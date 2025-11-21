Tigres vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de Vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Las Amazonas reciben a las Águilas en un duelo que promete emociones luego del vibrante empate 3-3 en la Ida. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Liga MX Femenil vivirá este domingo 23 de noviembre una final más de su joven historia con la disputa del duelo definitivo entre Tigres y América Femenil, correspondiente al Torneo Apertura 2025. Tras un trepidante partido de Ida, en el que las Amazonas lograron levantarse de un marcador adverso de 3-0 para rescatar el empate, el Volcán será el escenario donde se conocerá a las campeonas.

Las jugadoras dirigidas por Pedro Martínez llegan fortalecidas anímicamente después de firmar una de las remontadas más llamativas de la temporada. Tigres buscará su séptima estrella en la Liga MX Femenil, una cifra que reafirmaría su estatus como la institución más dominante del circuito.

Stephany Mayor puso las esperanzas para las Amazonas al hacer el 3 a 1.

Además, el club felino tiene en mente otro objetivo estadístico relevante: provocar que América se convierta en el equipo con más finales perdidas. Actualmente, ambas instituciones están igualadas con cuatro subcampeonatos, pero una derrota más para las Águilas las dejaría en solitario al frente de este desafortunado registro.

Del otro lado, el América Femenil llega con la presión de recomponer el camino después de dejar escapar una ventaja considerable en la Ida. El estratega Ángel Villacampa reconoció que su equipo “no puede permitirse regalar ventajas ni desconectarse en momentos clave, porque una final siempre cobra factura”. El técnico español enfrentará su sexta final al frente del conjunto azulcrema, con un saldo de una victoria y cinco tropiezos.

Camberos celebra el 2 a 0 momentáneo sobre las Amazonas.

Villacampa, consciente del reto, también aseguró que sus jugadoras saldrán al campo con una determinación absoluta. “Se van a matar en la cancha; lo tienen claro porque quieren ese campeonato”, afirmó el entrenador. Las Águilas buscan no solo revertir la narrativa de finales perdidas, sino también consolidar el proyecto deportivo que el club ha impulsado a lo largo de los últimos torneos.

El escenario no podría ser más exigente: Tigres jugará ante su afición, que ha sido históricamente un factor determinante en momentos decisivos. Sin embargo, América ha demostrado que puede competir en cualquier cancha, incluso en circunstancias adversas, lo que anticipa un duelo cerrado, intenso y con posibilidades de volverse dramático en sus minutos finales.

La Amazonas demostraron porque son el equipó más grande la Liga MX Femenil tras empatar el partido a tres.

El partido se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas. Podrá seguirse en vivo a través de Fox x Tubi, el canal 3 de Imagen Televisión, Canal 6 de Multivisión, el canal oficial de Tigres Femenil en YouTube y Layv Time, la plataforma de Miguel Layún.

Todo está listo para que el Volcán sea testigo de una final que podría marcar un antes y un después para ambas escuadras. Tigres busca reafirmar su hegemonía; América, su reivindicación. El desenlace promete ser memorable.