túnez y Panamá completan el bombo, aunque Panamá no puede ser rival inaugural por compartir confederación con México.

¿Quiénes serían los más peligrosos?

Entre los posibles rivales destacan
Entre los posibles rivales destacan Haaland, Salah y Mahrez, considerados los jugadores más peligrosos del Bombo 3. REUTERS/Peter Powell

Entre todos los posibles rivales, destacan tres nombres por su peso internacional:

  • Erling Haaland (Manchester City): potencia física y capacidad goleadora que lo convierten en uno de los delanteros más temidos del mundo.
  • Mohamed Salah (Liverpool): velocidad y desequilibrio por las bandas, capaz de definir partidos con su explosividad.
  • Riyad Mahrez (Al-Ahli SFC): experiencia y liderazgo, con técnica depurada y capacidad para marcar diferencias en momentos clave.

A ellos se suman jugadores como Robertson (Liverpool) y Haller (Borussia Dortmund), que también representan un reto de alto nivel. El debut de México podría convertirse en un examen inmediato frente a futbolistas que marcan la actualidad del futbol mundial.

Lo que significa para México

El partido inaugural en la
El partido inaugural en la Ciudad de México será un escaparate mediático y deportivo de primer nivel para el futbol mundial. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Estadio Azteca volverá a ser escenario de un partido inaugural de Copa del Mundo, como en 1970 y 1986. Enfrentar a figuras como Haaland, Salah o Mahrez daría al Tricolor un debut con impacto global, más allá del resultado.

La expectativa está en que México no solo abra el torneo como anfitrión, sino que lo haga frente a estrellas que dominan el futbol internacional. El sorteo definirá el rival, pero la certeza es que el debut tendrá un atractivo sin precedentes, con el mundo entero mirando hacia la Ciudad de México.

