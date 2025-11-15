Penta Zero Miedo vuelve a WWE SmackDown para buscar ser el último rival de John Cena

El mexicano disputará un duelo clave del torneo que define al próximo rival de John Cena. (Ilustración: Zurisaddai González)

La más reciente edición de WWE SmackDown, emitida este viernes 15 de noviembre, dejó múltiples novedades en el camino hacia Survivor Series, incluyendo anuncios oficiales, combates clave y la continuación del Torneo The Last Time is Now, certamen que definirá al último rival de John Cena dentro de WWE. A lo largo de la transmisión, el Gerente General Nick Aldis confirmó dos enfrentamientos adicionales que tendrán lugar el próximo viernes 21 de noviembre, intensificando el ritmo competitivo de la marca azul.

Uno de los anuncios más llamativos fue la participación del mexicano Penta Zero Miedo dentro del torneo que busca determinar al oponente final del considerado “Mejor de Todos los Tiempos”. Penta tendrá su regreso a la programación de SmackDown en un duelo de alto nivel ante Finn Bálor, miembro de The Judgment Day, en un choque que atraerá la atención del universo WWE por el historial que ambos comparten. Cabe recordar que ya se enfrentaron anteriormente en un episodio de Raw, combate que terminó sin un resultado oficial. Esta vez, el escenario es distinto: solo uno avanzará a la siguiente fase y ambos buscan dejar atrás aquella conclusión inconclusa.

La lucha representa una vitrina importante para Penta Zero Miedo, quien ha reiterado su deseo de medirse frente a John Cena desde que este conquistó el Campeonato Intercontinental al derrotar a Dominik Mysterio. Para el gladiador originario de Ecatepec, el torneo simboliza una posibilidad real de acercarse al objetivo que ha perseguido desde hace tiempo: retar por el título y enfrentarse a una leyenda activa de la empresa.

Además del combate entre Penta y Bálor, SmackDown también confirmó otro duelo clasificatorio dentro del mismo torneo. En esta ocasión, dos figuras emergentes buscarán abrirse paso hacia una oportunidad histórica. Bronson Reed, parte de la facción The Vision, fue anunciado para competir frente a Carmelo Hayes, uno de los talentos jóvenes con mayor proyección en la marca azul. La contienda promete un choque de estilos contundente, con Reed basándose en su poder físico y Hayes en su explosividad técnica.

El Torneo The Last Time is Now se ha convertido en uno de los ejes principales de SmackDown en las semanas previas a Survivor Series, generando expectativa entre los aficionados sobre quién será finalmente el último luchador en cruzarse con John Cena. Con los duelos ya definidos para la semana entrante, tanto los veteranos como las nuevas apuestas de WWE se encuentran en un punto crucial de sus trayectorias.

La WWE hizo oficial la lucha final de John Cena este 13 de diciembre en la capital estadounidense.

La edición del 15 de noviembre dejó al público con múltiples historias avanzando de manera simultánea, reforzando la importancia del evento del 21 de noviembre, donde se disputarán los enfrentamientos que continuarán moldeando la ruta hacia el cierre de año para la marca azul. Entre regresos, rivalidades activas y torneos con alto valor simbólico, SmackDown mantiene el impulso rumbo a Survivor Series con episodios cargados de competencia y escenarios que podrían modificar el panorama interno de WWE.