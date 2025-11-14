México vs Portugal: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo los Octavos de Final del Mundial Sub-17

El combinado mexicano buscará otra hazaña mundialista ante Portugal, uno de los equipos más sólidos del certamen. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana Sub-17 protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial Qatar 2025 al dejar fuera a Argentina en los dieciseisavos de final. Lo que parecía un duelo desbalanceado terminó convirtiéndose en una noche histórica para el conjunto nacional, que resistió los 90 minutos con un empate 2-2 y aseguró su pase a los octavos de final desde la tanda de penales. La eliminación de la Albiceleste tomó relevancia inmediata, pues llegaba como el equipo más dominante de toda la fase de grupos.

México había alcanzado esta instancia como el último mejor tercero, gracias al criterio de fair play, lo que permitió al equipo mantenerse con vida pese a un arranque de torneo complicado. En contraste, Argentina había firmado una primera etapa impecable y se presentaba como amplio favorito. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado en un duelo que mantuvo a todos en tensión hasta el final.

Tras eliminar a Argentina, México intentará avanzar a la siguiente ronda ante un conjunto portugués en gran nivel.

El partido se desarrolló con momentos de dominio alternado, aunque Argentina impuso condiciones en varios tramos del encuentro. A pesar de ello, la escuadra mexicana mostró carácter y consiguió aprovechar las oportunidades generadas en ofensiva. El marcador terminó igualado a dos tantos al concluir el tiempo reglamentario, llevando la definición hacia los once pasos. Desde el manchón penal, el Tri se mostró más certero y terminó quedándose con el pase a la siguiente ronda, desatando la celebración tanto en la cancha como en la afición.

Con la clasificación asegurada, México ahora piensa en su próximo rival: Portugal. Según el calendario establecido por la FIFA, ambos equipos se verán las caras el martes 18 de noviembre en duelo correspondiente a los octavos de final, aunque el horario oficial aún no ha sido anunciado. Será un enfrentamiento determinante para conocer si el conjunto mexicano mantiene el impulso anímico generado tras su dramático triunfo.

Santi López fue el jugador del partido al marcar el penal que le dio el pase a México a la siguiente ronda.

La selección portuguesa llega a este compromiso después de vencer por 2-1 a Bélgica en su duelo de dieciseisavos. El cuadro europeo avanzó como segundo del Grupo B, donde logró imponerse a Nueva Caledonia y Marruecos, aunque cayó ante Japón en la última jornada. Con un estilo ordenado y una ofensiva contundente, Portugal se presenta como un reto de alto nivel para los dirigidos por el cuerpo técnico mexicano.

El ganador del duelo entre México y Portugal se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del partido entre Suiza y el equipo que avance de la eliminatoria entre Canadá e Irlanda. Para el Tri Sub-17, la clasificación obtenida ante Argentina representa un impulso emocional significativo, pero también una muestra de que el equipo puede competir ante rivales de jerarquía.

Con velocidad, regate y temple, el juvenil se convirtió en el jugador más determinante del encuentro.

La victoria frente a la Albiceleste no sólo significó un avance deportivo, sino también la confirmación de que la Selección Mexicana sigue siendo capaz de sorprender en escenarios internacionales. Ahora, con la mirada puesta en Portugal, el conjunto nacional buscará extender su camino en un torneo donde ya demostró que no existen imposibles.