Mikel Arriola deja en manos de Javier Aguirre la decisión sobre Álvaro Fidalgo

Álvaro Fidalgo, mediocampista del América, ha sido uno de los jugadores más destacados de la Liga MX en las últimas temporadas. (Mexsport)

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, habló sobre la posibilidad de que Álvaro Fidalgo sea convocado a la Selección Mexicana.

Durante la presentación de la nueva campaña Hecho en México, el directivo señaló que la decisión final recaerá en el técnico nacional, Javier Aguirre, y en su cuerpo técnico.

El tema del mediocampista del América ha generado debate en torno a su eventual llamado al Tricolor. Ante los cuestionamientos, Arriola destacó el buen desempeño del jugador español en la Liga MX, pero reiteró que la Federación no intervendrá en las decisiones deportivas.

“Pues mira, el cuerpo técnico y el seleccionador son los responsables de elegir quiénes son los mejores perfiles, y nosotros sabemos que Fidalgo es uno de los jugadores que mejor ha rendido en los últimos años en la Liga BBVA MX”, declaró Arriola. Añadió que la FMF “estará pendiente” en caso de que el técnico decida convocarlo.

Javier Aguirre tiene la última palabra

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pese a la insistencia de los medios, el comisionado reafirmó su postura y recalcó que la elección de jugadores corresponde exclusivamente a Javier Aguirre. “Lo que decida Javier y su cuerpo técnico, eso es lo que va a suceder”, reiteró el dirigente durante su intervención.

El señalamiento de Arriola busca respaldar el trabajo del nuevo entrenador, quien asumió el mando del Tri con el compromiso de renovar al equipo rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Posibles rivales de México antes del Mundial

La FMF alista una gira por Centroamérica como parte de la preparación solicitada por Javier Aguirre. (REUTERS/Pedro Nunes/Archivo)

En la misma conferencia, el dirigente del futbol mexicano adelantó que la FMF trabaja en cerrar partidos de preparación ante selecciones europeas de alto nivel. Confirmó que Portugal y Bélgica son rivales prácticamente asegurados, mientras se define la gira por Centroamérica solicitada por Aguirre.

“En enero estamos esperando a que termine la clasificación de CONCACAF para ver cómo se daría la gira por Centroamérica, como la pidió Javier”, explicó. Agregó que el objetivo es disputar al menos 15 encuentros contra selecciones de primer nivel antes del Mundial.

El comisionado señaló que el sorteo de la Copa del Mundo marcará el rumbo de la planeación deportiva y logística del Tricolor.

“Estamos preparados para cualquier escenario”, concluyó Arriola, destacando que México recibirá a múltiples selecciones en sus sedes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara durante la justa mundialista.