Noche dedicada a Linkin Park protagoniza grandes luchas en la Arena México del CMLL

La Arena México colocó mantas especiales dedicadas a los integrantes de Linkin Park —Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Rob Bourdon y Emily Armstrong. (Foto: Diego Cedrix / CMLL)

La Arena México lució un lleno total durante la función especial de este 14 de noviembre, una velada dedicada a honrar la música y el legado de Linkin Park. Bajo el concepto “Noche From Zero”, los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) cambiaron sus temas de entrada para rendir tributo a la icónica banda californiana, creando un ambiente único en el que la lucha libre y el rock alternativo se fusionaron para brindar un espectáculo inolvidable.

La cartelera presentó encuentros intensos, coronaciones inesperadas, lesiones que encendieron las alarmas y anuncios que entusiasmaron a una afición que no dejó de cantar, gritar y ovacionar a sus ídolos durante toda la noche.

Combate Estelar: Team Linkin vs. Team Park

Atlantis Jr., Neón, Kemonito lucharon contra Volador Jr., Hechicero y Kemalito en una lucha dedicada a la banda de rock, Linkin Park. Crédito: Jesús Flores Beltrán

El evento principal enfrentó a Atlantis Jr. y Neón, acompañados por Kemonito, representando al Team Linkin, contra Volador Jr. y Hechicero con Kemalito, quienes encabezaron al Team Park.

La contienda se definió en tres caídas. Tras un triunfo por lado, la última parte del duelo se convirtió en una guerra aérea. Neón sorprendió desde una esquina con un giro mortal hacia atrás sobre Volador Jr., mientras que Atlantis Jr. ejecutó una plancha estilo sapito sobre Hechicero. Con ambos rudos a ras de lona, el árbitro Edgar “Güero” Noriega realizó la cuenta definitiva para decretar la victoria del Team Linkin.

El público explotó en gritos y aplaudió la química del equipo técnico, que celebró al ritmo de una versión especial preparada para el homenaje musical de la noche.

Campeonato de Parejas NJPW Strong: Hermanos Chávez vs. Templario & TJP

Uno de los momentos más dramáticos ocurrió cuando Niebla Roja y Ángel de Oro, los Hermanos Chávez, conquistaron los Campeonatos de Pareja de NJPW Strong tras derrotar a Templario y TJP, representantes de United Empire.

El duelo fue a una caída y se desarrolló con gran intensidad. Sin embargo, el punto de quiebre llegó cuando Templario intentó aplicar una powerbomb desde la tercera cuerda sobre Ángel de Oro, quien escapó en el último segundo. La mala caída provocó que Templario sufriera una lesión en la rodilla, obligando a que el cuerpo médico del CMLL lo retirara en camilla.

A pesar de quedarse solo, TJP continuó luchando con determinación e incluso consiguió que Niebla Roja se rindiera con su llave “El Cangrejo”. No obstante, al buscar repetir la fórmula sobre Ángel de Oro, este revirtió la acción y aplicó La Mecedora, obligando a Perkins a rendirse.

Tras el combate, los Hermanos Chávez reconocieron la entrega del United Empire y mostraron respeto por la lesión sufrida por Templario.

Campeonatos Nacionales de Tríos del CMLL: Herederos vs. Las Bestias del Diablo

Otra lucha titular electrizó al público: Los Herederos (Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. y El Cobarde) defendieron con éxito los Campeonatos Nacionales de Tríos ante Las Bestias del Diablo (Akuma y Los Gemelos Diablo).

El combate mantuvo al público al borde de sus asientos, con castigos simultáneos dentro y fuera del ring. Felino Jr. selló la noche para los técnicos al ejecutar “La Casita” sobre uno de los Gemelos Diablo, luego de que sus compañeros neutralizaran a los otros miembros del equipo rival con un ataque coordinado fuera del cuadrilátero.

Amazonas del CMLL: Zeuxis, Lluvia & Valkyria vs. Las Artemisas

El poder femenil también destacó. Zeuxis, Lluvia y Valkyria derrotaron a Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica en un duelo a dos de tres caídas.

La victoria se concretó cuando Lluvia sorprendió a Marcela apoyándose en las cuerdas para impulsarse y conectar unas patadas voladoras que dejaron sin respuesta a la “Morena de Fuego”.

Kraneo, Infarto & Los Calavera vs. La Fuerza Poblana

En un choque de estilos y tonelajes, Kraneo, Infarto y Los Calavera se impusieron en tres caídas a Stigma, Rayo Metálico, Pegasso y Arkalis.

Oro Jr. & Diamond vs. Pólvora & El Coyote (Descalificación)

La función abrió con un duelo que terminó en descalificación luego de que Pólvora y El Coyote destrozaran las máscaras de Oro Jr. y Diamond. Tras la contienda, ambos equipos calentaron los ánimos al dejar abierta la posibilidad de una lucha de apuestas el próximo 21 de noviembre.

AEW en la Arena México: Komander y Sky Team confirmados

El CMLL anunció oficialmente el regreso de cuatro representantes de All Elite Wrestling.Komander enfrentará a The Beast Mortos, mientras que el Sky Team se medirá ante Jetspeed en un Dream Match junto a estrellas como “Speedball” Mike Bailey y Kevin Knight.

Ambos duelos formarán parte de la segunda eliminatoria del Torneo Leyenda Azul 2025.