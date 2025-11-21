México Deportes

Detienen a padre de jugador del América por robar camión de marca deportiva en Edomex

Barnabé ‘N’ fue arrestado tras interceptarse un camión robado con mercancía deportiva; el futbolista Diego Arriaga no se ha pronunciado sobre el caso

Guardar
La captura de Barnabé Arriaga
La captura de Barnabé Arriaga deja en el foco al joven mediocampista, quien sigue activo en la cantera americanista.

Diego Osvaldo Arriaga, juvenil del América, enfrenta momentos de tensión mediática luego de que su padre, Barnabé Arriaga, fuera detenido en el Estado de México por presunto intento de robo a un camión cargado con mercancía de una reconocida marca deportiva. Aunque el jugador no está involucrado en los hechos, su nombre ha quedado vinculado indirectamente debido a su parentesco.

De acuerdo con reportes preliminares, Barnabé Arriaga habría sido detenido por elementos de investigación luego de que se localizara un vehículo con reporte de robo cargado con ropa y tenis de la marca Nike. La mercancía, valuada en varios miles de pesos —e incluso millones, según las primeras estimaciones—, habría sido sustraída momentos antes en territorio mexiquense.

Cámaras de videovigilancia ayudaron a
Cámaras de videovigilancia ayudaron a ubicar un camión robado y detener a los presuntos responsables, entre ellos Barnabé Arriaga.

Las autoridades lograron ubicar la trayectoria del camión robado mediante el sistema de videovigilancia C-4. El seguimiento permitió desplegar un operativo que culminó en la interceptación del vehículo y en la detención de los presuntos responsables, entre ellos el padre del futbolista. Sin embargo, hasta ahora no se han revelado detalles precisos sobre el momento exacto de la captura ni las circunstancias específicas que derivaron en la aprehensión de Barnabé Arriaga.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el detenido presuntamente sería integrante de una banda delictiva dedicada al robo de unidades de carga con productos de alto valor comercial, operando en zonas metropolitanas del Valle de México y Toluca. No obstante, esta línea de investigación continúa en desarrollo y no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía mexiquense.

¿Quién es Diego Arriaga?

Arriaga ha tenido grandes actuaciones
Arriaga ha tenido grandes actuaciones destacadas con el conjunto azulcrema.

Mientras el proceso avanza, el nombre de Diego Osvaldo Arriaga ha comenzado a circular en redes sociales y medios deportivos debido a la relevancia del club al que pertenece. El mediocampista de 21 años forma parte de la cantera del América y porta el dorsal 186. Ha sido considerado en convocatorias recientes por el técnico André Jardine en partidos frente a Puebla, Mazatlán y León, aunque sin sumar minutos en el primer equipo dentro de la Liga MX.

Aun así, Arriaga ya ha tenido una actuación destacada con el conjunto azulcrema en un duelo amistoso contra el Puebla, donde ingresó al minuto 76 y marcó el gol del empate en el Estadio Ciudad de los Deportes, recibiendo la ovación de la afición. En la categoría Sub-21, su desempeño ha sido constante: acumula 13 partidos, 992 minutos disputados, un gol anotado y dos tarjetas amarillas.

Hasta el momento, ni Diego Osvaldo Arriaga ni el Club América han emitido un pronunciamiento oficial respecto a la detención de Barnabé Arriaga. La información continúa en proceso y se espera que en las próximas horas las autoridades mexiquenses aporten mayores datos sobre el caso.

Temas Relacionados

Diego ArriagaBarnabé ArriagaAmérica FemenilEdomexcamión de cargamexico-deportes

Más Noticias

Leyenda Azul: estos son los excampeones que podría enfrentar a Místico en la Final 2025

Este viernes 21 y sábado 22 de noviembre en la Arena México y Coliseo del CMLL, el Rey de Plata y Oro conocerá a sus rivales del legendario torneo

Leyenda Azul: estos son los

Juan Carlos Gabriel de Anda confiesa que llegó borracho a conducir un programa de Fox Sports

El exanalista de Fox Sports reflexiona sobre el episodio que marcó su carrera y la importancia de la autocrítica

Juan Carlos Gabriel de Anda

Abel Sánchez cuestiona una posible pelea entre el Zurdo Ramírez y David Benavidez

El “Monstruo Mexicano” defenderá este fin de semana por primera vez su campeonato mundial de las 175 libras

Abel Sánchez cuestiona una posible

Estos son los equipos a los que podría dirigir Vicente Sánchez para el Apertura 2026

El retorno del entrenador uruguayo podría estar más cerca de lo esperado tras su paso exitoso con Cruz Azul

Estos son los equipos a

Pumas es goleado por Pachuca: estos son los mejores memes que dejó su eliminación del Play In

El equipo de Efraín Juárez no logró la hazaña de seguir en la pelea para pasar a liguilla del Apertura 2025

Pumas es goleado por Pachuca:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mafioso de la Cosa Nostra

Mafioso de la Cosa Nostra pide que le dejen convivir con El Chapo en ADX Florence por salud mental

FGR sentencia a tres sujetos por tráfico de 16 migrantes de Guatemala, Nicaragua y Honduras en Chiapas

Plan Michoacán, estos fueron los resultados del 10 al 19 de noviembre

Ejército y Guardia Nacional aseguran 300 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así luce Fátima Bosch, mexicana

Así luce Fátima Bosch, mexicana ganadora de Miss Universo 2025, sin maquillaje

El conmovedor detalle que Fátima Bosch incluyó en su banda de Miss Universo en honor a su mascota Rocco

Belinda lanza poderoso mensaje contra la violencia hacia las mujeres: “No nos ataquen con tanta saña y odio en redes sociales”

Kevin Álvarez reacciona a la coronación de su ex novia Fátima Bosch como Miss Universo 2025: “Estoy contento por ella”

Fátima Bosch gana Miss Universo 2025, así se vivió su coronación en imágenes

DEPORTES

Leyenda Azul: estos son los

Leyenda Azul: estos son los excampeones que podría enfrentar a Místico en la Final 2025

Estos son los mexicanos a los que Neymar sigue en redes

Juan Carlos Gabriel de Anda confiesa que llegó borracho a conducir un programa de Fox Sports

Abel Sánchez cuestiona una posible pelea entre el Zurdo Ramírez y David Benavidez

Estos son los equipos a los que podría dirigir Vicente Sánchez para el Apertura 2026