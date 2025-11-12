Tigres vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver la primera semifinal de la Liga Femenil MX

Las Amazonas quieren imponer su ritmo de juego desde el partido de ida, pero las celestes están más encendidas que nunca y pelearán por el pase a la final. (Jesús Avilés / Infobae México)

El fútbol femenino mexicano vivirá un momento histórico cuando Cruz Azul Femenil dispute por primera vez una semifinal de la Liga MX Femenil. El equipo, dirigido por Diego Testas, se enfrentará a Tigres UANL, el conjunto más exitoso del torneo, en el partido de ida del Torneo Apertura 2025. Este encuentro representa un logro inédito para las cementeras y pone a prueba su capacidad ante las máximas exponentes de la competencia.

El camino de Cruz Azul Femenil hacia esta instancia estuvo marcado por una destacada actuación en los cuartos de final. El equipo superó al Club Pachuca, segundo en la tabla general, con una victoria global de 6-2, incluyendo una goleada de 5-0 en el partido de vuelta. Este resultado permitió a La Máquina avanzar más allá de los cuartos de final por primera vez desde la creación de la liga local, una barrera que solo había alcanzado en tres ocasiones previas sin lograr superarla.

Las cementeras se metieron a su primera semifinal en la historia. (TW Cruz Azul Femenil)

Enfrente estará Tigres UANL que suma seis títulos dentro de su palmarés y llega a esta semifinal como superlíder de la temporada regular. El conjunto de Nuevo León accedió a esta fase tras eliminar a FC Juárez, octavo en la clasificación, en una serie más ajustada de lo habitual. Tigres se impuso con un marcador global de 1-0, gracias a una victoria como visitante y un empate en el Volcán, lo que refuerza su condición de favorito y evidencia la exigencia de la competencia, principalmente porque su rival de la zona, las Rayadas, quedaron eliminadas por Chivas y tendrán la oportunidad de agrandar su historia.

Fecha, hora y transmisión

El primer partido de esta semifinal se disputará el jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas (Centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la Ciudad de México. Este escenario será testigo del debut de Cruz Azul Femenil en una instancia que hasta ahora le había sido esquiva.

La transmisión estará disponible de forma gratuita a través del canal de YouTube de la Liga MX Femenil. Además, la plataforma VIX Premium ofrecerá la opción de streaming para quienes prefieran seguir el partido en línea.

La incursión de nuevas jugadoras al equipo ha sido la clave para trascender en este torneo. (X@AzulFemenil)

La serie se definirá el domingo 16 de noviembre a las 16:00 horas, cuando Tigres UANL reciba a Cruz Azul Femenil en el Estadio Universitario de Nuevo León, en Monterrey. Allí se conocerá cuál de los dos equipos avanzará a la gran final del Torneo Apertura 2025.

El avance de Cruz Azul Femenil a estas semifinales marca un punto de inflexión en la historia del club, que hasta ahora solo había alcanzado los cuartos de final en tres ocasiones y, de lograr su pase, este torneo nos traería una final inédita en donde se puede agregar un nuevo nombre a las máximas monarcas del balompié nacional.