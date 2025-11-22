FC Juárez vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Play-In del Torneo de Apertura 2025

Ambos equipos buscarán el último boleto a como de lugar para jugar la liguilla. (Ilustración: Jesús Aviles)

Los Bravos de Juárez se preparan para enfrentar uno de los duelos más importantes de su reciente historia en Primera División. Este domingo 23 de noviembre recibirán en el Estadio Olímpico Benito Juárez a los Tuzos del Pachuca en el encuentro que definirá el último boleto disponible a la Liguilla. El compromiso, correspondiente a la segunda fase del Play-In, representa la oportunidad final para ambos equipos de instalarse en la fase final del torneo tras recorridos contrastantes en sus duelos previos.

Juárez llega a este enfrentamiento con la obligación de recuperar sensaciones luego de caer 3-1 ante Xolos el pasado jueves, resultado que le impidió asegurar de forma directa el séptimo lugar de la clasificación.

Gil Mora fue la figura del partido para que los Xolos derrotarán a los Bravos.

El cuadro fronterizo, que había mostrado regularidad en semanas anteriores, ahora afronta un escenario de presión máxima donde solo el triunfo mantiene vivo su objetivo de clasificarse a la llamada “fiesta grande”. Pese al golpe reciente, el equipo mantiene confianza en su desempeño como local y en su capacidad para responder en momentos decisivos.

Pachuca, por su parte, aterriza en la frontera con un ánimo completamente opuesto. Los Tuzos llegan motivados después de eliminar a Pumas con marcador de 3-1, un resultado que fortaleció la confianza del plantel y reafirmó la solidez ofensiva que han mostrado en las últimas jornadas. Aunque el conjunto hidalguense no tuvo un torneo regular dominante, su capacidad para competir en partidos de eliminación directa lo convierte en un rival especialmente complicado en este tipo de instancias.

Los Tuzos no tuvieron piedad de los Pumas, que cumplen 15 años sin título.

El partido, programado para disputarse a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), será transmitido por Caliente TV y Fox en Tubi, convirtiéndose en uno de los encuentros más seguidos del fin de semana. Más allá del momento que vive cada equipo, las estadísticas recientes anticipan un choque atractivo para los aficionados. En siete de los últimos nueve enfrentamientos directos, ambos clubes han logrado anotar, lo que sugiere un duelo de alta producción ofensiva. El encuentro más reciente entre ambos, correspondiente a la Jornada 13, terminó con empate 2-2 en la cancha donde volverán a verse este domingo.

FC Juárez y Pachuca darán lo máximo para conseguir el último boleto a la 'Fiesta Grande' del Futbol Mexicano.

El historial también presenta un panorama parejo, aunque con ligera ventaja para Pachuca. Desde que los Bravos ingresaron a Primera División, ambos equipos se han enfrentado en 12 ocasiones: Pachuca suma cuatro victorias, Juárez tres y se registran cinco empates.

En la fase regular, ambos conjuntos terminaron empatados a dos tantos.

Sin embargo, el formato de eliminación directa vuelve a equilibrar las fuerzas, ya que un solo partido definirá el destino de ambos clubes y dejará sin margen de error a cualquiera de los dos.

Con un boleto a la Liguilla en juego, Juárez y Pachuca llegan con argumentos distintos pero con la misma necesidad de ganar. La combinación de antecedentes, urgencia deportiva y momentos recientes promete un duelo intenso en la frontera. El resultado no solo definirá al último clasificado, sino que también marcará el desenlace de una campaña que puede tomar rumbo de éxito o de frustración en apenas 90 minutos.