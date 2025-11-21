Pato O’Ward confirma que volverá a correr en la Fórmula 1 con McLaren: ¿Cuándo y dónde será?

Pato O’Ward volverá a manejar un F1 con McLaren. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El piloto mexicano Pato O’Ward volverá a participar en un fin de semana de Fórmula 1 al tomar parte en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Abu Dabi, donde ocupará el lugar del australiano Oscar Piastri en el equipo McLaren.

Además, el mexicano realizará el test de postemporada en la misma pista, sede de la última carrera de la temporada 2025.

La participación de O’Ward fue confirmada por él mismo en declaraciones para ESPN, realizadas durante el Gran Premio de Las Vegas. El piloto forma parte del programa de desarrollo y es reserva del equipo que actualmente lidera el campeonato de constructores.

O’Ward confirma su actividad en Abu Dabi

(REUTERS/Raquel Cunha)

En entrevista con el medio especializado, ESPN, el regiomontano señaló que su regreso a la máxima categoria está programado únicamente para la última fecha del calendario.

“No voy a Qatar, sí voy a Abu Dhabi, y me subo en Abu Dhabi”, declaró. Además, explicó que su participación incluirá la FP1 y el test de postemporada, y recordó su experiencia previa: “El año pasado hice casi como 600 kilómetros”.

El mexicano ya ha tenido otras oportunidades en monoplazas de F1, como la prueba realizada con el modelo 2023 en Imola, además de las FP1 del Gran Premio de la Ciudad de México del año pasado y del mes pasado.

Su objetivo: apoyar al equipo en el cierre de temporada

Pato O'Ward durante el GP de México 2025. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

O’Ward cubrirá el lugar de Piastri, quien continúa en la pelea por el campeonato junto con su compañero Lando Norris. De acuerdo con lo expresado por el piloto, su tarea será aportar información útil al equipo:

“Estoy aquí para ayudar al equipo, a Oscar, siempre me ha tocado el de Lando. Pero sí, mi programa aquí es sacar las cosas adelante que necesite el equipo”.

Recordó que durante la FP1 en México se trabajó con múltiples pruebas técnicas:

“Probamos tantas cosas en la P1 que sí, es padre sentirte mínimo útil, aún más de solamente ser un entretenimiento para los sponsors”.

Según la cadena televisiva, McLaren ha destacado el valor que el piloto de IndyCar aporta al desarrollo del monoplaza y su crecimiento como piloto. Para él, la experiencia sigue siendo especial: “Una chulada poder subirme a la máquina”.

Fechas y horarios para el GP de Abu Dabi

(REUTERS/Hamad I Mohammed/Pool)

La Práctica 1 del Gran Premio de Abu Dabi, donde participará O’Ward, se llevará a cabo en el inicio de actividades del fin de semana del 5 al 7 de diciembre, en el circuito de Yas Marina.

El rodaje comenzará a las 09:30 horas, tiempo del centro de México.

La carrera que cierra la temporada 2025 se disputará el domingo 7 de diciembre a las 13:00 horas.