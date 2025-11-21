Detienen a padre de jugador del América por robar camión de marca deportiva en Edomex

La captura de Barnabé Arriaga deja en el foco al joven mediocampista, quien sigue activo en la cantera americanista.

Diego Osvaldo Arriaga, juvenil del América, enfrenta momentos de tensión mediática luego de que su padre, Barnabé Arriaga, fuera detenido en el Estado de México por presunto intento de robo a un camión cargado con mercancía de una reconocida marca deportiva. Aunque el jugador no está involucrado en los hechos, su nombre ha quedado vinculado indirectamente debido a su parentesco.

De acuerdo con reportes preliminares, Barnabé Arriaga habría sido detenido por elementos de investigación luego de que se localizara un vehículo con reporte de robo cargado con ropa y tenis de la marca Nike. La mercancía, valuada en varios miles de pesos —e incluso millones, según las primeras estimaciones—, habría sido sustraída momentos antes en territorio mexiquense.

Cámaras de videovigilancia ayudaron a ubicar un camión robado y detener a los presuntos responsables, entre ellos Barnabé Arriaga.

Las autoridades lograron ubicar la trayectoria del camión robado mediante el sistema de videovigilancia C-4. El seguimiento permitió desplegar un operativo que culminó en la interceptación del vehículo y en la detención de los presuntos responsables, entre ellos el padre del futbolista. Sin embargo, hasta ahora no se han revelado detalles precisos sobre el momento exacto de la captura ni las circunstancias específicas que derivaron en la aprehensión de Barnabé Arriaga.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el detenido presuntamente sería integrante de una banda delictiva dedicada al robo de unidades de carga con productos de alto valor comercial, operando en zonas metropolitanas del Valle de México y Toluca. No obstante, esta línea de investigación continúa en desarrollo y no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía mexiquense.

¿Quién es Diego Arriaga?

Arriaga ha tenido grandes actuaciones destacadas con el conjunto azulcrema.

Mientras el proceso avanza, el nombre de Diego Osvaldo Arriaga ha comenzado a circular en redes sociales y medios deportivos debido a la relevancia del club al que pertenece. El mediocampista de 21 años forma parte de la cantera del América y porta el dorsal 186. Ha sido considerado en convocatorias recientes por el técnico André Jardine en partidos frente a Puebla, Mazatlán y León, aunque sin sumar minutos en el primer equipo dentro de la Liga MX.

Aun así, Arriaga ya ha tenido una actuación destacada con el conjunto azulcrema en un duelo amistoso contra el Puebla, donde ingresó al minuto 76 y marcó el gol del empate en el Estadio Ciudad de los Deportes, recibiendo la ovación de la afición. En la categoría Sub-21, su desempeño ha sido constante: acumula 13 partidos, 992 minutos disputados, un gol anotado y dos tarjetas amarillas.

Hasta el momento, ni Diego Osvaldo Arriaga ni el Club América han emitido un pronunciamiento oficial respecto a la detención de Barnabé Arriaga. La información continúa en proceso y se espera que en las próximas horas las autoridades mexiquenses aporten mayores datos sobre el caso.