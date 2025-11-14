México Deportes

México vs Portugal: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo los Octavos de Final del Mundial Sub-17

El Tri Sub-17 buscará sorprender nuevamente en Qatar 2025 cuando enfrente a Portugal por el pase a cuartos

Guardar
El combinado mexicano buscará otra
El combinado mexicano buscará otra hazaña mundialista ante Portugal, uno de los equipos más sólidos del certamen. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana Sub-17 protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial Qatar 2025 al dejar fuera a Argentina en los dieciseisavos de final. Lo que parecía un duelo desbalanceado terminó convirtiéndose en una noche histórica para el conjunto nacional, que resistió los 90 minutos con un empate 2-2 y aseguró su pase a los octavos de final desde la tanda de penales. La eliminación de la Albiceleste tomó relevancia inmediata, pues llegaba como el equipo más dominante de toda la fase de grupos.

México había alcanzado esta instancia como el último mejor tercero, gracias al criterio de fair play, lo que permitió al equipo mantenerse con vida pese a un arranque de torneo complicado. En contraste, Argentina había firmado una primera etapa impecable y se presentaba como amplio favorito. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado en un duelo que mantuvo a todos en tensión hasta el final.

Tras eliminar a Argentina, México
Tras eliminar a Argentina, México intentará avanzar a la siguiente ronda ante un conjunto portugués en gran nivel.

El partido se desarrolló con momentos de dominio alternado, aunque Argentina impuso condiciones en varios tramos del encuentro. A pesar de ello, la escuadra mexicana mostró carácter y consiguió aprovechar las oportunidades generadas en ofensiva. El marcador terminó igualado a dos tantos al concluir el tiempo reglamentario, llevando la definición hacia los once pasos. Desde el manchón penal, el Tri se mostró más certero y terminó quedándose con el pase a la siguiente ronda, desatando la celebración tanto en la cancha como en la afición.

Con la clasificación asegurada, México ahora piensa en su próximo rival: Portugal. Según el calendario establecido por la FIFA, ambos equipos se verán las caras el martes 18 de noviembre en duelo correspondiente a los octavos de final, aunque el horario oficial aún no ha sido anunciado. Será un enfrentamiento determinante para conocer si el conjunto mexicano mantiene el impulso anímico generado tras su dramático triunfo.

Santi López fue el jugador
Santi López fue el jugador del partido al marcar el penal que le dio el pase a México a la siguiente ronda.

La selección portuguesa llega a este compromiso después de vencer por 2-1 a Bélgica en su duelo de dieciseisavos. El cuadro europeo avanzó como segundo del Grupo B, donde logró imponerse a Nueva Caledonia y Marruecos, aunque cayó ante Japón en la última jornada. Con un estilo ordenado y una ofensiva contundente, Portugal se presenta como un reto de alto nivel para los dirigidos por el cuerpo técnico mexicano.

El ganador del duelo entre México y Portugal se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del partido entre Suiza y el equipo que avance de la eliminatoria entre Canadá e Irlanda. Para el Tri Sub-17, la clasificación obtenida ante Argentina representa un impulso emocional significativo, pero también una muestra de que el equipo puede competir ante rivales de jerarquía.

Con velocidad, regate y temple,
Con velocidad, regate y temple, el juvenil se convirtió en el jugador más determinante del encuentro.

La victoria frente a la Albiceleste no sólo significó un avance deportivo, sino también la confirmación de que la Selección Mexicana sigue siendo capaz de sorprender en escenarios internacionales. Ahora, con la mirada puesta en Portugal, el conjunto nacional buscará extender su camino en un torneo donde ya demostró que no existen imposibles.

Temas Relacionados

Selección MexicanaPortugalMundial Sub-17Octavos de Finalmexico-deportes

Más Noticias

México se enfrentará a Portugal en los octavos de final del mundial sub-17

Los lusitanos son el segundo equipo con más goles en lo que va del torneo con 13 tantos en la fase de grupos y dos más en dieciseisavos de final ante Bélgica

México se enfrentará a Portugal

México vs Uruguay: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de la Fecha FIFA 2025

La Selección Mexicana vuelve a Torreón para medirse a la Celeste en un choque clave rumbo al Mundial 2026

México vs Uruguay: cuándo, a

Así fue la dramática tanda de penales en la que México venció a Argentina en el Mundial Sub-17

Santiago López se convirtió en la figura del partido al anotar el penal decisivo que dio a México el pase a los octavos de final

Así fue la dramática tanda

Penta Zero Miedo arrasa en ventas y se mete al Top 10 de WWE en 2025

El luchador mexicano sorprendió a la empresa al colocarse entre las superestrellas con mayor demanda de mercancía oficial según la actualización más reciente de WWE Shop

Penta Zero Miedo arrasa en

Quién es Luis Gamboa: el joven jugador mexicano que hizo doblete y acabó con los sueños de Argentina en el Mundial Sub-17

El futbolista juvenil fue una de las figuras del encuentro ante La Albiceleste que quedó eliminado del Mundial Sub-17

Quién es Luis Gamboa: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Galilea Montijo habría perdido demanda

Galilea Montijo habría perdido demanda contra Anabel Hernández por difamación en nexos con Arturo Beltrán Leyva

Revelan que CJNG tiene nuevos objetivos en Michoacán: extorsiones a ambientalistas y sector aguacatero

Sheinbaum responde a alcaldesa Grecia Quiroz tras reunión con Harfuch en Michoacán: “Tiene todo el apoyo”

Qué se sabe de los Hysa, la familia albanesa acusada de nexos con el Cártel de Sinaloa

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo habría perdido demanda

Galilea Montijo habría perdido demanda contra Anabel Hernández por difamación en nexos con Arturo Beltrán Leyva

Juez ordena audiencia de imputación contra Christian Nodal y sus padres por conflicto con Universal Music

Horacio Beamonte, actor de Televisa, abandona tratamiento contra la leucemia a meses de un episodio crítico

¿Indirecta para Nodal? Declaración del productor de Cazzu en los Latin Grammy desató controversia en redes

Tráfico de menores: la investigación que podría agilizar la extradición de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

DEPORTES

México se enfrentará a Portugal

México se enfrentará a Portugal en los octavos de final del mundial sub-17

México vs Uruguay: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de la Fecha FIFA 2025

Así fue la dramática tanda de penales en la que México venció a Argentina en el Mundial Sub-17

Quién es Santiago López, el portero que clasificó a México a los octavos de final del Mundial Sub-17

Penta Zero Miedo arrasa en ventas y se mete al Top 10 de WWE en 2025