Miguel Herrera deja a Costa Rica sin Copa Mundial 2026, el técnico mexicano fue eliminado

Miguel Herrera deja a Costa Rica sin Copa Mundial 2026 (REUTERS/Mayela López)

La selección de Costa Rica fue eliminada de la Copa Mundial 2026, tras un empate sin goles ante Honduras en las rondas de clasificación de la Concacaf, Miguel Herrera no logró sacar el resultado que necesitaba para que su equipo tuviera un lugar en el torneo de la FIFA, y con ello culminó uno de los grandes fracasos en la historia de los ticos.

El conjunto costarricense necesitaba obligatoriamente una victoria ante Honduras, además dependía de que Haití perdiera su enfrentamiento ante Nicaragua. Sin embargo, en la última fecha de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, el panorama se complicó para el Piojo.

La estrategia del técnico mexicano no logró articular jugadas de peligro en ataque, lo que generó al final del encuentro un ambiente adverso marcado por peticiones de aficionados y sectores para la destitución del Piojo como entrenador del representativo centroamericano.

Así fue el partido de Costa Rica vs Honduras de las eliminatorias de Concacaf

Costa Rica no irá al Mundial 2026 (REUTERS/Mayela Lopez)

Durante la primera mitad, Costa Rica controló la posesión del esférico en diversos tramos del partido, pero no consiguió profundidad suficiente para crear situaciones riesgosas en la portería rival. El primer acercamiento destacado ocurrió en el minuto 20, cuando Warren Madrigal ejecutó un disparo de larga distancia que fue desviado a tiro de esquina por el portero de Honduras. En la acción derivada del tiro de esquina, Francisco Calvo conectó un remate de cabeza dentro del área, aunque el esférico pasó muy cerca del arco sin lograr romper la paridad.

Minutos después, Manfred Ugalde generó par de remates que llegaron a la portería hondureña; sin embargo, el guardameta Edrick Menjivar intervino con solvencia para disipar el peligro. Honduras tuvo su oportunidad más destacada en los pies de Joseph Rosales dentro del área chica, pero el arquero Keylor Navas reaccionó para evitar el gol y mantener a Costa Rica con posibilidades de clasificación.

En el segundo tiempo, la dinámica del encuentro se mantuvo sin alteraciones: la Selección de Costa Rica conservó la posesión del balón, pero continuó mostrando dificultades para crear jugadas de ataque contundentes. Ante la incapacidad de romper el empate y la imperiosa necesidad de obtener los tres puntos, la atmósfera en el Estadio Nacional de Costa Rica se tornó cada vez más tensa y se percibieron manifestaciones de descontento por parte de los aficionados, principalmente dirigidas al técnico mexicano Miguel Herrera.

Costa Rica no clasificó al Mundial de la FIFA en 2010, celebrado en Sudáfrica (REUTERS/Mayela Lopez)

Al minuto 55, con el marcador sin goles y cerca de 35 mil asistentes en las gradas, surgieron gritos generalizados de ‘Fuera Piojo’, exigiendo la destitución de Miguel Herrera del banquillo costarricense. Esta expresión de inconformidad no resulta nueva para el estratega, quien ya había sido objeto de abucheos e insistentes reclamos tras haber dejado escapar una ventaja de 2-0 ante Haití y, posteriormente, luego de la última derrota sufrida por el combinado nacional. Tanto la afición como sectores de la prensa del país han solicitado en reiteradas ocasiones la salida del director técnico.

¿Cuándo fue la última vez que Costa Rica no clasificó a un Mundial?

Costa Rica no clasificó al Mundial de la FIFA en 2010, celebrado en Sudáfrica. Esa fue la última vez que la selección nacional de fútbol de Costa Rica no participó en una Copa del Mundo masculina. Desde entonces, el país ha estado presente en los torneos de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Ahora se suma el Mundial 2026, lo que significa un golpe duro, pues en las eliminatorias no participaron potencias como México, Estados Unidos y Canadá en las eliminatorias de Concacaf.