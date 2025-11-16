Tigres vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver a la Máquina buscando su primer pase a la final de la Liga MX Femenil

El cuadro celeste llega a la sultana del norte con un empate, pero deberá dar un extra para poder combatir el poderío de las Amazonas. (TW Cruz Azul Femenil)

El enfrentamiento entre Cruz Azul Femenil y Tigres UANL en la Semifinal Liga MX Femenil del torneo Apertura 2025, programado para el jueves 13 de noviembre, concentra la atención de la afición por el contraste de trayectorias y la relevancia del duelo. La Máquina, que será local, se mide ante las Amazonas en un choque que podría definir el rumbo hacia la gran Final, en una de las series más esperadas de la temporada.

Cruz Azul Femenil llega a la antesala de la Final tras una actuación contundente en la fase anterior. El equipo celeste superó a Pachuca con una goleada de 5-0 en el último encuentro, resultado que le permitió eliminar a las campeonas vigentes de la Liga MX Femenil con un marcador global de 6-2. Este desempeño ha consolidado a Cruz Azul como la gran sorpresa de la Liguilla, presentando credenciales sólidas para desafiar a uno de los equipos más laureados del fútbol femenino mexicano.

En contraste, Tigres UANL Femenil, que terminó la fase regular como líder del Apertura 2025, avanzó a la Semifinal tras una serie mucho más ajustada. Las Amazonas lograron imponerse a las Bravas de Juárez con un marcador global de 1-0, en una eliminatoria que distó de la superioridad habitual del conjunto regiomontano. A pesar de la dificultad, Tigres mantiene su estatus como el equipo más ganador en la historia de la Liga MX Femenil y busca reafirmar su dominio con una nueva clasificación a la Final.

Cruz Azul y Tigres Femenil empataron 1 a 1 en la Semifinal de ida del Apertura 2025 (X@AzulFemenil)

El atractivo de este enfrentamiento radica en la dinámica de ambos conjuntos: Cruz Azul Femenil, impulsada por su reciente hazaña ante las campeonas, se presenta como la revelación del torneo y aspira a prolongar su racha ante un rival de jerarquía. Por su parte, Tigres UANL parte como favorito histórico, pero enfrenta la presión de demostrar su hegemonía tras un pase menos convincente en la ronda anterior y con el ímpetu que lleva consigo el conjunto de La Noria tras no irse en desventaja en el juego de ida.

A qué hora y dónde ver el partido

Para quienes deseen seguir el desarrollo de este partido de ida de la Semifinal Liga MX Femenil, la cita es el jueves 13 de noviembre, con las Amazonas como anfitrionas. El encuentro será transmitido en vivo a través del canal oficial de Tigres Femenil en YouTube, permitiendo a los aficionados no perder detalle de uno de los duelos más atractivos del Apertura 2025.

La escuadra de Nuevo León afronta el reto de mostrar una versión más sólida en este primer capítulo de la Semifinal, con el objetivo de encaminar la serie a su favor y acercarse a una nueva Final en su historial dentro del fútbol mexicano femenino.