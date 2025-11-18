Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”

El comentarista deportivo no dudó en arremeter contra el delantero del Fulham por las quejas que tuvo sobre los fanáticos de la selección. (Especial)

El empate sin goles entre la Selección Mexicana y Uruguay en el Nuevo Estadio Corona de Torreón intensificó la tensión que existe entre el equipo nacional y su afición, principalmente después de las declaraciones de Raúl Jiménez quejándose de las exigencias del público, palabras que para el periodista Sergio Dipp deben ser analizadas de manera más profunda.

Todo comenzó al término del partido amistoso, los seguidores del Tricolor manifestaron su descontento con abucheos y gritos, reflejando la frustración acumulada tras una serie de resultados poco alentadores en la antesala del Mundial 2026. La reacción de Jiménez, delantero del Fulham y figura del combinado mexicano, no tardó en aparecer: el jugador expresó su malestar por la actitud de los aficionados, lo que desató una respuesta crítica de varios comunicadores deportivos.

Y es que la Selección Mexicana no pudo superar a su similar de Uruguay, prolongando una racha de cinco partidos sin victoria y una hegemonía por parte de los combinados de Conmebol.

El equipo azteca presenta muchas carencias al ataque pese a que falta menos de un año para la disputa de la Copa del Mundo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El equipo dirigido por Javier Aguirre, que venía de empatar con Japón, Corea del Sur y Ecuador, además de sufrir una goleada ante Colombia, solo ha conseguido anotar tres goles y ha recibido siete en ese periodo. Este desempeño ha generado más dudas que certezas sobre el rumbo del equipo, alimentando el descontento de los seguidores que se dieron cita en la casa del Santos Laguna.

Al finalizar el partido, Jiménez no ocultó su decepción por la reacción del público local. “Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, que Fuera Vasco, que le griten put* al portero, eso es lo que deja tristeza la verdad; tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos”, declaró el atacante, evidenciando la incomodidad que los abucheos y los cánticos generaron en el vestidor del Tricolor.

Dipp responde a las quejas del delantero

Las palabras de Jiménez provocaron una reacción inmediata en el ámbito mediático. Sergio Dipp, periodista deportivo, cuestionó la postura del delantero y subrayó la responsabilidad del equipo ante las críticas.

“Pensé que Raúl Jiménez tenía la piel más gruesa y la espalda más ancha. Es muy sencillo… ¿no quieren que les griten? Ganen. ¿No quieren que los abucheen? Ganen. ¿No quieren escuchar el grito homofóbico y el Fuera Vasco? Ganen, gusten, ya no digo goleen, convenzan, metan un gol”, afirmó Dipp durante un debate televisivo, enfatizando que la solución para evitar el descontento de la afición pasa por mejorar el rendimiento en la cancha.

En su intervención, Dipp también defendió el derecho de los seguidores a manifestar su opinión, especialmente en un contexto donde el equipo no logra convencer. “Está en todo su derecho la afición de Torreón porque esta Selección no gusta, no anota, no gana, de golear ni hablamos; tiene cinco seguidos sin ganar…”, argumentó el periodista, respaldando la libertad de los aficionados para exigir resultados y expresar su frustración.

El mexicano Raúl Jiménez, arriba, enfrenta al uruguayo José María Giménez durante un partido amistoso internacional en Torreón, Mexico, el sábado 15 de noviembre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El ambiente que rodea a la Selección Mexicana se ha visto marcado por la presión de una afición que exige respuestas y un equipo que no logra revertir la tendencia negativa. Con solo tres goles a favor y siete en contra en los últimos cinco partidos, el Tricolor enfrenta un escenario de incertidumbre de cara al Mundial 2026, mientras la relación con sus seguidores se tensa cada vez más.

Finalmente, lo que encendió el debate sobre si las palabras de Jiménez están justificadas fue el reclamo del periodista contra el delantero: “Si a Raúl Jiménez no le gusta la presión, lo invito a que renuncie a la selección y le de su lugar a otro mexicano que sí tenga la piel gruesa para representar a México; total, en 3 mundiales no ha hecho nada”.