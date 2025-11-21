México Deportes

Pato O’Ward confirma que volverá a correr en la Fórmula 1 con McLaren: ¿Cuándo y dónde será?

El piloto regiomontano participará en el Gran Premio de Abu Dabi 2025, donde ocupará el lugar de Oscar Piastri con el equipo McLaren

Guardar
Pato O’Ward volverá a manejar
Pato O’Ward volverá a manejar un F1 con McLaren. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El piloto mexicano Pato O’Ward volverá a participar en un fin de semana de Fórmula 1 al tomar parte en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Abu Dabi, donde ocupará el lugar del australiano Oscar Piastri en el equipo McLaren.

Además, el mexicano realizará el test de postemporada en la misma pista, sede de la última carrera de la temporada 2025.

La participación de O’Ward fue confirmada por él mismo en declaraciones para ESPN, realizadas durante el Gran Premio de Las Vegas. El piloto forma parte del programa de desarrollo y es reserva del equipo que actualmente lidera el campeonato de constructores.

O’Ward confirma su actividad en Abu Dabi

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

En entrevista con el medio especializado, ESPN, el regiomontano señaló que su regreso a la máxima categoria está programado únicamente para la última fecha del calendario.

“No voy a Qatar, sí voy a Abu Dhabi, y me subo en Abu Dhabi”, declaró. Además, explicó que su participación incluirá la FP1 y el test de postemporada, y recordó su experiencia previa: “El año pasado hice casi como 600 kilómetros”.

El mexicano ya ha tenido otras oportunidades en monoplazas de F1, como la prueba realizada con el modelo 2023 en Imola, además de las FP1 del Gran Premio de la Ciudad de México del año pasado y del mes pasado.

Su objetivo: apoyar al equipo en el cierre de temporada

Pato O'Ward durante el GP
Pato O'Ward durante el GP de México 2025. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

O’Ward cubrirá el lugar de Piastri, quien continúa en la pelea por el campeonato junto con su compañero Lando Norris. De acuerdo con lo expresado por el piloto, su tarea será aportar información útil al equipo:

“Estoy aquí para ayudar al equipo, a Oscar, siempre me ha tocado el de Lando. Pero sí, mi programa aquí es sacar las cosas adelante que necesite el equipo”.

Recordó que durante la FP1 en México se trabajó con múltiples pruebas técnicas:

“Probamos tantas cosas en la P1 que sí, es padre sentirte mínimo útil, aún más de solamente ser un entretenimiento para los sponsors”.

Según la cadena televisiva, McLaren ha destacado el valor que el piloto de IndyCar aporta al desarrollo del monoplaza y su crecimiento como piloto. Para él, la experiencia sigue siendo especial: “Una chulada poder subirme a la máquina”.

Fechas y horarios para el GP de Abu Dabi

(REUTERS/Hamad I Mohammed/Pool)
(REUTERS/Hamad I Mohammed/Pool)

La Práctica 1 del Gran Premio de Abu Dabi, donde participará O’Ward, se llevará a cabo en el inicio de actividades del fin de semana del 5 al 7 de diciembre, en el circuito de Yas Marina.

El rodaje comenzará a las 09:30 horas, tiempo del centro de México.

La carrera que cierra la temporada 2025 se disputará el domingo 7 de diciembre a las 13:00 horas.

Temas Relacionados

Pato O’WardMcLarenFórmula 1Gran Premio de Abu DabiIndyCarPilotos mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Foto entre Annie Karich e Isaías Violante desata rumores de nuevo romance en América

La circulación de una imagen donde ambos aparecen abrazados reactivó las especulaciones sobre un vínculo amoroso en el club

Foto entre Annie Karich e

Exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se convierte en auxiliar del Real Valladolid

Alfaro destacó que este paso representa la fase final de su preparación dentro del futbol profesional

Exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro,

Tigres vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de Vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Las Amazonas tras conseguir un increíble empate en la Ida, buscan su séptima estrella frente a unas Águilas necesitadas de reivindicación

Tigres vs América: cuándo, a

América presenta su nuevo jersey inspirado en el ‘Estadio Azteca’

El conjunto de Coapa presentó su tercer jersey para la temporada 2025-2026, una equipación inspirada en el recinto que ha marcado la historia del club

América presenta su nuevo jersey

Así fue la relación amorosa entre Kevin Álvarez, futbolista del América, y Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025

La nueva Miss Universo 2025 volvió a poner en tendencia a México y también al jugador del América, con quien mantuvo una relación discreta que terminó a finales de 2023

Así fue la relación amorosa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a seis escoltas de

Detienen a seis escoltas de Carlos Manzo tras operativo en Uruapan, Michoacán

Trasladan al Altiplano a “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Sheinbaum afirma que Vector, CIBanco e Intercam no poseen vínculos en lavado de dinero

Capturan a regidor del PVEM por presunto linchamiento de una persona en Actopan, Hidalgo

Hackers internacionales filtran 10 GB de datos sensibles obtenidos tras ciberataque a fiscalía de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Lucerito Mijares participa en el

Lucerito Mijares participa en el doblaje de Wicked por siempre: éste es el personaje icónico al que da voz

Christian Nodal sorprende a Ángela Aguilar en pleno show en vivo, mientras Cazzu y Belinda eran nombradas ‘Mujer del Año’

De víctima de bullying a Miss Universo 2025: la historia de Fátima Bosch que inspiró al mundo: “Me decían que nunca iba a lograr nada”

Cazzu y Santa Fe Klan roban cámara en CDMX y fans aseguran que el cantante se puso nervioso: “Con ese mujerón”

Leonardo DiCaprio aprendió la ‘mentada de madre’ por sus jardineros mexicanos y así lo incorporó en su nueva película

DEPORTES

Foto entre Annie Karich e

Foto entre Annie Karich e Isaías Violante desata rumores de nuevo romance en América

Exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se convierte en auxiliar del Real Valladolid

Tigres vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de Vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

América presenta su nuevo jersey inspirado en el ‘Estadio Azteca’

Así fue la relación amorosa entre Kevin Álvarez, futbolista del América, y Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025