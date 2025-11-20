México Deportes

Japón y México Sub-17 forjan amistad única en el Mundial y se despiden con emotivos regalos

El gesto entre ambas selecciones juveniles destacó por mensajes de respeto, intercambio de presentes y un vínculo que trascendió la competencia en Qatar 2025

La selección de Japón y México se despidieron tras la eliminación del TRI. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

La participación de la Selección Mexicana Sub-17 en el Mundial de Qatar 2025 dejó una de las historias más humanas del torneo y que se viralizó muy rápido.

Tras la eliminación del Tri en octavos de final, la Selección de Japón Sub-17 organizó una despedida especial para los jugadores mexicanos, con mensajes de cariño, obsequios y un reconocimiento a la amistad que habían construido durante la competencia.

El gesto se viralizó en redes sociales gracias a un video en el que se observa a los futbolistas japoneses y mexicanos compartiendo palabras, regalos y aplausos. La escena reflejó la hermandad que surgió entre ambos equipos, quienes convivieron en el mismo hotel y se apoyaron mutuamente durante el torneo.

Más allá de los resultados deportivos, la despedida se convirtió en un símbolo de respeto y unión cultural, mostrando que el futbol juvenil también es un espacio para la solidaridad y el aprendizaje compartido.

Tras la eliminación de México del Mundial Sub-17, Japón que comparte hotel con el TRI se despidió de manera emotiva Crédito: Cuenta de x @miseleccionsubs

La eliminación de México Sub-17 en Qatar

La Selección Mexicana Sub-17 llegó a los octavos de final tras una fase de grupos complicada y un triunfo memorable en dieciseisavos frente a Argentina. Sin embargo, el equipo dirigido por Carlos Cariño no pudo superar a Portugal, que se impuso con contundencia y dejó fuera al Tri de la competencia.

La derrota significó un duro golpe para los jóvenes futbolistas, quienes habían mostrado carácter y resiliencia en partidos anteriores. La eliminación también puso fin a las esperanzas de repetir gestas históricas como las coronas de 2005 y 2011, cuando México se consagró campeón mundial en la categoría.

Fue en ese contexto de tristeza que Japón Sub-17 decidió despedirse de México con un gesto de amistad. El mensaje de los nipones incluyó frases en español y un póster conmemorativo, además de obsequios que simbolizaron el vínculo creado durante el torneo.

Los mexicanos respondieron con gratitud y con un regalo preparado para sus compañeros de hotel, reforzando la idea de que la experiencia compartida trascendió los resultados en la cancha.

México cayó con Portugal en los Octavos de Final del torneo. (TW Selecciones Nacionales Menores)

El siguiente partido de Japón en el Mundial

Mientras México se despedía del torneo, Japón Sub-17 continuó su camino en la competencia. El equipo asiático se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentó a Austria en un duelo que generó expectativa por el nivel mostrado por los japoneses en la fase previa.

Japón había destacado por su disciplina táctica y su velocidad en ataque, características que lo convirtieron en uno de los equipos más sólidos del certamen. Su desempeño llamó la atención de especialistas y aficionados, quienes lo consideraron un candidato serio para llegar a instancias decisivas.

La amistad con México no pasó desapercibida en este contexto. Incluso en la previa de su partido contra Austria, los jugadores japoneses recordaron el apoyo recibido por el Tri y expresaron que la relación con los mexicanos fue un impulso emocional para seguir adelante. La historia de hermandad se convirtió en un elemento narrativo paralelo al rendimiento deportivo de Japón en el Mundial.

Reacciones en redes sociales y memes virales

En redes sociales se viralizó la amistad entre los jóvenes sub-17 de México y Japón, generando una ola de memes. Redes Sociales.

El video de la despedida entre Japón y México Sub-17 se difundió rápidamente en plataformas digitales, alcanzando miles de reproducciones y comentarios. Los usuarios destacaron la autenticidad del gesto y la capacidad del futbol juvenil para unir culturas distintas.

En redes sociales, muchos aficionados compartieron memes que celebraban la amistad entre ambas selecciones. Algunos mostraban a los jugadores abrazados con frases como “Ya eres mexicano” o el clásico abrazo de amistad entre 2 lomitos.

La viralidad del momento demostró que, más allá de los goles y resultados, el Mundial Sub-17 también genera historias que trascienden lo deportivo. La despedida entre México y Japón Sub-17 se convirtió en una de las más comentadas del torneo, dejando un legado de respeto y compañerismo que será recordado por jugadores y aficionados.

