Mundial 2026: Guardia Nacional advierte sobre fraudes en plataformas de streaming para ver los partidos

La Guardia Nacional alerta a los aficionados sobre posibles fraudes en plataformas de streaming que prometen transmitir partidos del Mundial 2026, destacando la importancia de la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional emitió este jueves una alerta para quienes buscan plataformas gratuitas de streaming con el objetivo de ver el Mundial, especialmente el partido que México disputa esta noche contra Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara.

De acuerdo con el organismo, los videos y enlaces que prometen transmisiones en vivo sin costo suelen esconder amenazas que van más allá del acceso ilegal al contenido. Esos recursos pueden ser la puerta de entrada para esquemas que buscan robar información personal y financiera de quienes confían en estas ofertas.

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Para no ser víctima de estos fraudes, la recomendación principal es identificar las señales de alerta y aplicar medidas preventivas antes de ingresar a cualquier plataforma de origen dudoso.

¿Cómo funciona el engaño?

Los ciberdelincuentes difunden videos que ofrecen el uso gratuito de programas y plataformas de streaming. Una vez que el usuario accede, los atacantes argumentan que necesitan ingresar al dispositivo para “activar una licencia”.

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Un aficionado ve un partido de fútbol en su teléfono móvil, destacando la comodidad de la transmisión en vivo y la portabilidad de los eventos deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese pretexto es el mecanismo central del fraude. En lugar de activar cualquier servicio, los delincuentes instalan malware con el que espían la información almacenada en el equipo.

El malware puede operar de forma silenciosa durante semanas o meses. El usuario no percibe ninguna señal de alerta mientras sus datos circulan hacia terceros sin su conocimiento.

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¿Qué información queda expuesta?

Las autoridades advierten que los ciberdelincuentes pueden obtener contraseñas, datos bancarios y archivos personales si logran acceder a los dispositivos de las víctimas. El robo de esta información representa un riesgo real de fraudes económicos y pérdidas directas para los afectados.

La Guardia Nacional recalca que la amenaza no se restringe a una plataforma específica ni a un solo tipo de aparato. Tanto teléfonos móviles como tabletas y computadoras están expuestos si se ejecutan archivos o comandos provenientes de fuentes desconocidas.

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Un aficionado ve un emocionante partido de fútbol en vivo a través de su teléfono inteligente, disfrutando la acción directamente desde la pantalla de su dispositivo móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, los especialistas insisten en que cualquier intento de activar supuestas licencias gratuitas o programas sospechosos puede dejar vulnerable a cualquier usuario, sin importar el dispositivo que utilice.

Las recomendaciones de la Guardia Nacional

El organismo publicó una serie de medidas concretas para reducir el riesgo. La primera es mantener actualizado el sistema operativo y el antivirus del dispositivo, ya que las actualizaciones corrigen las vulnerabilidades que los atacantes explotan con mayor frecuencia.

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La segunda medida es no abrir activadores ni enlaces sospechosos. Esos archivos pueden desencadenar la descarga automática de software malicioso sin que el usuario lo autorice de forma consciente.

La tercera recomendación es no ejecutar comandos desconocidos en el equipo. Hacerlo deja el dispositivo expuesto a un control externo que el usuario no puede revertir fácilmente.

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Un aficionado ve la inauguración del Mundial de fútbol en la pantalla de su teléfono móvil, capturando la emoción del evento deportivo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el Mundial amplifica el riesgo?

La Guardia Nacional destaca que la demanda masiva de contenido deportivo durante el Mundial crea el escenario ideal para este tipo de engaños. Millones de personas buscan opciones de transmisión en simultáneo, y esa presión lleva a muchos a aceptar ofertas que en otro contexto resultarían sospechosas.

Los ciberdelincuentes ajustan sus campañas a los eventos de mayor audiencia global. El torneo de fútbol es, por su alcance, uno de los momentos de mayor actividad para este tipo de fraudes digitales.

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¿Cómo denunciar un delito cibernético?

Quienes ya fueron víctimas de un delito cibernético tienen a disposición la línea 088 de la Guardia Nacional. El reporte es seguro y confidencial, y permite a las autoridades rastrear patrones de ataque y advertir a otros usuarios.

La Guardia Nacional también solicita a la ciudadanía que comparta estas recomendaciones a través de sus redes sociales. La difusión masiva de la alerta es parte de la estrategia de prevención bajo la campaña #InternetSeguroParaTodasYTodos.

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Una persona organiza su agenda digital en el celular mientras disfruta de un emocionante partido de fútbol entre Argentina y Brasil en la comodidad de su living. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo recuerda que la mejor defensa contra el robo de información es la precaución antes de hacer clic. Ninguna transmisión gratuita del Mundial vale el costo de perder el acceso a cuentas bancarias o datos personales.