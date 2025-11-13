México Deportes

Mikel Arriola deja en manos de Javier Aguirre la decisión sobre Álvaro Fidalgo

El comisionado respaldó la autonomía del entrenador mexicano para definir convocatorias rumbo al Mundial 2026

Guardar
Álvaro Fidalgo, mediocampista del América,
Álvaro Fidalgo, mediocampista del América, ha sido uno de los jugadores más destacados de la Liga MX en las últimas temporadas. (Mexsport)

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, habló sobre la posibilidad de que Álvaro Fidalgo sea convocado a la Selección Mexicana.

Durante la presentación de la nueva campaña Hecho en México, el directivo señaló que la decisión final recaerá en el técnico nacional, Javier Aguirre, y en su cuerpo técnico.

El tema del mediocampista del América ha generado debate en torno a su eventual llamado al Tricolor. Ante los cuestionamientos, Arriola destacó el buen desempeño del jugador español en la Liga MX, pero reiteró que la Federación no intervendrá en las decisiones deportivas.

“Pues mira, el cuerpo técnico y el seleccionador son los responsables de elegir quiénes son los mejores perfiles, y nosotros sabemos que Fidalgo es uno de los jugadores que mejor ha rendido en los últimos años en la Liga BBVA MX”, declaró Arriola. Añadió que la FMF “estará pendiente” en caso de que el técnico decida convocarlo.

Javier Aguirre tiene la última palabra

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pese a la insistencia de los medios, el comisionado reafirmó su postura y recalcó que la elección de jugadores corresponde exclusivamente a Javier Aguirre. “Lo que decida Javier y su cuerpo técnico, eso es lo que va a suceder”, reiteró el dirigente durante su intervención.

El señalamiento de Arriola busca respaldar el trabajo del nuevo entrenador, quien asumió el mando del Tri con el compromiso de renovar al equipo rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Posibles rivales de México antes del Mundial

La FMF alista una gira
La FMF alista una gira por Centroamérica como parte de la preparación solicitada por Javier Aguirre. (REUTERS/Pedro Nunes/Archivo)

En la misma conferencia, el dirigente del futbol mexicano adelantó que la FMF trabaja en cerrar partidos de preparación ante selecciones europeas de alto nivel. Confirmó que Portugal y Bélgica son rivales prácticamente asegurados, mientras se define la gira por Centroamérica solicitada por Aguirre.

“En enero estamos esperando a que termine la clasificación de CONCACAF para ver cómo se daría la gira por Centroamérica, como la pidió Javier”, explicó. Agregó que el objetivo es disputar al menos 15 encuentros contra selecciones de primer nivel antes del Mundial.

El comisionado señaló que el sorteo de la Copa del Mundo marcará el rumbo de la planeación deportiva y logística del Tricolor.

“Estamos preparados para cualquier escenario”, concluyó Arriola, destacando que México recibirá a múltiples selecciones en sus sedes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara durante la justa mundialista.

Temas Relacionados

Mikel ArriolaÁlvaro FidalgoJavier AguirreSelección MexicanaMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Dominik Mysterio rompe el silencio tras perder su título Intercontinental de WWE ante John Cena: “Voy a recuperar lo que es mío”

El integrante de The Judgment Day asegura que buscará volver a coronarse pronto en la WWE

Dominik Mysterio rompe el silencio

Irlanda vs Portugal: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de eliminatoria mundialista desde México

Cristiano Ronaldo y compañía buscarán finiquitar su pase al Mundial de 2026 al visitar a los irlandeses en Dublín

Irlanda vs Portugal: cuándo, a

Checo Pérez realiza pruebas con un Ferrari bajo los colores de Cadillac

El tapatío completó su primer día de pruebas en Imola al volante de un Ferrari SF-23 negro

Checo Pérez realiza pruebas con

Esto es lo que necesita la Costa Rica de Miguel “Piojo” Herrera para clasificar al Mundial 2026

El entrenador mexicano busca dirigir su segunda Copa del Mundo, pero ahora con otra selección

Esto es lo que necesita

David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”

El arquero colombiano sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha

David Faitelson asegura que las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro personas con

Detienen a cuatro personas con armas largas tras operativo Plan Michoacán por la Paz

Alfredo Olivas reaparece en redes tras rumores de un presunto ataque armado en Tamaulipas

El asedio a la familia de Alfredo Olivas: atentados, masacres y amenazas del crimen organizado

Detienen en Monterrey a Emilio “N”, cabecilla ligado al Cártel del Noreste

Brincos Dieras cuenta que dio shows a narcos cada semana durante un año: “Era un Dios para ellos”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 13 de noviembre: ellos son los nominados de la semana

Angélica Vale y la polémica por un presunto amorío con José Manuel Figueroa, antes del divorcio con Otto Padrón

Desmienten que mamá de Christian Nodal esté enferma: revelan la supuesta razón de la cancelación de la fiesta

Quién es el quinto eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Hospitalizan a ‘La Güereja’ de emergencia: éste es su estado de salud hoy 13 de noviembre

DEPORTES

Dominik Mysterio rompe el silencio

Dominik Mysterio rompe el silencio tras perder su título Intercontinental de WWE ante John Cena: “Voy a recuperar lo que es mío”

Irlanda vs Portugal: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de eliminatoria mundialista desde México

Checo Pérez realiza pruebas con un Ferrari bajo los colores de Cadillac

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 13 de noviembre

Esto es lo que necesita la Costa Rica de Miguel “Piojo” Herrera para clasificar al Mundial 2026