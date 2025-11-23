Esto exigió Martinoli a los jugadores de la Selección Mexicana tras enojarse con la afición por abucheos

El narrador asegura que algunos directivos de la FMF tienen que irse sí o sí. (Especial)

La Selección Mexicana terminó su año de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026, en la última fecha FIFA de este 2025 el Tri cosechó un empate y una derrota ante Uruguay y Paraguay respectivamente. Sin embargo, un tema que afectó al equipo de Javier Aguirre fue la crítica de la afición, pues tanto en el Estadio de Torreón como en Estados Unidos recibieron abucheos e incluso sonó el grito homofóbico.

Al respecto, Christian Martinoli compartió su análisis de la situación que está enfrentando el Tricolor a unos meses de empezar su participación en el Mundial 2026. Y lo primero que señaló que los jugadores no debieron haberse expresado de tal manera y les exigió coherencia en su postura con la crítica.

Fue durante el podcast de Farsantes con Gloria de Luis García donde Martinoli expresó su opinión al respecto y se lanzó contra los jugadores que se expresaron negativamente del recibimiento del público en Torreón. En el diálogo con el Doctor García compartió su perspectiva del hecho.

“Usted dijo: ‘Los jugadores también merecen externar su punto de vista y criticar’. Yo nada más le dije: ‘Me parece perfecto. Nada más que fue un muy mal timing, me da la impresión’, porque se pone a quejar justo en un partido en donde se celebra en territorio mexicano. La selección mexicana, salvo partidos oficiales en el Estadio Azteca por puntos, no juega casi nunca en México. Juega por dinero en Estados Unidos", sentenció.

Christian Martinoli exige coherencia a los jugadores de la Selección Mexicana

Desde la perspectiva del comentarista de TV Azteca, los jugadores se equivocaron al expresarse negativamente de la afición mexicana en el estadio de Torreón, esto porque no es frecuente que el Tri juegue en territorio local.

“Los jugadores se quejan de la gente, la gente se queja de los jugadores. El problema es que lo dijeron justo cuando acaba un partido en territorio mexicano, el cual lo ven cada cinco años un partido. El siguiente partido hubo una mentadera de madre, peor que la de Torreón, A Malagón más leve. Pero el resultado, que fue derrota, terminó con abucheos”, expresó.

Por ello, Martinoli le solicitó a los futbolistas ser coherentes con sus posturas ante los abucheos de la Selección Mexicana, ya que en San Antonio, Texas, se escuchó el grito homofóbico y los jugadores no compartieron alguna postura al respecto.

“Se detuvo el juego, se gritó lo que no tienen que gritar y ahí no escuché a los p**ches jugadores decir: ‘Que no ma** la gente’, ¿Por qué nos critican, por qué estamos en San Antonio, por qué venimos aquí?... No lo escuché. Entonces, cada vez que te reclame un aficionado y tú tienes los hu**os de decir: ¿Por qué me reclaman?, dilo siempre, cab**n, no lo digas cuando se te antojó. Sé coherente y dilo siempre", sentenció Martinoli.

Y es que, en su análisis sostuvo que los jugadores deben tener posturas razonables y no dejarse llevar por la emoción de la derrota y los reclamos del público.

“Solamente lo único que dije es: ‘Si a ti te em**ta que te critiquen, dilo siempre’‘. No nada más cuando un día se te ocurrió decirlo’... Si estás caliente de que cada partido que juegas, que cada partido termina siendo para el aficionado una m**rda más grande que la otra —no digo para los especialistas, sino para el aficionado común y corriente que quiere que su equipo gane—, quieren que gane. Dilo siempre, cab**n. No lo digas y menos cuando vienes a jugar en México“, agregó.

Martinoli destroza a los jugadores de la Selección Mexicana por no expresarse contra el grito homofóbico

Por último, el analista deportivo cuestionó los motivos por las que los futbolistas no asumieron una postura tras su derrota ante Paraguay, pues sonó el grito discriminatorio. Por ello, se lanzó nuevamente contra los jugadores.

“La gente siente que la Selección Mexicana ya no es de México, güey, es de los méxico-americanos o de la gente que vive en Estados Unidos. Entonces, ese es el tema. Aquí se vale la expresión: Dilo, que se te cantan los hu**os. Pero dilo siempre, no lo digas solamente cuando estás muy caliente. Exprésate siempre, porque fue peor lo de San Antonio que lo de Torreón y no escuché a un solo jugador que se quejara”, finalizó.