Juan Carlos Gabriel de Anda confiesa que llegó borracho a conducir un programa de Fox Sports

Juan Carlos Gabriel de Anda, exanalista y conductor de Fox Sports, reconoció que asistió en estado de ebriedad a la conducción del programa La Última Palabra, un episodio que marcó el final de su etapa en la cadena deportiva. Ocho años después del incidente ocurrido en 2015, Gabriel de Anda abordó el tema en una entrevista para Los del Ame de RÉCORD, donde asumió la responsabilidad por sus actos y reflexionó sobre las consecuencias que enfrentó en su carrera.

“No me molesta que me recuerden el episodio, a mí me sobró padre y él me enseñó que las cagadas me las como solito. Me equivoqué, no soy un niño consentido, asumí mi responsabilidad y así es como quiero educar a mi hijo”, afirmó Gabriel de Anda durante la conversación con Los del Ame de RÉCORD. El exanalista dejó claro que no evade el peso de sus decisiones y que el aprendizaje personal ha sido fundamental en su vida tras aquel suceso.

Al recordar el ambiente laboral en Fox Sports, Gabriel de Anda describió una atmósfera permisiva que, según su testimonio, facilitó los excesos. “Entré a un programa en Fox en donde era cagado llegar pedo, ser desm**roso y hasta estar crudo, cabrón”, relató en la misma entrevista. Esta cultura interna, explicó, influyó en su comportamiento y en la forma en que se desarrollaban las dinámicas dentro del equipo de trabajo.

El desgaste profesional también influyó en su salida de la televisora. Gabriel de Anda señaló que la saturación por su participación constante en distintos programas lo llevó a un punto de colapso personal. “Sí me equivoqué, pero también había una persona altamente capacitada y altamente talentosa en ese rubro… Yo renuncié mentalmente, físicamente estaba, pero mentalmente yo renuncié”, expresó en la entrevista para Los del Ame de RÉCORD, subrayando que su desvinculación no solo fue consecuencia del incidente, sino también de un agotamiento acumulado.

A lo largo de la charla, el exconductor insistió en la importancia de asumir las consecuencias de los propios actos y en el valor de la autocrítica.

La trayectoria de Juan Carlos Gabriel de Anda en la televisión deportiva mexicana estuvo marcada por episodios que trascendieron la pantalla y se convirtieron en tema de conversación entre los aficionados. La salida del analista de Fox Sports fue objeto de especulación durante años, hasta que el propio Gabriel de Anda decidió abordar públicamente el motivo de su desvinculación, revelando detalles que hasta entonces permanecían en el terreno de los rumores.

Durante una entrevista concedida a Jorge Burro Van Rankin para el canal de YouTube de La Saga Fut, Gabriel de Anda admitió que su despido de Fox Sports se debió a que llegó en estado de ebriedad a la conducción del programa La Última Palabra. El exanalista reconoció abiertamente: “Sí me equivoqué, pero también había una persona altamente capacitada y altamente talentosa en ese rubro. Tan es así que llegué a ESPN y pasa lo mismo; todos los programas, todas las producciones yo pasaba por ellos, lo que nadie”, según relató a La Saga Fut.

La imagen de Gabriel de Anda en condiciones inconvenientes durante la transmisión se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una percepción negativa entre el público y provocando conflictos que, según explicó, influyeron en su salida de la cadena. El propio analista reconoció que, aunque no detalló el proceso exacto de su despido, no siente arrepentimiento por lo ocurrido y asume los errores cometidos durante su paso por la televisora.