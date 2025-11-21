Abel Sánchez cuestiona una posible pelea entre el Zurdo Ramírez y David Benavidez

David Benavidez vuelve a criticar a Canelo Álvarez por no pelear con él (X@Benavidez300)

David Benavidez se ha posicionado entre los boxeadores más sobresalientes de la actualidad. A sus 28 años, “El Bandera Roja” es campeón mundial en las 79,4 kilogramos (175 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mantiene intacto su récord con 30 victorias, de las cuales 24 han llegado por nocaut, sin empates ni derrotas.

Durante su carrera, Benavidez ha demostrado superioridad en el aspecto técnico y físico, lo que le ha permitido finalizar la mayoría de sus peleas antes del límite reglamentario. Ese rendimiento ha elevado las expectativas de aficionados y analistas en torno a sus próximos compromisos y al rumbo que podría tomar su carrera dentro o fuera de la división semipesada.

Abel Sánchez cuestiona una posible pelea entre Zurdo Ramírez y David Benavidez

En entrevista con Second Out, Abel Sánchez destacó las cualidades que ha mostrado David Benavidez en las 168 libras, sin embargo, cuestionó un posible enfrentamiento entre El Bandera Roja y el campeón mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez.

“En 168 es dominante. En 175 ha demostrado que no es igual de dominante. Mira, tiene grandes herramientas: gran velocidad de manos, excelente combinación y se maneja muy bien en el ring. ¿Tiene la fuerza y el tamaño para lidiar con Bivol o Beterbiev? Están hablando de (enfrentar al) Zurdo, ¿Está haciendo lo suficiente para poder ofrecer más que solo habilidad boxística?”, comentó.

En distintas ocasiones David Benavidez ha mostrado su deseo de enfrentar al Zurdo Ramírez (AP)

Zurdo Ramírez: uno de los campeones más sólidos que tiene México

Ramírez se ha convertido en uno de los campeones más sólidos que tiene el boxeo mexicano, pues actualmente cuenta un récord de 47 victorias, 0 empates y una sola derrota. Además de sumar los cinturones en peso crucero, en 2016 se convirtió en el primer boxeador mexicano en ganar el título mundial de peso supermediano (OMB) tras vencer a Arthur Abraham por decisión unánime en el MGM Grand Garden Arena, Nevada, Estados Unidos.

David Benavidez con esperanza de pelear contra Canelo Álvarez

Hace algunos días, David Benavidez aseguró que todavía le interesa una pelea con Canelo Álvarez. Sin embargo, señaló que el combate solamente sería posible en la división de las 175 libras, donde actualmente es campeón del mundo. El Bandera Roja agregó que no cree que el tapatío se retire, ya que no es de ese tipo de peleadores.

“Todavía me interesa, honestamente, estoy en una posición muy buena ahora y esto podría suceder en 175 libras porque no creo que Canelo se retire”, comentó

Al término de la pelea Canelo vs Munguía, el tapatío lanzó un gesto a David Benavidez Crédito:X/ @BoxAzteca7

David Benavidez fue rival mandatorio de Saúl Álvarez durante años para el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de los supermedianos (76,2 kilogramos, 168 libras). Pese a esta condición, el boxeador mexicano nunca mostró interés en aceptar el combate y eligió otros caminos. Ante ese escenario, el “Monstruo Mexicano” decidió subir a 79,4 kilogramos (175 libras) con la meta de conquistar un título mundial, logro que alcanzó en abril de 2025 al obtener el cinturón del CMB tras la renuncia de Dmitry Bivol.