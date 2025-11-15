México Deportes

Penta Zero Miedo vuelve a WWE SmackDown para buscar ser el último rival de John Cena

El luchador de Ecatepec participará al torneo especial que determinará al luchador que enfrentará a la leyenda de WWE

Guardar
El mexicano disputará un duelo
El mexicano disputará un duelo clave del torneo que define al próximo rival de John Cena. (Ilustración: Zurisaddai González)

La más reciente edición de WWE SmackDown, emitida este viernes 15 de noviembre, dejó múltiples novedades en el camino hacia Survivor Series, incluyendo anuncios oficiales, combates clave y la continuación del Torneo The Last Time is Now, certamen que definirá al último rival de John Cena dentro de WWE. A lo largo de la transmisión, el Gerente General Nick Aldis confirmó dos enfrentamientos adicionales que tendrán lugar el próximo viernes 21 de noviembre, intensificando el ritmo competitivo de la marca azul.

Uno de los anuncios más llamativos fue la participación del mexicano Penta Zero Miedo dentro del torneo que busca determinar al oponente final del considerado “Mejor de Todos los Tiempos”. Penta tendrá su regreso a la programación de SmackDown en un duelo de alto nivel ante Finn Bálor, miembro de The Judgment Day, en un choque que atraerá la atención del universo WWE por el historial que ambos comparten. Cabe recordar que ya se enfrentaron anteriormente en un episodio de Raw, combate que terminó sin un resultado oficial. Esta vez, el escenario es distinto: solo uno avanzará a la siguiente fase y ambos buscan dejar atrás aquella conclusión inconclusa.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 20: Penta (Green) vs Finn Balor (Black) vs Dominik Mysterio (White) vs Bron Breakker (White/Blue) during WrestleMania 41 Sunday at Allegiant Stadium on April 20, 2025 in Las Vegas, Nevada.

La lucha representa una vitrina importante para Penta Zero Miedo, quien ha reiterado su deseo de medirse frente a John Cena desde que este conquistó el Campeonato Intercontinental al derrotar a Dominik Mysterio. Para el gladiador originario de Ecatepec, el torneo simboliza una posibilidad real de acercarse al objetivo que ha perseguido desde hace tiempo: retar por el título y enfrentarse a una leyenda activa de la empresa.

Además del combate entre Penta y Bálor, SmackDown también confirmó otro duelo clasificatorio dentro del mismo torneo. En esta ocasión, dos figuras emergentes buscarán abrirse paso hacia una oportunidad histórica. Bronson Reed, parte de la facción The Vision, fue anunciado para competir frente a Carmelo Hayes, uno de los talentos jóvenes con mayor proyección en la marca azul. La contienda promete un choque de estilos contundente, con Reed basándose en su poder físico y Hayes en su explosividad técnica.

Penta y Finn Balor se
Penta y Finn Balor se medirán en un mano a mano en el Torneo The Last Time Is Now.

El Torneo The Last Time is Now se ha convertido en uno de los ejes principales de SmackDown en las semanas previas a Survivor Series, generando expectativa entre los aficionados sobre quién será finalmente el último luchador en cruzarse con John Cena. Con los duelos ya definidos para la semana entrante, tanto los veteranos como las nuevas apuestas de WWE se encuentran en un punto crucial de sus trayectorias.

La WWE hizo oficial la
La WWE hizo oficial la lucha final de John Cena este 13 de diciembre en la capital estadounidense.

La edición del 15 de noviembre dejó al público con múltiples historias avanzando de manera simultánea, reforzando la importancia del evento del 21 de noviembre, donde se disputarán los enfrentamientos que continuarán moldeando la ruta hacia el cierre de año para la marca azul. Entre regresos, rivalidades activas y torneos con alto valor simbólico, SmackDown mantiene el impulso rumbo a Survivor Series con episodios cargados de competencia y escenarios que podrían modificar el panorama interno de WWE.

Temas Relacionados

Penta Zero MiedoJohn CenaWWESmackdownLucha Libremexico-deportes

Más Noticias

Piojo Herrera y reportero tico se dan la mano tras fuerte discusión: “Se calmó y me ofreció disculpas”

Después del choque verbal, ambos aclararon la situación y se despidieron sin rencores

Piojo Herrera y reportero tico

La madre de Lucca Vuoso, argentino nacionalizado mexicano, enfrenta críticas por el triunfo de la Tricolor en el Mundial Sub-17

Marcela Ramos respondió con contundencia a aficionados argentinos que atacaron a su hijo tras la eliminación albiceleste

La madre de Lucca Vuoso,

Aleco Irarragorri reitera acercamientos de Portugal para entrenar con Cristiano Ronaldo en Santos Laguna

El TSM surge como opción para recibir a CR7 durante la Copa del Mundo

Aleco Irarragorri reitera acercamientos de

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB

El pugilista tapatío defenderá por primera vez en México su cinturón mundial de la Organización Mundial de Boxeo

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

El estratega argentino llega tras dirigir en Chipre, con experiencia internacional y enfoque juvenil, para impulsar a la cantera hidalguense

Los Tuzos del Pachuca anuncian
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Kiko”, presunto líder

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

Operativos en Cosalá y Culiacán hallan áreas con más 20 mil litros de precursores químicos para metanfetamina

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Lolita Cortés pide votos para Teo

Pati Chapoy llama metiche a Sergio Mayer tras amenazar con sacar a su hijo de La Granja VIP: “Aquí no es la primaria”

“Hablé con ella”: Ernesto Laguardia revela cómo está Angélica Vale fuera de cámaras tras su divorcio con Otto Padrón

El día que Guillermo del Toro retó a Alfonso Cuarón a dirigir la mejor película de Harry Potter: “Eres un arrogante”

“Lo bueno es que es con la misma”: así bromeó Christian Nodal sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

DEPORTES

Piojo Herrera y reportero tico

Piojo Herrera y reportero tico se dan la mano tras fuerte discusión: “Se calmó y me ofreció disculpas”

La madre de Lucca Vuoso, argentino nacionalizado mexicano, enfrenta críticas por el triunfo de la Tricolor en el Mundial Sub-17

Aleco Irarragorri reitera acercamientos de Portugal para entrenar con Cristiano Ronaldo en Santos Laguna

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 15 de noviembre

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB