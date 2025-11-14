México Deportes

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Amazonas y Cementeras empataron y dejaron todo para el partido de vuelta en el Estadio Olímpico

Esto es lo que necesita
Cruz Azul y Tigres para clasificar a la final del Apertura 2025

Pese a adelantarse en el marcador durante el primer duelo de las Semifinales del Apertura 2025, Tigres Femenil no logró capitalizar la ventaja inicial frente al conjunto de Cruz Azul. El encuentro, disputado el jueves 14 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, terminó nivelado 1 a 1, situación que mantiene abierta la definición del pase a la final.

Las Cementeras lograron igualar el partido tras sobreponerse a la desventaja, permaneciendo en la lucha por avanzar en la eliminatoria. El desenlace de la serie se resolverá en el partido de vuelta que se jugará en el Estadio Universitario el próximo fin de semana.

Cruz Azul y Tigres Femenil
Cruz Azul y Tigres Femenil empataron 1 a 1 en la Semifinal de ida del Apertura 2025

¿Qué necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para clasificar a la final del Apertura 2025?

Cabe señalar que en la Liguilla del Apertura 2025, la posición en la tabla general adquiere un papel determinante, ya que si una serie termina igualada en el marcador global, avanzan los equipos mejor clasificados entre el 1 y el 4; los ubicados del 5 al 8 solo continúan en el torneo si logran ganar su eliminatoria.

En este certamen, el gol de visitante no tiene ningún valor adicional; el único criterio para avanzar es anotar más goles que el rival en la serie. Las reglas aplicadas en este formato difieren de otros torneos, donde para definir a los clasificados han contado criterios como el gol de visitante, la ubicación en la tabla o incluso el Fair Play, normas que han experimentado cambios a lo largo de los años según cada competición.

Cruz Azul y Tigres Femenil
Cruz Azul y Tigres Femenil empataron 1 a 1 en la Semifinal de ida del Apertura 2025 (X@AzulFemenil)

Tomando en cuenta estos criterios, Cruz Azul necesitará ganar con cualquier resultado, ya que el empate lo dejaría eliminado de la competencia. Por su parte, cualquier marcador igualado a Tigres lo colocaría en la gran final, al igual que una victoria.

Cabe recordar que las Amazonas concluyeron la fase regular en el primer lugar con 42 puntos, mientras que las cementeras alcanzaron la séptima posición al sumar 28 unidades.

¿Cuándo es la semifinal de vuelta entre Tigres y Cruz Azul?

La programación del encuentro decisivo entre Cruz Azul y Tigres Femenil en la ronda de semifinales quedó definida para las 17:00 horas del domingo 16 de noviembre, teniendo como escenario el Estadio Universitario.

Este enfrentamiento corresponde al partido de vuelta, determinando así cuál de los dos conjuntos avanzará a la final del torneo Apertura 2025.

