El boxeo entra al Plan Michoacán: CMB respalda estrategia de paz de Sheinbaum

El organismo deportivo se integra a proyecto social en Michoacán, con acciones comunitarias y programas de prevención

El Consejo Mundial de Boxeo
El Consejo Mundial de Boxeo se suma al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con acciones en comunidades vulnerables. (Luz Coello Infobae México)

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció durante el “martes de café” su incorporación al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, pondrá en marcha acciones inmediatas para impactar en comunidades vulnerables del estado.

Entre ellas destacan la organización de torneos amateur, la realización de pláticas motivacionales en zonas afectadas por la violencia y el nombramiento de exboxeadores como embajadores sociales. Además, se prevé la creación de espacios seguros para la práctica deportiva y talleres de formación que promuevan valores de disciplina y respeto.

El organismo deportivo subrayó que su compromiso es acercar el boxeo a jóvenes en riesgo, ofreciendo alternativas de desarrollo y convivencia pacífica.

Campeones y exboxeadores participarán en actividades comunitarias, transmitiendo mensajes de superación y resiliencia. El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, destacó que el organismo “siempre va a aportar en favor de México”, reforzando la idea de que el deporte puede ser un aliado estratégico en la construcción de paz.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , este domingo en Palacio Nacional. (Gobierno de México)

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una propuesta integral presentada por Claudia Sheinbaum como parte de su agenda nacional de seguridad y reconstrucción social.

La iniciativa contempla más de 100 acciones en 12 ejes, con inversión superior a 57 mil millones de pesos, y busca atender las raíces de la violencia mediante programas educativos, culturales y deportivos que generen cohesión comunitaria.

La inclusión del CMB en este proyecto representa un paso relevante, ya que el organismo cuenta con experiencia en programas sociales en distintas partes del mundo.

En Michoacán, su participación se enfocará en actividades deportivas y culturales que fortalezcan el tejido social y brinden oportunidades de desarrollo personal y profesional. El objetivo es que el boxeo se convierta en una herramienta de prevención y en un puente hacia la convivencia pacífica.

El CMB aportará su experiencia
El CMB aportará su experiencia internacional en programas sociales para fortalecer el tejido social en Michoacán. (Captura de pantalla)

El plan también busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, mostrando que la seguridad no depende únicamente de acciones policiales, sino de un enfoque integral que atienda las necesidades sociales.

La colaboración con el CMB refuerza la idea de que el deporte puede ser un instrumento de transformación social y un símbolo de esperanza para miles de jóvenes.

Con esta alianza, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia suma un componente deportivo que complementa sus acciones educativas y culturales.

El CMB, al integrarse, envía un mensaje claro: el boxeo no solo es espectáculo, también es disciplina, valores y oportunidades que pueden contribuir a la paz y la justicia en México.

