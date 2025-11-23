Jenni Hermoso calienta la final Tigres vs América Femenil: “Estoy en el equipo más grande”

La atacante de la 'Furia Roja' dejó en claro a quién considera el mejor equipo de México. (IG Jenni Hermoso)

El torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX llega al punto máximo con la final de vuelta entre Tigres y América, los dos mejores conjuntos del torneo. El duelo más esperado de la temporada trae como protagonistas a varias de las mejores jugadoras, entre ellas Jenni Hermoso, la española que quiere conquistar un nuevo campeonato.

Luego de que el título se le negara durante su estadía con las Tuzas de Pachuca, la delantera ibérica tiene una deuda con sus seguidores en México, motivo suficiente para convertirse en un referente del club regiomontano en busca de una nueva victoria.

Durante su estadía en la Bella Airosa no pudo hacerse del título de liga. (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

En ese sentido, Hermoso ha destacado en diversas ocasiones el gran nivel por el que atraviesa la Liga Femenil MX y ahora, de cara al partido de vuelta, afirmó que no tiene duda que se encuentra en el mejor equipo de México, sobre todo por la actuación del pasado jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Cuando estás 3-0 abajo en una final te dan por muerto, pero Tigres resurgió como ave fénix, es una de las características de este equipo; por más mal que vayan las cosas tenemos una fuerza imparable dentro que nos hace resurgir y ahora tenemos todo para con nuestra gente ir por este campeonato”, declaró.

Las ganas por coronarse también en México han hecho que la española se convierta en una jugadora imprescindible para las Amazonas. (IG Jenni Hermoso)

¿Tigres más grande que América?

De acuerdo con la campeona del Mundo con España, se encuentra muy contenta por disputar una nueva final y recalcó sus deseos por agregar un nuevo triunfo a su recorrido en el fútbol internacional.

Indicó que, si bien tuvo un buen paso con las Tuzas, aún tiene una deuda con ella y con su afición, por lo que esta final contra las Águilas es muy importante: “Desde que llegué a México siempre he querido ser campeona. Sé que estoy en el lugar indicado para ello, en el equipo más grande, con esta gran afición que nos van a ayudar para entregar garra y corazón para hacer historia con Tigres”.

“Jugué una con Pachuca contra América que perdimos, el año pasado con Tigres perdimos con Monterrey; ahora es distinto porque cerramos en casa con nuestra gente. Aquí en Tigres las finales se ganan. He jugado dos y espero que ésta sea la vencida”, agregó la atacante.

La ansiada copa no se le ha dado a la atacante española. (EFE/ Miguel Sierra)

¿Cómo ha sido la historia en liguilla de de estos dos equipos?

Aunque en la rama varonil el conjunto azulcrema ha demostrado que es el más ganador, en la rama femenina es una historia totalmente diferente. Si bien las de Coapa se han destacado por su buen manejo de balón y constantemente se encuentran entre las primeras del campeonato, los títulos no han sido recurrentes.

Incluso, el técnico de las Amazonas, Pedro Martínez, destacó que la tendencia beneficia a sus jugadoras sobre el rival: “Queremos que se repita la historia, la cual dice que Tigres es un equipo ganador y América en este caso Villacampa ha perdido más finales de las que ha ganado. Queremos salir con nuestra gente, presionar al rival y sacar lo mejor de nosotros para llevarnos el título”.

Aquí te dejamos cómo le ha ido a los clubes cuando se enfrentaron en fases finales:

Final Clausura 2018

Ida: América 2-2 Tigres

Vuelta: Tigres 3-1 América (Tigres campeón por penales)

Semifinal Apertura 2018

Ida: América 2-2 Tigres

Vuelta: Tigres 2-2 América (América avanzó por penales)

Final Apertura 2022

Ida: América 1-1 Tigres

Vuelta: Tigres 3-0 América (Tigres campeón)

Semifinal Clausura 2023

Ida: América 1-1 Tigres

Vuelta: Tigres 0-2 América (América avanzó a la final)

Final Apertura 2023

Ida: América 0-1 Tigres

Vuelta: Tigres 0-0 América (Tigres campeón)

La Amazonas demostraron porque son el equipó más grande la Liga MX Femenil tras empatar el partido a tres.

A qué hora y dónde ver el partido

El último partido de la temporada llegó, con una Jenni Hermoso buscando su primer título y con un equipo azulcrema que llega a su segunda final consecutiva y desea recuperarse luego de terminar como subcampeonas tras la derrota contra Pachuca.

Este encuentro se llevará a cabo este domingo, 23 de noviembre, en la cancha del Estadio Universitario en punto de las 17:00 horas. La transmisión podrás seguirla por ESPN, por Disney+ y a través del canal de las Amazonas en YouTube de manera gratuita.