México Deportes

Juan Carlos Gabriel de Anda confiesa que llegó borracho a conducir un programa de Fox Sports

El exanalista de Fox Sports reflexiona sobre el episodio que marcó su carrera y la importancia de la autocrítica

Guardar
Juan Carlos Gabriel de Anda
Juan Carlos Gabriel de Anda (Foto: Instagram@gabrieldeanda.jc)

Juan Carlos Gabriel de Anda, exanalista y conductor de Fox Sports, reconoció que asistió en estado de ebriedad a la conducción del programa La Última Palabra, un episodio que marcó el final de su etapa en la cadena deportiva. Ocho años después del incidente ocurrido en 2015, Gabriel de Anda abordó el tema en una entrevista para Los del Ame de RÉCORD, donde asumió la responsabilidad por sus actos y reflexionó sobre las consecuencias que enfrentó en su carrera.

“No me molesta que me recuerden el episodio, a mí me sobró padre y él me enseñó que las cagadas me las como solito. Me equivoqué, no soy un niño consentido, asumí mi responsabilidad y así es como quiero educar a mi hijo”, afirmó Gabriel de Anda durante la conversación con Los del Ame de RÉCORD. El exanalista dejó claro que no evade el peso de sus decisiones y que el aprendizaje personal ha sido fundamental en su vida tras aquel suceso.

Al recordar el ambiente laboral en Fox Sports, Gabriel de Anda describió una atmósfera permisiva que, según su testimonio, facilitó los excesos. “Entré a un programa en Fox en donde era cagado llegar pedo, ser desm**roso y hasta estar crudo, cabrón”, relató en la misma entrevista. Esta cultura interna, explicó, influyó en su comportamiento y en la forma en que se desarrollaban las dinámicas dentro del equipo de trabajo.

En 2015 Juan Carlos Gabriel
En 2015 Juan Carlos Gabriel de Anda llegó borracho a Fox Sports (Foto: YouTube/Explorer)

El desgaste profesional también influyó en su salida de la televisora. Gabriel de Anda señaló que la saturación por su participación constante en distintos programas lo llevó a un punto de colapso personal. “Sí me equivoqué, pero también había una persona altamente capacitada y altamente talentosa en ese rubro… Yo renuncié mentalmente, físicamente estaba, pero mentalmente yo renuncié”, expresó en la entrevista para Los del Ame de RÉCORD, subrayando que su desvinculación no solo fue consecuencia del incidente, sino también de un agotamiento acumulado.

A lo largo de la charla, el exconductor insistió en la importancia de asumir las consecuencias de los propios actos y en el valor de la autocrítica.

Juan Carlos Gabriel de Anda admite error en Fox Sports y asume consecuencias

Juan Carlos Gabriel de Anda
Juan Carlos Gabriel de Anda admite error en Fox Sports y asume consecuencias (Foto: YouTube/La Saga)

La trayectoria de Juan Carlos Gabriel de Anda en la televisión deportiva mexicana estuvo marcada por episodios que trascendieron la pantalla y se convirtieron en tema de conversación entre los aficionados. La salida del analista de Fox Sports fue objeto de especulación durante años, hasta que el propio Gabriel de Anda decidió abordar públicamente el motivo de su desvinculación, revelando detalles que hasta entonces permanecían en el terreno de los rumores.

Durante una entrevista concedida a Jorge Burro Van Rankin para el canal de YouTube de La Saga Fut, Gabriel de Anda admitió que su despido de Fox Sports se debió a que llegó en estado de ebriedad a la conducción del programa La Última Palabra. El exanalista reconoció abiertamente: “Sí me equivoqué, pero también había una persona altamente capacitada y altamente talentosa en ese rubro. Tan es así que llegué a ESPN y pasa lo mismo; todos los programas, todas las producciones yo pasaba por ellos, lo que nadie”, según relató a La Saga Fut.

La imagen de Gabriel de Anda en condiciones inconvenientes durante la transmisión se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una percepción negativa entre el público y provocando conflictos que, según explicó, influyeron en su salida de la cadena. El propio analista reconoció que, aunque no detalló el proceso exacto de su despido, no siente arrepentimiento por lo ocurrido y asume los errores cometidos durante su paso por la televisora.

Temas Relacionados

Juan Carlos Gabriel de AndaFox SportsLa Última Palabramexico-deportes

Más Noticias

Abel Sánchez cuestiona una posible pelea entre el Zurdo Ramírez y David Benavidez

El “Monstruo Mexicano” defenderá este fin de semana por primera vez su campeonato mundial de las 175 libras

Abel Sánchez cuestiona una posible

Estos son los equipos a los que podría dirigir Vicente Sánchez para el Apertura 2026

El retorno del entrenador uruguayo podría estar más cerca de lo esperado tras su paso exitoso con Cruz Azul

Estos son los equipos a

Pumas es goleado por Pachuca: estos son los mejores memes que dejó su eliminación del Play In

El equipo de Efraín Juárez no logró la hazaña de seguir en la pelea para pasar a liguilla del Apertura 2025

Pumas es goleado por Pachuca:

Los Tuzos del Pachuca ganan y eliminan a los Pumas en la ronda del Play-In, 3 goles por 0

El cuadro Hidalguense se impuso con golazos y algunos con errores de Keylor Navas, ahora esperan al perdedor de Xolos vs Juárez

Los Tuzos del Pachuca ganan

Pumas habría decidido no renovar a JJ Macías

El atacante mexicano estaría fuera de los planes universitarios tras el Apertura 2025, con futuro incierto por su lesión

Pumas habría decidido no renovar
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR sentencia a tres sujetos

FGR sentencia a tres sujetos por tráfico de 16 migrantes de Guatemala, Nicaragua y Honduras en Chiapas

Plan Michoacán, estos fueron los resultados del 10 al 19 de noviembre

Ejército y Guardia Nacional aseguran 300 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

Vinculan a proceso a presunto líder de locatarios en Yucatán por amenazas contra dos periodistas

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch gana Miss Universo

Fátima Bosch gana Miss Universo 2025, así se vivió su coronación en imágenes

Christian Nodal enfrenta señalamientos por supuesto coqueteo con una fan durante concierto en Sonora

Fátima Bosch: así es la poderosa familia que rodea a la Miss Universo 2025 y su relación con la 4T

Revelan la supuesta acción legal que emprendió Cazzu para conseguir la custodia completa de Inti

Deslumbrante belleza y respuestas poderosas: así fue el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

DEPORTES

Estos son los mexicanos a

Estos son los mexicanos a los que Neymar sigue en redes

Abel Sánchez cuestiona una posible pelea entre el Zurdo Ramírez y David Benavidez

Estos son los equipos a los que podría dirigir Vicente Sánchez para el Apertura 2026

Pumas es goleado por Pachuca: estos son los mejores memes que dejó su eliminación del Play In

Los Tuzos del Pachuca ganan y eliminan a los Pumas en la ronda del Play-In, 3 goles por 0