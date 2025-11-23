México Deportes

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez

El adolescente capitalino causó sensación en su primera aparición como profesional, aunque también desató críticas por

El joven mexicano ha sido
El joven mexicano ha sido impulsado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y promete una carrera llena de éxitos. (IG @elguerito_box)

El boxeo mexicano sorprendió al mundo entero con una nueva promesa tras el debut profesional de Juan Pérez, conocido como el 'Güerito de Tepito‘, quien a sus 16 años logró una victoria importante.

Su debut se dio tras la decisión unánime de los jueces luego de vencer al ugandés Barker Ssewanyana en peso gallo dentro de la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. El joven púgil, que enfrentó a un rival que le doblaba la edad, se impuso en una pelea de cuatro asaltos, marcando su incursión en la escena internacional y generando expectativas sobre su futuro en uno de los deportes que le ha dado a México más campeones mundiales.

Una noche soñada para el capitalino

Durante el combate, Pérez aprovechó su mayor estatura y alcance para dominar a Ssewanyana, combinando ganchos y jabs que le permitieron controlar la distancia y sumar puntos ante los jueces.

Sus entrenadores anticiparon el triunfo del adolescente, quien participó en las peleas preliminares de una cartelera estelar encabezada por el mexicoestadounidense David Benavidez, campeón absoluto semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que esa noche defendió sus títulos ante el británico Anthony Yarde.

El debut de Pérez se produjo en una velada de alto perfil, con la presencia de figuras internacionales y la atención de la comunidad boxística global. La inclusión del joven mexicano en la cartelera de Benavidez en Arabia Saudita subraya la proyección internacional que puede alcanzar desde el inicio de su carrera, en un contexto donde el boxeo mexicano continúa renovando su legado con nuevas generaciones.

¿Quién es el ‘Güerito de Tepito’?

Originario de la colonia Morelos, en Tepito, Ciudad de México, Pérez adoptó su apodo en honor al barrio que ha visto nacer a leyendas del boxeo como Rubén ‘Púas’ Olivares y Luis ‘Kid Azteca’ Villanueva. Antes de su debut profesional, acumuló experiencia como boxeador amateur, lo que le permitió forjar un estilo aguerrido y decidido. Su llegada al profesionalismo a tan corta edad lo posiciona como una de las figuras emergentes del boxeo nacional e internacional.

Las aspiraciones de Pérez van más allá de los logros inmediatos. El joven boxeador expresó su deseo de alcanzar la cima del boxeo mundial y dejar huella en la historia del deporte. “Sueño con convertirme en el campeón mundial más joven.

A mí no me gustan las Olimpiadas. Mi boxeo no es de hacer puntaje, mi boxeo es más aguerrido y yo sueño ser campeón del Consejo Mundial de Boxeo”, afirmó antes de su enfrentamiento con Ssewanyana. Consciente de los retos que implica su carrera, el Güerito de Tepito busca demostrar que su origen es una fuente de fortaleza.

Sus más grandes inspiraciones

La admiración de Pérez por Saúl ‘Canelo’ Álvarez también ha marcado su trayectoria. El joven relató que tuvo la oportunidad de conocer al campeón mexicano en Las Vegas, durante una pelea de Jaime Munguía, y posteriormente en Riad, donde le entregó una corona como muestra de agradecimiento por inspirar a las nuevas generaciones.

“Es mi inspiración... Me dijo que le echara muchas ganas en esto del boxeo, que tengo que aprender mucho, que es mucha disciplina, que entrene duro y que yo sea el próximo campeón del mundo”, recordó Pérez sobre el consejo recibido de Álvarez, a quien aspira a superar en el futuro.

Con la mirada puesta en el futuro, Pérez busca que su historia y la de su barrio sean ejemplo de esfuerzo y superación, abriendo una etapa en la que aspira a consolidarse como referente del boxeo y modelo para los jóvenes de Tepito.

