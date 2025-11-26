La joya del Pachuca, Elías Montiel, apunta al Real Oviedo

Elías Montiel negocia su llegada al Real Oviedo como parte de la estrategia internacional del Grupo Pachuca. Mandatory Credit: Maria Lysaker-Imagn Images

La posible llegada de Elías Montiel al Real Oviedo comienza a tomar forma y representa un paso importante en la carrera del mediocampista mexicano. El jugador de Pachuca se encuentra en negociaciones avanzadas para incorporarse al club asturiano en el mercado de invierno.

El movimiento se perfila como parte de la estrategia internacional del Grupo Pachuca, que busca proyectar a sus jóvenes talentos hacia el futbol europeo. Para Montiel, sería su primera experiencia fuera de México, tras consolidarse como una de las promesas más destacadas de la Liga MX.

Aunque aún falta la confirmación oficial, la operación está en fase final y podría anunciarse en los próximos días, lo que marcaría un nuevo capítulo en la trayectoria del mediocampista de 20 años.

El perfil de Montiel

El mediocampista mexicano de Pachuca se perfila para dar el salto al futbol europeo en el mercado de invierno.

Montiel surgió de la cantera de los Tuzos y rápidamente llamó la atención por su capacidad de recuperación y distribución en el medio campo. En el Apertura 2025 disputó la mayoría de los partidos de la fase regular, con un promedio de 7.25 puntos de rendimiento, además de dos asistencias clave.

Su estilo combina intensidad defensiva con visión ofensiva, lo que lo convierte en un mediocampista completo. A pesar de la eliminación de Pachuca en el Play-In ante Juárez, Montiel dejó buenas sensaciones y se consolidó como uno de los jugadores con mayor proyección del club.

La directiva de Pachuca ha mostrado apertura para facilitar su salida, entendiendo que el salto a Europa puede potenciar su desarrollo y abrir nuevas oportunidades para otros jóvenes de la cantera.

El interés del Real Oviedo

El Real Oviedo busca reforzar su medio campo con talento joven y apuesta por la proyección internacional de Montiel.

El Real Oviedo, equipo de la Segunda División de España, busca reforzar su medio campo con talento joven y dinámico. La llegada de Montiel encaja en su proyecto deportivo, que apunta a competir por puestos de ascenso y consolidar una plantilla con proyección internacional.

La relación con el Grupo Pachuca, accionista mayoritario del club asturiano, ha facilitado las negociaciones. En los últimos años, esta alianza ha permitido el intercambio de jugadores y entrenadores, fortaleciendo el vínculo entre ambas instituciones.

Para Oviedo, Montiel representa una apuesta estratégica: un futbolista con experiencia en la Liga MX, acostumbrado a la presión y con margen de crecimiento en el futbol europeo.

Lo que significa para Pachuca

El traspaso de Montiel consolida la presencia del Grupo Pachuca en España y abre oportunidades para otros canteranos.

La salida de Montiel sería un golpe sensible para los Tuzos, pero también una muestra de la capacidad del club para formar y exportar talento. Pachuca ha sido reconocido por su cantera y por impulsar a jóvenes hacia escenarios internacionales.

El traspaso de Montiel reafirma esa política y abre la puerta para que otros prospectos sigan el mismo camino. Además, fortalece la presencia del Grupo Pachuca en España, consolidando su proyecto deportivo y empresarial.

La operación, aún pendiente de oficialización, marca un punto de inflexión en la carrera de Montiel y en la estrategia de los Tuzos. El mediocampista se prepara para escribir un nuevo capítulo en su trayectoria, ahora con destino europeo.