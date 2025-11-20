Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo

Guillermo "Pol" Fernández fue campeón con Cruz Azul en 2021 y ahora se quedó sin equipo (EFE)

Casi cinco años han transcurrido desde que Cruz Azul logró coronarse campeón de la Liga MX, y en ese periodo la mayoría de los jugadores que pusieron fin a los 23 años sin título local ya no forman parte del plantel cementero.

A esta renovación en el equipo celeste, se suma la situación de algunos integrantes de aquella plantilla: varios ya no tienen contrato con ningún club y, en ciertos casos, han optado por retirarse del fútbol profesional.

Guillermo “Pol” Fernández rescindió contrato con Godoy Cruz y quedará libre

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Merlo, Guillermo “Pol” Fernández rescindió contrato con Godoy Cruz y se quedará sin equipo. La misma fuente señaló que desde el entorno del jugador afirman que aún no piensa en retirarse y buscará un nuevo club.

“Pol Fernández rescindió contrato y no seguirá en Godoy Cruz. A pesar de las versiones, desde su entorno aclaran que no piensa en el retiro y buscará un nuevo club”, escribió el periodista.

Cabe recordar que Pol Fernández perteneció a aquel equipo de Cruz Azul que consiguió el noveno campeonato en el Guardianes 2021. El mediocampista argentino disputó casi todos los partidos de titular y su rendimiento en la Liguilla fue clave para que el club rompiera la sequía.

Juan Reynoso y su reciente título de la Liga MX con el Cruz Azul este 2021. | Foto: EFE

¿Por qué salió “Pol” Fernández de Godoy Cruz?

La rescisión del contrato entre Fernández y el club mendocino fue fruto de un acuerdo mutuo, resultado directo de un escenario dominado por la incertidumbre institucional y la inminente reestructuración del plantel. La decisión de prescindir de un referente de experiencia marca un primer cambio relevante tras la pérdida de la categoría.

El propio futbolista reconoció, a su círculo cercano, que su futuro en el deporte está en evaluación, dando lugar a especulaciones sobre un eventual alejamiento definitivo del fútbol profesional. De este modo, la salida de Pol se configura como el primer impacto deportivo contundente para un equipo que enfrenta la difícil tarea de reinventarse tras su reciente descenso.

Foto de archivo de Guillermo "Pol" Fernández. Estadio Luis Conde, Buenos Aires, Argentina. 17 de enero de 2020. REUTERS/Mariana Greif

El paso de Pol Fernández con Cruz Azul

La etapa de Guillermo “Pol” Fernández en Cruz Azul comenzó en 2021, generando altas expectativas entre directiva y aficionados. Su arribo no pasó desapercibido: rápidamente conquistó al público gracias a su manejo del balón y una precisión en el pase que evocaba la memoria de los seguidores cementeros.

Durante su estadía en el club mexicano, Fernández participó en 56 encuentros oficiales, con un balance de tres goles y tres asistencias. Aunque estos datos estadísticos puedan parecer discretos, su verdadero aporte se reflejaba más en el funcionamiento colectivo del equipo que en el registro de anotaciones o pases decisivos. El juego ofensivo de Cruz Azul frecuentemente nacía en sus pies y el control de los partidos se mantenía gracias a su gestión en el mediocampo.

El periodista de ESPN y aficionado de la Máquina se manifestó luego de que el atacante griego se fuera del club |Crédito: elpodcastdlm

No obstante, el ciclo en México tuvo un final anticipado. Boca Juniors presentó una oferta considerada irresistible, circunstancia que inclinó la decisión del futbolista y marcó el cierre de su etapa con los cementeros.